Már a Politico is bírálja Brüsszelt: nyilvánosságra hozták az Európai Bizottság legújabb energiatervét

Már túl késő, válságra készül a fél világ
A Hormuzi-szoros újranyitása sem segítene az energiafüggő országokon.
Von der Leyenék arra köteleznék az európaiakat, hogy „környezetbarát vezetési tanfolyamokon” vegyenek részt.
A legújabb energiaválság közepette sem futja többre az Európai Bizottságtól, minthogy saját beszűkült tudatállapota és ideológiai berögződései között csapongjon. A Politico legújabb cikke lesújtó ítéletet mondott az Európai Bizottság legújabb – a lap birtokába jutott – energiatervezetével kapcsolatban, amelyet várhatóan szerdán mutat be a brüsszeli testület. A lap szerint a tervben megfogalmazott javaslatok nem fognak segíteni azoknak az országoknak, amelyek hosszabb távú válságra készülnek.
A fájdalmas valóság az, hogy egy igazán hatékony válasz időt – és pénzt – igényel, amellyel sok ország egyszerűen nem rendelkezik”
– írta a lap. A Politico szerint az EU nem reagált elég gyorsan az iráni háború jelentette válságra. Felidézte, hogy a válság első heteiben minden illetékes uniós tisztviselő még optimista nyilatkozatokat tett, és a legnagyobb veszélynek csupán a növekvő energiaárakat tekintette. Eközben az Európai Bizottság megelégedett annyival, hogy emlékeztesse a tagállamokat a már rendelkezésre álló – korlátozott – eszközökre, miközben továbbra is sürgette a zöld átállást. Sőt Brüsszel egyfajta igazolásként tekintett a válságra: az évek óta elindított zöld átmenet helyes volt.
Ez a magabiztosság azonban gyorsan elillant, ahogy megjelentek az első ellátási problémák.
Most már tisztán látható, hogy még ha a háború véget is érne, a globális energia-ellátási láncokban bekövetkező gyökeres változások évekig tarthatnak, és tartós hatással lehetnek az árakra. A Bizottság azóta is küzd, hogy valóban értelmes javaslatokat tegyen a tagállamok számára.
A kritikusan alacsony szintre esett gáztartalékok problémáját nemes egyszerűséggel úgy kívánja megoldani, hogy felszólította az országokat: enyhítsék a szigorú gáztárolási célokat. Tehát eleve ne is töltsék vissza a tartalékaikat.
A kőolaj-ellátás terén sem jobb a helyzet. Az Európai Bizottságnak ezen a téren az első ötlete az volt, hogy „utazzanak kevesebbet az emberek”. Valamint az, hogy felszólítsa a tagállamokat: ne halmozzanak fel önkényesen készleteket.
A legfrissebb tervezet szerint a Bizottság arra kötelezné az európaiakat, hogy „környezetbarát vezetési tanfolyamokon” vegyenek részt.
Talán a legégetőbb probléma jelenleg a repülőgép-üzemanyag kérdése. Szakértők szerint a kontinensnek mindössze 6 hétre elegendő készlete van. Ennek ellenére a Politico által megszerzett tervezetben a repülőgép-üzemanyaggal foglalkozó kulcsfontosságú részek még üresen állnak.
Az Európai Bizottság pedig úgy tűnik, nem zavartatja magát:
a tisztségviselők tagadják, hogy üzemanyag-válság lenne, miközben szemmel láthatóan egyre nagyobb káosz van kibontakozóban az EU-ban.
A Politico szerint az Európai Bizottság képtelen letérni a korábban kijelölt útról, és még mindig a zöld átmenet ösztönzéséről beszél. Mindeközben egyre több tagállam vitatja, hogy a Bizottság által bejelentett intézkedések alkalmasak-e a helyzet megoldására.
