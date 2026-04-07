Mészárlásra készül Teherán, fiatalokat vezényelnek ki az atomerőművekhez Iránban

„Holnapra kicsinálom az egész országot” – Trump kőkeményen megfenyegette Iránt
Az amerikai elnök szerint az USA-nak konkrét terve van, amivel elpusztíthatja Irán összes hídját és erőművét.
Egy iráni hivatalnok arra kérte őket, hogy élőláncot alkotva saját testükkel védjék a létesítményeket az amerikai bombáktól.
Egy iráni tisztviselő arra szólította fel a fiatalokat, hogy vonuljanak ki Irán energialétesítményeihez, és élőláncot alkotva saját testükkel védelmezzék az erőműveket. A tisztviselő keddi kijelentésével Donad Trump amerikai elnök előző napi fenyegetésére reagált, aki azt állította: „Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni”, majd hozzátette, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.
Alireza Rahimi, az iráni Ifjúsági és Serdülőtanács Legfelsőbb Tanácsának titkára kedden délelőtt egy videóüzenetben szólította fel az ország fiataljait, hogy saját testükkel védjék a létesítményeket.
„Részvételre szólítok fel minden fiatalt, sportolót, művészt, egyetemi diákot és a tanáraikat is” – mondta, majd hozzátette, kedden délután 2 órakor gyűljenek össze mind, hogy megvédjék „az erőműveket, amelyek a nemzeti javainkat és tőkénket jelentik, és elengedhetetlenek Irán jövője és a fiatalság szempontjából, politikai hovatartozástól és ízléstől függetlenül” – vélekedett.
Iránban korábban előfordult már, hogy élőláncokkal védték a nukleáris létesítményeket, amikor fokozódtak a feszültségek a nyugati országokkal szemben.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP