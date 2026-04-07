Mészárlásra készül Teherán, fiatalokat vezényelnek ki az atomerőművekhez Iránban

Egy iráni tisztviselő arra szólította fel a fiatalokat, hogy vonuljanak ki Irán energialétesítményeihez, és élőláncot alkotva saját testükkel védelmezzék az erőműveket. A tisztviselő keddi kijelentésével Donad Trump amerikai elnök előző napi fenyegetésére reagált, aki azt állította: „Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni”, majd hozzátette, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.