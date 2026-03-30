03. 30.
hétfő
üzemanyag Magyarország benzin Ausztria Románia

Az egész Európai Unióban Magyarországra irigykednek: Ausztriában kapkodnak, Romániában válsághelyzetet hirdetettek

2026. március 30. 14:32

A legjobbkor hoztuk meg a legjobb döntést.

2026. március 30. 14:32
benzin

Keddtől nem emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság.

Az osztrák kormány arról öntött, hogy a benzinkutak csak hetente háromszor emelhetik az üzemanyagárakat. Azonban már március 21-én Ausztriában csak néhány benzinkút volt,

ahol a dízelért kevesebb mint 2 eurót kellett fizetni literenként.

Az osztrák kormány tehát lépni kényszerült a brutális drágulás láttán, de elsősorban a adócsökkentések és az árrés korlátozására támaszkodna, így a mostani tervek szerint az ásványolajadót literenként öt centtel csökkenthetik, miközben a finomítók és benzinkutak profitmarzsát korlátozhatják. Ezek az intézkedések azonban csak akkor lépnek hatályba, ha az árak meredeken emelkednek: két hónapon belül több mint 30 százalékkal.

Románia üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében. A sürgősségi kormányrendelet értelmében a gyártók és a kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során. A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából. A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát. A sürgősségi rendelet az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Nagy Márton bemutatta, hogy mennyibe kerül az üzemanyag az európai országokban. A legrosszabb helyzetben Hollandia, Dánia, Németország és Franciaország van.

***

Nyitókép: Marijan Murat/AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2026. március 30. 15:08
Magyarország élen jár üzemanyag terén is. Nálunk a legolcsóbb a benzin és a dízel is, valamint a lakossági rezsi. Az egész európai unióban. De majd mindjárt jön egy szektás libsi és megpróbálja elferdíteni a tényeket.
sozlib_abschaum
2026. március 30. 14:45
Nem tudom, hogy mikori a fentebb lista de Németországban a diesel ma 2,419 literje és az árfolyam 389,50, tehát forintban 942,20 Forint.
belbuda
2026. március 30. 14:42
Bástya elvtárs egy zseni.😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣🤣
nyugalom
2026. március 30. 14:37
Hozta meg a fidesz kormany!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!