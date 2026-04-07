létesítmény alireza rahimi donad trump irán fiatal

Mészárlásra készül Teherán, fiatalokat vezényelnek ki az atomerőművekhez Iránban

2026. április 07. 11:49

Egy iráni hivatalnok arra kérte őket, hogy élőláncot alkotva saját testükkel védjék a létesítményeket az amerikai bombáktól.

2026. április 07. 11:49
null

Egy iráni tisztviselő arra szólította fel a fiatalokat, hogy vonuljanak ki Irán energialétesítményeihez, és élőláncot alkotva saját testükkel védelmezzék az erőműveket. A tisztviselő keddi kijelentésével Donad Trump amerikai elnök előző napi fenyegetésére reagált, aki azt állította: „Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni”, majd hozzátette, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.

Alireza Rahimi, az iráni Ifjúsági és Serdülőtanács Legfelsőbb Tanácsának titkára kedden délelőtt egy videóüzenetben szólította fel az ország fiataljait, hogy saját testükkel védjék a létesítményeket.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
„Részvételre szólítok fel minden fiatalt, sportolót, művészt, egyetemi diákot és a tanáraikat is” – mondta, majd hozzátette, kedden délután 2 órakor gyűljenek össze mind, hogy megvédjék „az erőműveket, amelyek a nemzeti javainkat és tőkénket jelentik, és elengedhetetlenek Irán jövője és a fiatalság szempontjából, politikai hovatartozástól és ízléstől függetlenül” – vélekedett.

Iránban korábban előfordult már, hogy élőláncokkal védték a nukleáris létesítményeket, amikor fokozódtak a feszültségek a nyugati országokkal szemben.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 


 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bundasan
2026. április 07. 16:38
Hát ha ez valóban elhangzott, az szerintem szégyen. Küldje ki a vallási szektájának a nagyrabecsült katonáit élő láncnak. Amúgy meg Trump szerintem blöfföl, van annyi ujjunk összesen, hogy megszámoljuk hányszor csinált már ilyet? Nincs.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2026. április 07. 16:30
iimre b+, széleskörű egy hatökör vagy. Gondolom egyenest a hitgyüliből… Hehe.
Válasz erre
1
1
iimre
2026. április 07. 15:17
"fapadopulos 2026. április 07. 11:59 Gyalázatos amit a mandiner cionistái újságírás címszó alatt csinálnak." Ha zavar, mi a pacér olvasod? Ja, hogy idevezényeltek, trolladék? Az más… :DDD
Válasz erre
1
1
iimre
2026. április 07. 15:15
"Pusztuljatokglobalomajmok 2026. április 07. 12:01 Ki az a nyomorék aki ezt címet adta .. ?! Baszom azt a birka fejét .. ki a fasz készűl mészárlásra ..???" Én úgy vettem ki a cikkből, hogy az irániak, amikor élő pajzzsal védenének ezt-azt. Te hogy látod?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!