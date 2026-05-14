05. 14.
csütörtök
sulyok tamás mti magyarország Magyar Péter államfő

Elismerte az MTI: levágták Sulyok Tamás államfőt a fotókról

2026. május 14. 13:07

Már csak az a kérdés, hogy kinek a kérésére módosították a publikált képeket.

2026. május 14. 13:07
null

Mint ahogy arról az MTI szerkesztőségünket is tájékoztatta, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a kedden, a miniszterek kinevezésének átadásán készült fotókról nemes egyszerűséggel lemaradt Sulyok Tamás államfő.

A lemaradás azért is volt kifejezetten érdekes, mivel Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kedden is leszögezte, „a TISZA-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.” 

Mindezek után, a miniszterek kinevezésének átadásakor, bár a Magyar Péter Facebook- és YouTube-oldalán látható közvetítésen feltűnt Sulyok Tamás államfő, a hivatalos, MTI által közreadott képekről lemaradt.

Röviden megjegyzem

Hiába maradt le Sulyok Tamás államfő az MTI által közreadott képekről, és hiába állt félre Magyar Péter, illetve az új kormány miniszterei a fotózás során, mégis készült Sulyokkal közös fotó mindegyik miniszterről.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Sulyok Tamás elképesztő tartással viseli a megaláztatást, amit rázúdít az új miniszterelnök

A köztársasági elnök soha semmiben nem akadályozta Magyar Pétert.

Érdekesség, hogy minden egyes miniszterről adtak ki képet, amint Magyar Péter mellett áll, kinevezéssel a kézben, ám a nagy általánosságban 3:4 képarányban publikált képek közül kettő kivétel van: az, amelyiken Ruszin-Szendi Romulusz, illetve az, amelyiken Bóna Szabolcs szerepel. Magyar Péter élő közvetítéséből pedig látható volt, ahogy az államfő még odalép Magyarhoz és Bónához a közös képre, viszont utána már nem. A más képarány miatt elindult az a pletyka, hogy Sulyok Tamás államfőt levághatták a képekről.

Az átadásokról készült képek az MTI fotótárjában. Jól látható, hogy a Bóna Szabolcsot, illetve Ruszin-Szendi Romuluszt ábrázoló képek (1. sor balról 3., illetve 2. sor jobbról 1.) más képarányúak.

És itt válik kulcsfontosságúvá a belső vizsgálat elrendelése. Ugyanis annak kapcsán, bár lapunknak is eljuttattak egy közleményt, az MTI-ben megjelent teljes szöveg felfedi:

Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.

Az MTI teljes közleményét alább olvashatják vágatlanul, módosítások nélkül.

Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán.

„A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok” – olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.

Már csak az a kérdés, hogy kinek a megbízásából, illetve a képek publikálási folyamatának melyik szakaszában vágták le az államfőt. Az eset kapcsán megkerestük az MTI-t, ahogy válaszolnak, frissítjük a cikket!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BAJA
2026. május 14. 14:25
jó szolga az MTI, csontot nekik!
zsuzsa-963
2026. május 14. 14:25
Úgy látszik visszajönnek a "szépidők" a közmédiával kapcsolatban és egy új Örkény írásban új Bőzsöny Ferenc bemondásában lassan időszerű lesz, hogy elhangzon: „Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon”
jon_meg_tiszas_kutyara_der
2026. május 14. 14:22
Sulyok nem volt államfőnek való - Orbán bábuja. Novák Katalin volt az ász a pakliban, de őt átverték/eltávolították, mert megvolt a képessége ahhoz, hogy konkurráljon Orbán hatalmával. Ezzel a Fidesz magának lőtt öngólt.
Ízisz
2026. május 14. 14:22
🧡🇭🇺 Ez csak a kezdet, lesznek itt még olyan törvénytelen, jogellenes túlkapások, hogy vért fogtok pisálni kínotokba tiszára szavazó csűrhe!!! Megérdemelten!!! Szokjátok a bolsevik diktatúrát!!! Annyit emlegettétek, hogy bevonzottátok!!! Most aztán megtudjátok hogyan működik a vonzás törvénye a saját bőrötökön!!! Csak az m.p. ellen szavazókat sajnálom!!! De mi ezt is kibirjuk!!! Tiszás csűrhe többsége meg, a zártosztályon fog kikötni!!! 💯👌❗
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!