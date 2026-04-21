Most vált egyértelművé : Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával a magyar választások befolyásolására használta fel a vezeték leállítását a szakértő szerint

Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán
A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.
Horváth József szerint sem Ukrajna, sem Brüsszel nem ad majd magyarázatot a Barátság vezeték leállítására. Hozzátette: Kijev a jövőben is zsarolásra fogja használni a kőolajszállítást.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla , néhány nappal a magyarországi választás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a hónap végéig újraindítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül. Brüsszel és Kijev is abban reménykedik, hogy a vezeték újraindítását követően a magyar kormány is hozzájárul a 90 milliárd eurós háborús hitel folyósításához Ukrajna számára, amit Orbán Viktor miniszterelnök már meg is erősített.
A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.
Egyes híresztelések szerint már a napokban – akár még ma – újraindíthatják a szállítást a vezetéken keresztül, ami még a Politico szerint is hirtelen változás lenne a több hónapja tartó állítólagos akadályozó tényezők után.
Horváth József biztonságpolitikai szakértőt arról kérdeztük, vajon mivel magyarázható, hogy hirtelen egyik napról a másikra megjavulhat a vezeték, és a 90 milliárd euró hitel jóváhagyása mellett milyen árat fizethet még Magyarország Ukrajna „nagyvonalúságáért”.
A szakértő szerint az elmúlt hónapok eseményei és a legfrissebb fejlemények a Barátság vezeték ügyében egyértelműen rámutatnak arra, hogy
Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával a magyar választások befolyásolására használta fel a vezeték leállítását.
Mindezt azért, mert Magyarország nem vett részt a közös uniós hitelfelvételben, ezért Ukrajna szempontjából ez tűnt a leghatékonyabb eszköznek.
Emlékeztetett, az oroszok többször elmondták, amit a felvételek is igazoltak, hogy gyakorlatilag semmi baja nem volt a vezetéknek, és ez most beigazolódni látszik. Megjegyezte, Oroszországnak nem is áll érdekében a vezetéket támadni, hiszen nekik is gazdasági érdekük fűződik annak működéséhez.
„Az oroszok egy tartályt támadtak a vezeték mellett, amelyben az ukránok privatizálták a Magyarországnak szánt és a magyarok által kifizetett kőolajat” – magyarázta, és hozzátette,
ez nem újdonság, hiszen időről időre kiderül, hogy az ukránok évek óta lopják a vezetékből az olajat.
A szakértő szerint a vezeték újraindulásával mindenki számára egyértelművé fog válni, hogy a leállítás nem szólt másról, mint hogy Brüsszel és Kijev így akarták büntetni Magyarországot a hitel blokkolása miatt. Arra a kérdésünkre, hogy milyen magyarázattal állhat elő akár Zelenszkij, akár Brüsszel, hogy megmagyarázza az olaj hónapok óta tartó visszafogását, úgy válaszolt:
„Jelen pillanatban semmi szükségük rá, hogy bármilyen magyarázattal előálljanak. Nekik nem kell magyarázkodniuk, és egy könnyed mozdulattal át fogják lépni ezt a problémát”
– vélekedett.
Hangsúlyozta, a vezeték újraindításával koránt sincs még vége az ukránok zsarolásainak, akik minden egyes alkalmat ki fognak használni, hogy a kőolaj elzárásával kényszerítsék rá Magyarországot, hogy azt tegye, ami nekik jó. Megjegyezte, az Orbán-kormánynak sikerült hatékonyan ellenállnia az eddigi fenyegetéseknek, azt viszont még nem tudjuk, hogy az új kormány hogyan fog fellépni ezekkel szemben.
Bár az európai vezetés nem fog magyarázatot várni Zelenszkijtől a történtek után, felmerül a kérdés, hogy vajon a magyar választókban hogyan csapódik le, amikor egyértelműen ki fog derülni, hogy Ukrajna a magyar kormány leváltásának céljából veszélyeztette az ország energiabiztonságát.
A szakértő szerint az ukrán műveletnek jelentős szerepe lehetett az április 12-i választások eredményének alakulásában. Ugyanakkor meglátása szerint a magyar emberekben csak akkor fog lecsapódni, mit is művelnek velük, amikor már a saját bőrükön érzik a következményeket.
„Amikor már nem lesz tartható a kedvezményes üzemanyagár, a rezsicsökkentés, amikor már a saját zsebükön érzik”
– foglalta össze.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán