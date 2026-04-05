Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szoboszlai mandiner von der leyen románia magyarország

Megfenyegette Magyarországot Von der Leyen – háborús szervezkedés kezdődött

2026. április 05. 15:07

Kijöttek a legfrissebb adatok: Magyarország szárnyal, kiderült, miért irigykednek hazánkra az egész Európai Unióban. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb anyagai a héten.

2026. április 05. 15:07
Olvasóink a nagyhéten is változatos hírekből szemezgethettek a Mandineren: bel-, külpolitika és sport is beférkőzött a legolvasottabb kedvencek közé: megfenyegette Magyarországot Von der Leyen; háborús szervezkedés Magyarország ellen; Szoboszlai megint varázsolt; az egész Európai Unióban Magyarországra irigykednek a tankolási lehetőségek miatt.

Ilyen gólt még soha nem rúgott Szoboszlai a kamerák előtt (VIDEÓ)

Neki tényleg bárhonnan, bárhogyan, bármivel megy. Válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominik egy fantasztikus „kosárbarúgással” melegített a görögök elleni folytatásra. A rövid jelenetsor nemcsak Telkiben váltott ki nagy mosolyokat, de természetesen a hazai és külföldi kommentelőket is lenyűgözte: még olyan is volt, aki nemes egyszerűséggel csak 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlai LeBron”

becenévvel illette a Liverpool minden hangszeren játszó világklasszisát, utalva ezzel minden idők egyik legnagyobb kosarasára, a jelenleg a Los Angeles Lakersben pattogtató LeBron Jamesre.

Az egész Európai Unióban Magyarországra irigykednek: Ausztriában kapkodnak, Romániában válsághelyzetet hirdettek

A legjobbkor hoztuk meg a legjobb döntést. Keddtől nem emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki. 

Megfenyegette Von der Leyen Magyarországot: Orbán válaszától megremegtek a falak Brüsszelben (VIDEÓ)

Úgy visszautasította az Európai Bizottság üzemanyagra vonatkozó tervét a kormányfő, hogy öröm nézni. 

„Újabb fenyegető levelet kaptunk az Európai Bizottságtól. A brüsszeliek most azt követelik, hogy ne adjuk olcsóbban az üzemanyagot a magyaroknak, mint a külföldieknek”ismertette a legújabb fejleményeket Orbán Viktor a Facebook-oldalán feltöltött videójában.

Kijöttek a legfrissebb adatok: Magyarország szárnyal, Romániában pedig kezdhetnek aggódni az emberek

A számok bizony nem hazudnak. Ismét óriási pofonba futottak az örök elégedetlenek – hívta fel rá a figyelmet Sebestyén Géza a Facebook-oldalán. A közgazdász nemrég a nettó átlagfizetéseket hasonlította össze. 

A januári adatok szerint a magyar nettó átlagfizetés 585.700 forint volt. 

Ez aktuális árfolyamon 1515 eurót jelent. Azaz mi magyarok többet keresünk, mint Horvátország, Málta, Portugália, Lettország, Szlovákia, Románia, Görögország vagy Bulgária munkavállalói” – szögezte le Sebestyén.

Háborús tevékenység készül hazánk ellen

Aleksandar Vučić szerb elnök arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. április 05. 18:39 Szerkesztve
belbuda 2026. április 05. 18:23 Néhány nap,és vége a 16 éves rémálomnak….Bástya elvtárs bukni fog…😉 Lesz az a tizenhat még húsz is ! A gatyájába💩-ró szektavezéred meg újból a gatyájába csinálhat. 😉 :)))
Válasz erre
9
0
belbuda
2026. április 05. 18:23
Néhány nap,és vége a 16 éves rémálomnak….Bástya elvtárs bukni fog…😉
Válasz erre
0
8
orbandiktatura
2026. április 05. 17:19
Kár erőlködni, mert a tiszásokat - különösen akik ide járnak trollkodni - megszólítani lehetetlen. Ugyanolyan fanatikusok, mint mi, és mi sem fogunk senki semmilyen szép szaváért, se semmilyen érveléséért másra szavazni. Mi megértjük, hogy nekik kurva jó VOLT a szocializmusban, ők meg majd szépen megértik, hogy MOST viszont meg nekünk kurva jó. Ha meg nem értik meg , akkor így jártak.
Válasz erre
4
2
The Loner
2026. április 05. 16:46
„Tiszások! Nektek tényleg mindegy? Konszenzuálisan az? Folyamatosan hazudozhat, fenyegethet, abúzálhat, drogozhat, öngyilkosságot színlelve zsarolhat, bárkit elárulhat, agyhalottazhat, kigúnyolhat, lehallgathat, becsinálva tántoroghat, akárkit megalázhat, leugathat, tönkretehet, lehet fiúval, lánnyal, erőből, vagy épp konszenzuálisan, nektek tényleg minden mindegy? Mindegy, hogy a hősötök egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat, akit bármelyik idegen titkosszolgálat könnyedén zsarolhat? Minden mindegy, ugye, csak ne Orbán? Kapjatok már a fejetekhez! Nézzetek végre magatokba! Miért is volnátok saját magatok ellenségei? Tíz napotok van átgondolni mindezt. Még nem késő!” By: Rákay Philip
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!