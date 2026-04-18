energiaválság hormuzi - szoros irán világbank imf

Már túl késő, válságra készül a fél világ

2026. április 18. 17:53

A Hormuzi-szoros újranyitása sem segítene az energiafüggő országokon.

null

A legszegényebb és az energiaimportra szoruló fejlődő országok a legnagyobb vesztesei a közel-keleti konfliktusnak. A Hormuzi-szoros körüli harcok

és az energiaválság hosszú távú hatásai továbbra is magasan tartják a kőolaj- és földgáz világpiaci árát 

– figyelmeztetett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója a Világbankkal közös washingtoni ülést követően.

A közel-keleti válság még tart, de ha azonnal véget érne, a következmények még akkor is sokáig megmaradnak. A legszegényebb afrikai országoknak további kölcsönökre lesz szükségük az IMF szerint, sokuk ráadásul már most is részt vesz valamelyik nemzetközi programban. Az alacsony és közepes jövedelmű energiaimportőr országoknak egyszerre kell megbirkózniuk a növekvő

  • energia,
  • élelmiszer
  • és műtrágyaárakkal.

A napokban előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán között, a tárgyalások során az ellenségeskedő felek megállapodtak a Hormuzi-szoros újranyitásában, ám szombatra ismét kiújultak a harcok a térségben és egyelőre patthelyzet van. A globális piacoknak mindenesetre jót tett a felek közötti látszólagos közeledés, ennek köszönhetően az olajárak érdemben csökkentek.

A nemzetközi egyeztetést követően Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszter kiemelte, szerinte 

csak korlátozott hatása lesz a válságnak a globális gazdaságra, de csak akkor, ha mielőbb véget ér a konfliktus 

– számolt be a Financial Times. Az IMF a világgazdaság kilátásait elemezve 0,3 százalékponttal csökkentette a feltörekvő országok gazdasági növekedési előrejelzéseit,

a fejlett gazdaságok növekedési előrejelzésén ugyanakkor nem változtatott a valutaalap a konfliktust megelőző prognózisához képest.

A vezérigazgató ugyanakkor megjegyezte, a terhek növekedése nem egyenletesen oszlik meg, az Egyesült Királyság kilátásai például érdemben romlottak.

Az Egyesült Államok képviselői ezzel szemben kedvezőbben értékelik a helyzetet. Szerintük a világ sokkal ellenállóbbá vált a magas kőolajárakkal szemben, köszönhetően annak, hogy a világ sokkal energiahatékonyabbá vált. 

A világ vezetői ugyanakkor egyetértettek abban, hogy a globális piaci helyzet továbbra is nagyon törékeny és kiszámíthatatlan marad, a jelenlegi energiaválság pedig tovább növelte a szakadékot a szegények és a gazdagok között.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. április 18. 19:06
Minden fasza, bejött a terv, lehet tovább rabolni a világot! Poloska is beengedi újra az IMF-t, arra hivatkozva, hogy kifosztott az eklézsia.
Ekrü123
2026. április 18. 18:59
massivement5 2026. április 18. 18:09 "Semmi újdonság nincs ebben. Előbb-utóbb a világgazdaság nagy része sajnos megy a kukába "- Van egy rossz hírem számodra. A világgazdasággal együtt ti Tiszások is a kukában fogjátok végezni....hisz a Kánaánt ígértétek a sok agyhalottnak.
nemecsekerno-007-01
2026. április 18. 18:42
massivement5 2026. április 18. 18:09 ,,Semmi újdonság nincs ebben. Előbb-utóbb a világgazdaság nagy része sajnos...,, Ti meg vissza a fára, faszkalap. Ilyen az amikor a muciológusok tervezik az atomerőművet.
Gonella
2026. április 18. 18:28
20 évvel ugrottunk vissza, ime a párhuzamok: Böszme - Bütyök Almunia, Baroso - Von der Leyen, Weber 2008-as válság - és ami most jön szerintetek jó kezekben van az ország? osztályismétlők vagyunk, szerintetek mi lesz az indexben 2030-ban?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!