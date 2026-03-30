Szoboszlai megint varázsolt, ilyen gólt még soha nem rúgott a kamerák előtt (VIDEÓ)

Latin külső, szexszimbólum, playboy – Szlovéniában már a meccs előtt is Szoboszlai volt a téma
Az egyik helyi lap feltette a kérdést: valóban ér 100 millió eurót a magyar válogatott csékája?
Neki tényleg bárhonnan, bárhogyan, bármivel megy. Válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominik egy fantasztikus „kosárbarúgással” melegített a görögök elleni folytatásra.
Szlovénia ha szűken is, de kipipálva, jöhet Görögország – vagy legalábbis ez a terv a magyar labdarúgó-válogatott háza táján. A mieink a szomszédállam 1–0-s szombati legyőzése után kedd este a hellénekkel folytatják a felkészülést, ugyancsak a Puskás Arénában, Szoboszlai Dominikék pedig a siker után optimistán, remek hangulatban várják a folytatást.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez derül ki a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által közzétett rendhagyó telki edzésvideóból, amelyben az látszik, hogy válogatott játékosainknak ezúttal egy gyakorlat erejéig kivételesen nem foci-, hanem kosárlabdával kellett próbálkozniuk. Csapatkapitányunk, a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominik természetesen ezt is megoldotta, méghozzá meglehetősen „szoboszlaisan”: ő
a gyűrűbe sem kézzel, inkább lábbal juttatta be a labdát, ilyenformán is tanúbizonyságot téve egészen kivételes rúgótechnikájáról.
A rövid jelenetsor nemcsak Telkiben váltott ki nagy mosolyokat, de természetesen a hazai és külföldi kommentelőket is lenyűgözte: még olyan is volt, aki nemes egyszerűséggel csak
Szoboszlai LeBron
becenévvel illette a Liverpool minden hangszeren játszó világklasszisát, utalva ezzel minden idők egyik legnagyobb kosarasára, a jelenleg a Los Angeles Lakersben pattogtató LeBron Jamesre.
A magyar válogatott kedd este 19 órától fogadja a görög nemzeti együttest, ám pont ottani légióscsatárunk, az edzőtábort a múlt héten elhagyó és klubcsapatához, AEK Athénhoz kisebb bokasérülése miatt visszatérő Varga Barnabás nélkül.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás