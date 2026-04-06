Irán elutasította Amerika tűzszünetét – Trump szerint készülhetnek a pokolra

Egy utolsó kísérletet tesznek az iráni tűzszünetre
„Ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent” – mondta az amerikai elnök.
Teherán elutasította az amerikai békejavaslatot, miközben Donald Trump korábban azzal fenyegetett: ha nem születik megállapodás, „mindent felrobbant”.
Irán elutasította az azonnali tűzszünet lehetőségét, és jelezte: csak a háború végleges befejezését tartja elfogadhatónak.
Az iráni álláspontot az IRNA hírügynökségre hivatkozva a Reuters ismertette. Mint írták, Teherán válasza egy tízpontos javaslatcsomagot tartalmaz, amelyben szerepel a regionális konfliktusok lezárása, a Hormuzi-szoros biztonságos használatának garantálása, a szankciók feloldása, valamint az újjáépítés kérdése is.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az IRNA közlését Donald Trump amerikai elnök bejelentése előzte meg, aki elárulta, az Egyesült Államok, Irán és egy regionális közvetítőkből álló csoport egy esetleges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal.
Trump azzal is fenyegetőzött, hogy megsemmisíti a létfontosságú iráni infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodásra jutnia a rezsimmel.
„Ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent” – mondta vasárnap az amerikai elnök.
Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP