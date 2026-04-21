volodimir zelenszkij barátság vezeték brüsszel magyarország Horváth József ukrajna

Most vált egyértelművé : Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával a magyar választások befolyásolására használta fel a vezeték leállítását a szakértő szerint

2026. április 21. 13:44

Horváth József szerint sem Ukrajna, sem Brüsszel nem ad majd magyarázatot a Barátság vezeték leállítására. Hozzátette: Kijev a jövőben is zsarolásra fogja használni a kőolajszállítást.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , néhány nappal a magyarországi választás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a hónap végéig újraindítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül. Brüsszel és Kijev is abban reménykedik, hogy a vezeték újraindítását követően a magyar kormány is hozzájárul a 90 milliárd eurós háborús hitel folyósításához Ukrajna számára, amit Orbán Viktor miniszterelnök már meg is erősített.

Egyes híresztelések szerint már a napokban – akár még ma – újraindíthatják a szállítást a vezetéken keresztül, ami még a Politico szerint is hirtelen változás lenne a több hónapja tartó állítólagos akadályozó tényezők után.

Horváth József biztonságpolitikai szakértőt arról kérdeztük, vajon mivel magyarázható, hogy hirtelen egyik napról a másikra megjavulhat a vezeték, és a 90 milliárd euró hitel jóváhagyása mellett milyen árat fizethet még Magyarország Ukrajna „nagyvonalúságáért”.

A szakértő szerint az elmúlt hónapok eseményei és a legfrissebb fejlemények a Barátság vezeték ügyében egyértelműen rámutatnak arra, hogy 

Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával a magyar választások befolyásolására használta fel a vezeték leállítását. 

Mindezt azért, mert Magyarország nem vett részt a közös uniós hitelfelvételben, ezért Ukrajna szempontjából ez tűnt a leghatékonyabb eszköznek.

Emlékeztetett, az oroszok többször elmondták, amit a felvételek is igazoltak, hogy gyakorlatilag semmi baja nem volt a vezetéknek, és ez most beigazolódni látszik. Megjegyezte, Oroszországnak nem is áll érdekében a vezetéket támadni, hiszen nekik is gazdasági érdekük fűződik annak működéséhez.

„Az oroszok egy tartályt támadtak a vezeték mellett, amelyben az ukránok privatizálták a Magyarországnak szánt és a magyarok által kifizetett kőolajat” – magyarázta, és hozzátette,

 ez nem újdonság, hiszen időről időre kiderül, hogy az ukránok évek óta lopják a vezetékből az olajat.

A szakértő szerint a vezeték újraindulásával mindenki számára egyértelművé fog válni, hogy a leállítás nem szólt másról, mint hogy Brüsszel és Kijev így akarták büntetni Magyarországot a hitel blokkolása miatt. Arra a kérdésünkre, hogy milyen magyarázattal állhat elő akár Zelenszkij, akár Brüsszel, hogy megmagyarázza az olaj hónapok óta tartó visszafogását, úgy válaszolt: 

„Jelen pillanatban semmi szükségük rá, hogy bármilyen magyarázattal előálljanak. Nekik nem kell magyarázkodniuk, és egy könnyed mozdulattal át fogják lépni ezt a problémát” 

– vélekedett.

Hangsúlyozta, a vezeték újraindításával koránt sincs még vége az ukránok zsarolásainak, akik minden egyes alkalmat ki fognak használni, hogy a kőolaj elzárásával kényszerítsék rá Magyarországot, hogy azt tegye, ami nekik jó. Megjegyezte, az Orbán-kormánynak sikerült hatékonyan ellenállnia az eddigi fenyegetéseknek, azt viszont még nem tudjuk, hogy az új kormány hogyan fog fellépni ezekkel szemben.

Bár az európai vezetés nem fog magyarázatot várni Zelenszkijtől a történtek után, felmerül a kérdés, hogy vajon a magyar választókban hogyan csapódik le, amikor egyértelműen ki fog derülni, hogy Ukrajna a magyar kormány leváltásának céljából veszélyeztette az ország energiabiztonságát.

A szakértő szerint az ukrán műveletnek jelentős szerepe lehetett az április 12-i választások eredményének alakulásában. Ugyanakkor meglátása szerint a magyar emberekben csak akkor fog lecsapódni, mit is művelnek velük, amikor már a saját bőrükön érzik a következményeket.

„Amikor már nem lesz tartható a kedvezményes üzemanyagár, a rezsicsökkentés, amikor már a saját zsebükön érzik” 

– foglalta össze.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

auditorium
2026. április 21. 14:00
Az eu-i baloldal diadallal fogadta a magyar választások eredményét, nyert kétharmaddal a Tisza párt. Ez sok embert meglepett, azért is, mert a szavazókörzetek zárása után (ápr.12-én 19 órakor) már 22 órakor bemondták a nemzetközi hiradókban ezt a győzelmet. Nem volt Exit poll előrejelzés, ami szokás, hanem biztos kijelentés a győzelmet illetően. MAJD megjelent a jövő magy. parlamenti összetétel: 3 párt jutott be a paralamentbe: Tisza, Fidesz, Mihazánk. Megrökönyodve vették észre külföldön, h. egy jobbos, egy szélsőjobbos és egy méginkább jobbos párt ül majd a Parlamentben. Az ováció elcsendesedett. Micsoda ? ! ? Nincs egyetlen bal-dem.kus sem a magy.Parlamentben ? NAIV KÉRDÉSEM: hová lettek az LMP, a DK, a Thürmer Magyar Munkáspárt, a Két farkú Kutyapárt szavazói ? Mind a Tiszára szavaztak ? Ha igen, akkor előbb vagy utóbb kiderül h. àtvertèk a magy. szavazókat. A 1OO%-os behódolás szuverenitásunk megszüntését jelenti.
muszlim1970
2026. április 21. 13:51
