04. 29.
szerda
04. 29.
szerda
költségvetés ursula von der leyen brüsszel európai unió hitel adó

Már nyögi az EU a közös hiteleket: Von der Leyen szerint még több uniós adóra van szükség

2026. április 29. 15:51

Különben a tagállamokkal fizettetik ki a növekvő kiadásokat.

2026. április 29. 15:51
null

Az Európai Uniónak több adóra és saját bevételi forrásra van szüksége, hogy fedezni tudja növekvő kiadásait, és vissza tudja fizetni az elmúlt években felvett kölcsönöket – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és hangsúlyozta, ha ezt nem sikerül megvalósítani, muszáj lesz növelni a tagállamok hozzájárulásait. Hangsúlyozta, a közös hitelek visszafizetése mellett az EU a következő költségvetési időszakban is szeretné a továbbiakban is fenntartani a a fontos támogatási programokat, például a mezőgazdaság és a regionális fejlesztés területén.

A 2028–2034-as időszakra szóló hosszú távú költségvetésről legkésőbb 2027 végéig kell megállapodniuk a tagállamok vezetőinek, de jó esetben már 2026 végére szeretnének egyezségre jutni. A tárgyalások várhatóan nem lesznek egyszerűek, mivel egyes országok – például Németország – csökkentenék a nemzeti befizetéseket, míg az Európai Parlament inkább növelné a teljes költségvetést, akár 2 billió euró fölé.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Ezt is ajánljuk a témában

A helyzetet bonyolítja, hogy az EU-nak meg kell kezdenie a koronavírus-járvány idején felvett, 390 milliárd eurós közös hitel törlesztését. 

Von der Leyen szerint, ha nem sikerül új, „saját forrásokat” bevonni, az EU-nak két lehetősége marad: vagy nőnek a tagállami befizetések, vagy csökken az EU kiadási képessége. Az Európai Bizottság ezért olyan intézkedéseket javasolt, mint a szén-dioxid-intenzív importtermékek megadóztatása, az uniós kibocsátások után fizetendő díjak, valamint új adó kivetése az elektronikai hulladékra, a dohánytermékekre és a vállalati nyereségre, amelyek évente mintegy 66 milliárd eurót hozhatnak be pluszba.

Az Európai Parlament további bevételi forrásokat is javasol, például 

az online szerencsejáték, a technológiai óriáscégek és a kriptovállalatok megadóztatását.

Bár a tagállamok hagyományosan ellenzik, hogy Brüsszel nagyobb adóztatási jogkörhöz jusson, a közelmúltban mégis felkérték a Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezeket a lehetőségeket. Jelenleg az EU saját bevételei főként vámokból és a nem újrahasznosított műanyag csomagolások utáni díjakból származnak.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

SyncBaer
2026. április 29. 16:39
Alakul! Ezek azok a "szép dobozok", amiket az új kormány fog kapni és továbbadni a TSzP szavazótábornak, benne pedig a nesze semmi, fogd meg jól!
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 16:32
Kurva anyád, Büdös Banya.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 29. 16:28
Le kell mondatni es buntetni ezt a Bizottsagot ! maskent tonkreteszi a zEU-t
Válasz erre
2
0
boomaire
2026. április 29. 16:22
Attól tartok, hogy M. Szálasi Péter azzal jön haza Brüsszelből, hogy Ö a magyaroknak nem csak ígért, de be is tart.... Azt ígérte, hogy hazahozza az eddig visszatartott pénzeket. Szerintem kikönyörög egy 10%-ot, amit meg is kap, és elmondhatja, hogy lám már meg is érkezett az első részlet... Azt meg várhatjuk, hogy a többi is megérkezzen, mert nincs több, sőt amit most "kiharcol", azt később - a tőlünk beszedett adókból - többszörösen be is fogja fizetni az Uniónak az Ukrajnai háború folytatásához.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!