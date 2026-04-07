„Holnapra kicsinálom az egész országot” – Trump kőkeményen megfenyegette Iránt

Felszólalásában Trump hangsúlyozta, milyen szörnyű megpróbáltatásokat kellett átélnie annak az amerikai katonának, akit az amerikai hadsereg Irán területéről mentett ki. Továbbá hálát adott Istennek azokért a sikeres küldetésekért, amelyek során két amerikai pilótát mentettek ki, miután a múlt héten lelőttek egy vadászgépet Iránban.

Az elnök beszélt arról is, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása mindenképp feltétele kell legyen a békének, és később megjegyezte, hogy

nem Iránnak, hanem az Egyesült Államoknak kellene díjat szednie a kulcsfontosságú szoroson áthaladó hajóktól.

Trump többször is bírálta az amerikai szövetségeseket, akik szerinte „nem segítettek” az iráni háborúban, és név szerint is említette őket. Utalt rá, hogy az Egyesült Államok és a NATO közötti növekvő feszültség akkor kezdődött, amikor először vetette fel Grönland megszerzésének ötletét.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

