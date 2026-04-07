háború pete hegseth usa - irán donald trump

„Holnapra kicsinálom az egész országot” – Trump kőkeményen megfenyegette Iránt

2026. április 07. 08:40

Az amerikai elnök szerint az USA-nak konkrét terve van, amivel elpusztíthatja Irán összes hídját és erőművét.

2026. április 07. 08:40
„Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni” figyelmeztetett Donald Trump hétfőn a Fehér Házban, az iráni háborúról szóló sajtótájékoztatóján. Elárulta, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.

Ugyanakkor arról nem beszélt, hogy a háborúban további eszkaláció vagy esetleg békülés következhet. Iránt a tárgyalások „aktív, készséges résztvevőjének” minősítette.

A sajtótájékoztatón az amerikai elnök mellett Pete Hegseth védelmi miniszter, Dan Caine, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, valamint John Ratcliffe, a CIA igazgatója is részt vett.

Ezt is ajánljuk a témában

Felszólalásában Trump hangsúlyozta, milyen szörnyű megpróbáltatásokat kellett átélnie annak az amerikai katonának, akit az amerikai hadsereg Irán területéről mentett ki. Továbbá hálát adott Istennek azokért a sikeres küldetésekért, amelyek során két amerikai pilótát mentettek ki, miután a múlt héten lelőttek egy vadászgépet Iránban.

Az elnök beszélt arról is, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása mindenképp feltétele kell legyen a békének, és később megjegyezte, hogy 

nem Iránnak, hanem az Egyesült Államoknak kellene díjat szednie a kulcsfontosságú szoroson áthaladó hajóktól.

Trump többször is bírálta az amerikai szövetségeseket, akik szerinte „nem segítettek” az iráni háborúban, és név szerint is említette őket. Utalt rá, hogy az Egyesült Államok és a NATO közötti növekvő feszültség akkor kezdődött, amikor először vetette fel Grönland megszerzésének ötletét.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
 

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 07. 12:43
ez nem europai orszag Trumpocska...ezek birjak a zallati letet, ugyhogy legyozni nem lehet oket
patikus-3
•••
2026. április 07. 12:05 Szerkesztve
Picnic Niki MCC-Kutató: A kampány utolsó hónapjaiban rendkívüli nyomást helyeztek rám, hogy Fidesz-propagandát írjak A sztálini személyi kultuszt Orbán Viktor mintaképnek tekinti. Már a vízcsapból is ő folyik. Oh, a nagy vezető. A békeharcos. Aki nélkül vérben és háborúban omlik össze az ország. Ja! Megtapsolja és megtapsoltatja magát minden egyes napon. A legutolsó celeb nem hypol ennyire. De Donald barátja úgy időzítette a háborút, hogy még a magyar választások előtt leleplezhesse őt. Beketanács = Háborús Hiénák Tanácsa. Viktor nem tudja tovább kimagyarázni magát. Amíg ott ül ebben a testületben és nem mond le tagságáról, addig csak eszköz a háborús héják kezében. Az agresszor gyerekjátékává tett bennünket. Nem áll meg tovább a békeretorika. Jó Viktorunk úgy áll előttünk, mint aki csak egy a háború szítói és mocskos haszonélvezői közül.
Picnic Niki
2026. április 07. 11:31
MCC-Kutató: A kampány utolsó hónapjaiban rendkívüli nyomást helyeztek rám, hogy Fidesz-propagandát írjak, egy kollégáját azért rúgták ki, mert nem volt hajlandó lejárató cikket írni Ruszin-Szendi Romoluszról. Oroszország-kutató nyíltan bírálta a Fidesz-kormány oroszbarátságát, a választásokkal kapcsolatban pedig azt írta, „az orosz beavatkozás a magyar választásokba kiterjedésében, módszereiben és kifinomultságában példa nélküli az Európai Unióban.” Az, h politikus van a kuratóriumban, nem az a gond, hogy a szervezet átideologizált, de az nem normális, hogy közalkalmazottakat, alapítványi dolgozókat kényszerítenek arra, hogy részt vegyenek a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök rendezvényein. MCC nyomást helyez a dolgozóira , hogy kire szavaznak majd április 12-én. Intézet főigazgatója és a kuratórium elnöke nyíltan kampányol Fidesz mellett, Nem akarom eljátszani az álnaivat, tudtam, az MCC-be kerülök, de álmaimban sem gondoltam volna ezt fajta működést
lotyika
2026. április 07. 11:05
Szélkakas álmodozik! Jobban járna ha beismerné a vereséget!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.