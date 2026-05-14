Elismerte az MTI: levágták Sulyok Tamás államfőt a fotókról

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Már csak az a kérdés, hogy kinek a kérésére módosították a publikált képeket.
Mint ahogy arról az MTI szerkesztőségünket is tájékoztatta, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a kedden, a miniszterek kinevezésének átadásán készült fotókról nemes egyszerűséggel lemaradt Sulyok Tamás államfő.
A lemaradás azért is volt kifejezetten érdekes, mivel Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kedden is leszögezte, „a TISZA-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.”
Mindezek után, a miniszterek kinevezésének átadásakor, bár a Magyar Péter Facebook- és YouTube-oldalán látható közvetítésen feltűnt Sulyok Tamás államfő, a hivatalos, MTI által közreadott képekről lemaradt.
Hiába maradt le Sulyok Tamás államfő az MTI által közreadott képekről, és hiába állt félre Magyar Péter, illetve az új kormány miniszterei a fotózás során, mégis készült Sulyokkal közös fotó mindegyik miniszterről.
Kapcsolódó vélemény
A köztársasági elnök soha semmiben nem akadályozta Magyar Pétert.
Érdekesség, hogy minden egyes miniszterről adtak ki képet, amint Magyar Péter mellett áll, kinevezéssel a kézben, ám a nagy általánosságban 3:4 képarányban publikált képek közül kettő kivétel van: az, amelyiken Ruszin-Szendi Romulusz, illetve az, amelyiken Bóna Szabolcs szerepel. Magyar Péter élő közvetítéséből pedig látható volt, ahogy az államfő még odalép Magyarhoz és Bónához a közös képre, viszont utána már nem. A más képarány miatt elindult az a pletyka, hogy Sulyok Tamás államfőt levághatták a képekről.
És itt válik kulcsfontosságúvá a belső vizsgálat elrendelése. Ugyanis annak kapcsán, bár lapunknak is eljuttattak egy közleményt, az MTI-ben megjelent teljes szöveg felfedi:
Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.
Az MTI teljes közleményét alább olvashatják vágatlanul, módosítások nélkül.
Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán.
„A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok” – olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.
Már csak az a kérdés, hogy kinek a megbízásából, illetve a képek publikálási folyamatának melyik szakaszában vágták le az államfőt. Az eset kapcsán megkerestük az MTI-t, ahogy válaszolnak, frissítjük a cikket!
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd