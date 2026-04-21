olaj Ukrajna Oroszország

Oroszország megnyitná a csapot Magyarország felé, de kőkemény feltételt szabott Ukrajnának

2026. április 21. 14:55

Moszkva kész az olajszállítás újraindítására a Barátság vezetéken.

2026. április 21. 14:55
null

Oroszország kész a kőolajszállítás újraindítására Magyarországra és Szlovákiába a Barátság vezetéken – a kérdés az, hogy Ukrajna hajlandó-e felhagyni a „zsarolással” – közölte az orosz elnök sajtótitkára újságírókkal kedden Moszkvában.

„Az orosz fél műszaki szempontból továbbra is készen áll, szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal. De miután megkezdődött a kijevi rezsim zsarolása, ezeket a szállításokat leállították. 

Minden a kijevi rezsimtől függ: megnyitja-e a csővezetéket, és befejezi-e a zsarolást”

– mondta Dmitrij Peszkov kérdésre.

Más témákról szólva elmondta, hogy a bejelentett francia–lengyel hadgyakorlatok esetleges megrendezése jól mutatja: 

Európa a további militarizáció és a „nuklearizáció” irányába halad.

„Itt meg kell vizsgálni a részleteket, azt, hogy pontosan milyen fegyverekről van szó, milyen országokban, de ez kétségtelenül ismételten bizonyítja Európa törekvését a további militarizáció és nuklearizáció, a nukleáris fegyverek irányába. Ez nem járul hozzá az európai kontinens stabilitásához és kiszámíthatóságához” – fogalmazott.

Az ENSZ főtitkári posztjának lehetséges jelöltjeiről nyilatkozva Peszkov azt hangoztatta, hogy Oroszország nagyon pozitívan értékeli Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) igazgatójának tevékenységét, és Moszkva ismeri a többi jelöltet is.

„Ami a választásokat illeti: jelenleg számos ország folytat meglehetősen intenzív konzultációkat a jelöltállítással kapcsolatban. Egyelőre nincs változás az álláspontunkban, az következetes. Sok potenciális jelöltet ismerünk, és Grossi urat nagyon jó oldaláról ismerjük” – mondta.

Megerősítette, hogy Oroszország részt vesz az ENSZ-főtitkár-jelöltekkel kapcsolatos konzultációkban.

(MTI) 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hallgató
2026. április 21. 16:58
Lesz itt majd haddelhad amikor Poloska Putyin ellen beveti a kommenthadseregét!
yalaelnok
2026. április 21. 16:20
nem látom a kőkemény feltételt, de még a szivacskeményet sem
egyszeri
2026. április 21. 16:17
"Oroszország megnyitná..." Friss hír viszont, hogy a Druzsba-vezeték Lengyelországon át Németországba tartó, északi áramlatát meg május elejétől elzárja. Írja az Origo. origo.hu/nagyvilag/2026/04/baratsag-koolajvezetek-oroszorszag-nemetorszag Nos, kedves Ursula, Merz meg a többiek, nem kellet volna húzogatni a medve bajszát!
akitiosz
2026. április 21. 16:15
Hoppának minden kőkemény, mert rosszul tud magyarul, a Mandiner meg sajnálja a pénzt nyelvtanfolyamra. „Az orosz fél műszaki szempontból továbbra is készen áll, szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal. De miután megkezdődött a kijevi rezsim zsarolása, ezeket a szállításokat leállították. Minden a kijevi rezsimtől függ" Ez ám a kőkemény feltétel valóban! Ezt hogyan teljesíti Ukrajna vajon? Ezt az újságot vagy idióták vagy bűnözők írják. :-(
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!