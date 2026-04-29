Már nyögi az EU a közös hiteleket: Von der Leyen szerint még több uniós adóra van szükség

Az Európai Uniónak több adóra és saját bevételi forrásra van szüksége, hogy fedezni tudja növekvő kiadásait, és vissza tudja fizetni az elmúlt években felvett kölcsönöket – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és hangsúlyozta, ha ezt nem sikerül megvalósítani, muszáj lesz növelni a tagállamok hozzájárulásait. Hangsúlyozta, a közös hitelek visszafizetése mellett az EU a következő költségvetési időszakban is szeretné a továbbiakban is fenntartani a a fontos támogatási programokat, például a mezőgazdaság és a regionális fejlesztés területén.

A 2028–2034-as időszakra szóló hosszú távú költségvetésről legkésőbb 2027 végéig kell megállapodniuk a tagállamok vezetőinek, de jó esetben már 2026 végére szeretnének egyezségre jutni. A tárgyalások várhatóan nem lesznek egyszerűek, mivel egyes országok – például Németország – csökkentenék a nemzeti befizetéseket, míg az Európai Parlament inkább növelné a teljes költségvetést, akár 2 billió euró fölé.