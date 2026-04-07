„Holnapra kicsinálom az egész országot” – Trump kőkeményen megfenyegette Iránt

Irán elutasította Amerika tűzszünetét – Trump szerint készülhetnek a pokolra
Teherán elutasította az amerikai békejavaslatot, miközben Donald Trump korábban azzal fenyegetett: ha nem születik megállapodás, „mindent felrobbant”.
Az amerikai elnök szerint az USA-nak konkrét terve van, amivel elpusztíthatja Irán összes hídját és erőművét.
„Iránt egy éjszaka alatt ki tudnánk iktatni” – figyelmeztetett Donald Trump hétfőn a Fehér Házban, az iráni háborúról szóló sajtótájékoztatóján. Elárulta, az USA-nak van is egy terve, amellyel másnap éjfélig az ország összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.
Ugyanakkor arról nem beszélt, hogy a háborúban további eszkaláció vagy esetleg békülés következhet. Iránt a tárgyalások „aktív, készséges résztvevőjének” minősítette.
A sajtótájékoztatón az amerikai elnök mellett Pete Hegseth védelmi miniszter, Dan Caine, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, valamint John Ratcliffe, a CIA igazgatója is részt vett.
Felszólalásában Trump hangsúlyozta, milyen szörnyű megpróbáltatásokat kellett átélnie annak az amerikai katonának, akit az amerikai hadsereg Irán területéről mentett ki. Továbbá hálát adott Istennek azokért a sikeres küldetésekért, amelyek során két amerikai pilótát mentettek ki, miután a múlt héten lelőttek egy vadászgépet Iránban.
Az elnök beszélt arról is, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása mindenképp feltétele kell legyen a békének, és később megjegyezte, hogy
nem Iránnak, hanem az Egyesült Államoknak kellene díjat szednie a kulcsfontosságú szoroson áthaladó hajóktól.
Trump többször is bírálta az amerikai szövetségeseket, akik szerinte „nem segítettek” az iráni háborúban, és név szerint is említette őket. Utalt rá, hogy az Egyesült Államok és a NATO közötti növekvő feszültség akkor kezdődött, amikor először vetette fel Grönland megszerzésének ötletét.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP