Megfenyegette Magyarországot Von der Leyen – háborús szervezkedés kezdődött

Szoboszlai megint varázsolt, ilyen gólt még soha nem rúgott a kamerák előtt (VIDEÓ)
Neki tényleg bárhonnan, bárhogyan, bármivel megy.
Kijöttek a legfrissebb adatok: Magyarország szárnyal, kiderült, miért irigykednek hazánkra az egész Európai Unióban.
Olvasóink a nagyhéten is változatos hírekből szemezgethettek a Mandineren: bel-, külpolitika és sport is beférkőzött a legolvasottabb kedvencek közé: megfenyegette Magyarországot Von der Leyen; háborús szervezkedés Magyarország ellen; Szoboszlai megint varázsolt; az egész Európai Unióban Magyarországra irigykednek a tankolási lehetőségek miatt.
Neki tényleg bárhonnan, bárhogyan, bármivel megy. Válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominik egy fantasztikus „kosárbarúgással” melegített a görögök elleni folytatásra. A rövid jelenetsor nemcsak Telkiben váltott ki nagy mosolyokat, de természetesen a hazai és külföldi kommentelőket is lenyűgözte: még olyan is volt, aki nemes egyszerűséggel csak
Szoboszlai LeBron”
becenévvel illette a Liverpool minden hangszeren játszó világklasszisát, utalva ezzel minden idők egyik legnagyobb kosarasára, a jelenleg a Los Angeles Lakersben pattogtató LeBron Jamesre.
A legjobbkor hoztuk meg a legjobb döntést. Keddtől nem emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki.
Úgy visszautasította az Európai Bizottság üzemanyagra vonatkozó tervét a kormányfő, hogy öröm nézni.
„Újabb fenyegető levelet kaptunk az Európai Bizottságtól. A brüsszeliek most azt követelik, hogy ne adjuk olcsóbban az üzemanyagot a magyaroknak, mint a külföldieknek” – ismertette a legújabb fejleményeket Orbán Viktor a Facebook-oldalán feltöltött videójában.
A számok bizony nem hazudnak. Ismét óriási pofonba futottak az örök elégedetlenek – hívta fel rá a figyelmet Sebestyén Géza a Facebook-oldalán. A közgazdász nemrég a nettó átlagfizetéseket hasonlította össze.
A januári adatok szerint a magyar nettó átlagfizetés 585.700 forint volt.
Ez aktuális árfolyamon 1515 eurót jelent. Azaz mi magyarok többet keresünk, mint Horvátország, Málta, Portugália, Lettország, Szlovákia, Románia, Görögország vagy Bulgária munkavállalói” – szögezte le Sebestyén.
Aleksandar Vučić szerb elnök arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.
Nyitókép: Facebook