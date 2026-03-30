Szoboszlai megint varázsolt, ilyen gólt még soha nem rúgott a kamerák előtt (VIDEÓ)

a gyűrűbe sem kézzel, inkább lábbal juttatta be a labdát, ilyenformán is tanúbizonyságot téve egészen kivételes rúgótechnikájáról.

A rövid jelenetsor nemcsak Telkiben váltott ki nagy mosolyokat, de természetesen a hazai és külföldi kommentelőket is lenyűgözte: még olyan is volt, aki nemes egyszerűséggel csak

Szoboszlai LeBron

becenévvel illette a Liverpool minden hangszeren játszó világklasszisát, utalva ezzel minden idők egyik legnagyobb kosarasára, a jelenleg a Los Angeles Lakersben pattogtató LeBron Jamesre.