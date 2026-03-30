Az egész Európai Unióban Magyarországra irigykednek: Ausztriában kapkodnak, Romániában válsághelyzetet hirdetettek

Kijöttek a friss adatok: Magyarország vezet, a románok padlót fogtak, az osztrákok és a németek pedig sírhatnak
Újra bejött Orbán Viktor húzása.
A legjobbkor hoztuk meg a legjobb döntést.
Keddtől nem emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.
Az osztrák kormány arról öntött, hogy a benzinkutak csak hetente háromszor emelhetik az üzemanyagárakat. Azonban már március 21-én Ausztriában csak néhány benzinkút volt,
ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kellett fizetni literenként.
Az osztrák kormány tehát lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják. Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.
Románia üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében. A sürgősségi kormányrendelet értelmében a gyártók és a kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során. A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából. A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát. A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Nagy Márton bemutatta, hogy mennyibe kerül az üzemanyag az európai országokban. A legrosszabb helyzetben Hollandia, Dánia, Németország és Franciaország van.
