Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiaválság eu európai bizottság

Már a Politico is bírálja Brüsszelt: nyilvánosságra hozták az Európai Bizottság legújabb energiatervét

2026. április 22. 09:27

Von der Leyenék arra köteleznék az európaiakat, hogy „környezetbarát vezetési tanfolyamokon” vegyenek részt.

A legújabb energiaválság közepette sem futja többre az Európai Bizottságtól, minthogy saját beszűkült tudatállapota és ideológiai berögződései között csapongjon. A Politico legújabb cikke lesújtó ítéletet mondott az Európai Bizottság legújabb – a lap birtokába jutott – energiatervezetével kapcsolatban, amelyet várhatóan szerdán mutat be a brüsszeli testület. A lap szerint a tervben megfogalmazott javaslatok nem fognak segíteni azoknak az országoknak, amelyek hosszabb távú válságra készülnek.

A fájdalmas valóság az, hogy egy igazán hatékony válasz időt – és pénzt – igényel, amellyel sok ország egyszerűen nem rendelkezik”

– írta a lap. A Politico szerint az EU nem reagált elég gyorsan az iráni háború jelentette válságra. Felidézte, hogy a válság első heteiben minden illetékes uniós tisztviselő még optimista nyilatkozatokat tett, és a legnagyobb veszélynek csupán a növekvő energiaárakat tekintette. Eközben az Európai Bizottság megelégedett annyival, hogy emlékeztesse a tagállamokat a már rendelkezésre álló – korlátozott – eszközökre, miközben továbbra is sürgette a zöld átállást. Sőt Brüsszel egyfajta igazolásként tekintett a válságra: az évek óta elindított zöld átmenet helyes volt.

Ez a magabiztosság azonban gyorsan elillant, ahogy megjelentek az első ellátási problémák.

Most már tisztán látható, hogy még ha a háború véget is érne, a globális energia-ellátási láncokban bekövetkező gyökeres változások évekig tarthatnak, és tartós hatással lehetnek az árakra. A Bizottság azóta is küzd, hogy valóban értelmes javaslatokat tegyen a tagállamok számára.

A kritikusan alacsony szintre esett gáztartalékok problémáját nemes egyszerűséggel úgy kívánja megoldani, hogy felszólította az országokat: enyhítsék a szigorú gáztárolási célokat. Tehát eleve ne is töltsék vissza a tartalékaikat.

A kőolaj-ellátás terén sem jobb a helyzet. Az Európai Bizottságnak ezen a téren az első ötlete az volt, hogy „utazzanak kevesebbet az emberek”. Valamint az, hogy felszólítsa a tagállamokat: ne halmozzanak fel önkényesen készleteket.

A legfrissebb tervezet szerint a Bizottság arra kötelezné az európaiakat, hogy „környezetbarát vezetési tanfolyamokon” vegyenek részt.

Talán a legégetőbb probléma jelenleg a repülőgép-üzemanyag kérdése. Szakértők szerint a kontinensnek mindössze 6 hétre elegendő készlete van. Ennek ellenére a Politico által megszerzett tervezetben a repülőgép-üzemanyaggal foglalkozó kulcsfontosságú részek még üresen állnak.

Az Európai Bizottság pedig úgy tűnik, nem zavartatja magát:

a tisztségviselők tagadják, hogy üzemanyag-válság lenne, miközben szemmel láthatóan egyre nagyobb káosz van kibontakozóban az EU-ban.

A Politico szerint az Európai Bizottság képtelen letérni a korábban kijelölt útról, és még mindig a zöld átmenet ösztönzéséről beszél. Mindeközben egyre több tagállam vitatja, hogy a Bizottság által bejelentett intézkedések alkalmasak-e a helyzet megoldására.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. április 22. 10:00
Ursula megint hazudit a környezetvédelemmel kapcsolatosan. . Németországban a környezetre káros lignitbányákat üzembe helyezte az atomerőművek helyett.
Válasz erre
0
0
bondavary
2026. április 22. 09:59
Úgy tűnik, még mindig kevesen látják, hogy valójában az EU-n belül lenne szükség rendszerváltásra. Botrányos, hogy Ursuláék ilyen idióta ötletekkel képesek előállni.
Válasz erre
0
0
kailniris
2026. április 22. 09:59
Lejjebb mama, ez már a kommunizmus, vagy még mindig nem? Összegezzük, mostanra sikerült hazavágni az európai ipart, mezőgazdaságot, és az energiaellátást. Továbbá mostmár a turizmust is. Nem utolsó sorban a társadalmi demokratikus társadalmi berendezkedést és közbiztonságot. Van még valami ami működik? Ja igen a választások befolyásolása, az viszont tökéletes.
Válasz erre
1
0
Cogito ergo sum
2026. április 22. 09:44
Milyen érdekes! Mekkora is lehet az uborka görbülete és mérete???????
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!