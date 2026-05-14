Elismerte az MTI: levágták Sulyok Tamás államfőt a fotókról

Mint ahogy arról az MTI szerkesztőségünket is tájékoztatta, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója annak kapcsán, hogy a kedden, a miniszterek kinevezésének átadásán készült fotókról nemes egyszerűséggel lemaradt Sulyok Tamás államfő.

A lemaradás azért is volt kifejezetten érdekes, mivel Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke kedden is leszögezte, „a TISZA-kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.”