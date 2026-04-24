Orbán Viktor abban reménykedett, hogy az Európai Parlamentben felülkerekednek a vele szövetséges erők – ez nem jött össze sem a 2019-es, sem a 2024-es választásokon. Sebaj: akkor majd az EU tagállamainak jelentős részében lesznek Orbán-párti kormányok – ám ez sem valósult meg. Egykori szövetségese, Giorgia Meloni kormányfőként inkább az Európai Bizottsággal való együttműködést választotta. Osztrák szövetségese, Herbert Kickl pártja, az FPÖ hiába végzett első helyen a 2024-es választásokon, nem tudott kormányt alakítani. A szlovákiai Robert Ficóval jól együtt tudott működni a magyar kormányfő, és Andrej Babiš is szövetségese maradt, aki ismét miniszterelnökként vezeti Csehországot 2025 vége óta. A legtöbb tagállamot azonban olyan vezetők irányították, akik kritikusan vagy semlegesen viszonyultak az Orbán-kormányhoz.

Emmanuel Macronnal ugyan jó volt a személyes kapcsolat, de Ukrajna kérdésében jelentősen eltértek az álláspontok.

A magyar miniszterelnök számításai többszörösen nem váltak be. A gazdaságban nem jött el a »repülőrajt«. Míg korábban az Európai Bizottság kényszeredetten tudomásul vette a választási eredményeket, most „Brüsszel” bírta tovább. Az uniós pénzek befagyasztása erősebb eszköznek bizonyult, és a gazdaság növekedése elmaradt. Ez, valamint a lakosság növekvő elégedetlensége elvezetett a kormányváltáshoz. Ebben szerepet játszott a kegyelmi ügy és a Tisza megjelenése is: Magyar Péternek sikerült az ellenzéki szavazók többségét egy irányba terelni.