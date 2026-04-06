irán béke tűzszünet támadás amerika donald trump

Irán elutasította Amerika tűzszünetét – Trump szerint készülhetnek a pokolra

2026. április 06. 19:01

Teherán elutasította az amerikai békejavaslatot, miközben Donald Trump korábban azzal fenyegetett: ha nem születik megállapodás, „mindent felrobbant”.

null

Irán elutasította az azonnali tűzszünet lehetőségét, és jelezte: csak a háború végleges befejezését tartja elfogadhatónak.

Az iráni álláspontot az IRNA hírügynökségre hivatkozva a Reuters ismertette. Mint írták, Teherán válasza egy tízpontos javaslatcsomagot tartalmaz, amelyben szerepel a regionális konfliktusok lezárása, a Hormuzi-szoros biztonságos használatának garantálása, a szankciók feloldása, valamint az újjáépítés kérdése is.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az IRNA közlését Donald Trump amerikai elnök bejelentése előzte meg, aki elárulta, az Egyesült Államok, Irán és egy regionális közvetítőkből álló csoport egy esetleges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal.

Trump azzal is fenyegetőzött, hogy megsemmisíti a létfontosságú iráni infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodásra jutnia a rezsimmel.

„Ha nem kötnek megállapodást,  felrobbantok ott mindent” – mondta vasárnap az amerikai elnök.

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Himiko
2026. április 06. 23:31
Mire kellene Amerikának a 45 napos tűzszünet, talán megerősített állásokat, bázisokat akar kiépíteni? .tiktok.com/@salemsaad727/video/7599772750495927573 Az iráni külügyminiszter feltételezése szerint (nyilatkozta) az F15 pilóta esete Irán dúsított urán készletének sikertelen ellopásának fedő sztorija. Ha a C-130-ok egybe maradtak volna, meg lehetett volna vizsgálni, milyen átépítéseket eszközöltek rajta. - Trump elismerte, hogy a Kurdokon keresztül fegyvereket juttatott be Iránba: rögtön meg lehet válaszolni, hogy az iráni tüntetéseken, miért végeztek ki embereket a nyílt utcán. Irán egy nyilatkozatában kb 3117-et említett. Nálunk meg ment a női jogok miatt tüntető tömeg mészárlása.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
•••
2026. április 06. 23:25 Szerkesztve
Picnic Niki - figyelő4322 2026. április 06. 15:51 "...felbátorodtak, és már egész Ukrajna kellene..." a ruszkiknak. EGÉSZ Ukrajnát nem akarják a ruszkik, hiszen nem akarnak velük bajlódni. Meg aztán már a maradék ország sincs az ukránok kezében. Az áruló vezetői szinte mindent eladtak külföldieknek. Amit a ruszkik akarnak, az a maradék Ukrajna semlegessé tétele. Ez az ukrán nép érdeke IS, ezt kellett volna tenni a vezetésnek már a háború előtt. Még a háború kezdetén is megtehették volna, Putyin fel is ajánlotta. Nem tették, mert azok az elitek, a vezetők nem az ukrán nép érdekeit képviselik. Semleges Ukrajna lenne a nemzetközi befektetők érdeke is. Magyarországnak, de egész Európának IS ez lenne a legjobb kimenetel. Egy Ukrajna, amelyik nem veszélyes, és nem fenyegetőzik!
Válasz erre
1
0
europész
2026. április 06. 22:42
Trump mostanaban elegge szoszatyarkodott. Kivancsi vagyok mi lesz az irani vegkifejlezlt. Van e meg az usakoknak annyi erejuk,hogy legyurjenek egy vallasi fanatikus orszagot. Ha nem sikerul lerendezni ezt az orszagot akkor vegleg leammortizalodik az usa.Lehet,hogy ez eltart tiz husz evig de az lesz. Iraniaknak os tobb eszuk lehetne.Nem kelleni minden kereszteny allamot lesatanozni es a proxikat eltartania.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2026. április 06. 21:36
counter-revolution - figyelő4322 2026. április 06. 14:57 "Semmit nem tudsz a perzsákról, de a zsidókról sem." Szerintem LEGALÁBB annyit tudok a perzsákról meg a zsidókról, mint te; a történelmükről, a vallásukról, stb. Az hogy a migrik perzsák vagy nem, az magyar a szempontból lényegtelen! A lényeg az, hogy a migrik muzulmánok, ami egy szerintem egy halál- kultusz, és egész Európára, az Európai Civilizációra HALÁLOS veszélyt jelent. Ha ezt nem vetted észre, nem látod, akkor vak lehetsz... A migrikkel kapcsolatban csak annyit tehet egy normális magyar kormány, hogy nem engedi be őket. Ha a Peti szektája győz, akkor hamarosan hemzsegnek Magyarországon is! Egyébként is, én MINDENT magyar szempontból szemlélek. Milyen érdeke vagy köze van Magyarországnak ahhoz, hogy a muzulmán perzsákkal mi történik? Sajnálni esetleg lehet őket, egyebet nem tehetünk, hőzöngeni az ügyben meg aztán végképp nem érdemes... Ezt az ügyet nem mi, magyarok döntjük el!
Válasz erre
6
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!