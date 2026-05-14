Azzal büszkélkednek a szerbek, hogy meglopták a magyarokat – és ennyivel nem érnék be

Ez fogja meghatározni a következő éveket: élet-halál harcra készülnek a magyarok a szerbek ellen
Erről is Amerika tehet.
Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Férfi kézilabda-válogatottunk a héten sorsdöntő világbajnoki selejtezőpárharcot vív Szerbia ellen, a sors fintora, hogy az ellenfél egyik legjobbja egy egykori magyar utánpótlás-válogatott lehet.
A magyar férfi kézilabda-válogatott csütörtök este Szerbia ellen vívja első világbajnoki selejtezőmérkőzését. A tét nagy, hiszen a párharc győztese kvalifikálja magát a januári vb-re, amelynek leendő 2–7. helyezettjei pedig az olimpiai selejtezőtorna biztos résztvevői lesznek. A Nisben sorra kerülő odavágó előtt ismét egy korábban a magyar utánpótlárendszerben nevelkedő szerb válogatott klasszis ügye fokozza a kedélyeket, a szerbiai sajtó hathatós közreműködésével.
Természetesen arról az Uros Borzasról van szó, aki a vajdasági Adán született, 13 évesen viszont Magyarországra költözött, s onnantól NEKA csapatában folytatta a kézilabdázást. Később játszott Veszprémben és Tatabányán is, miközben
rendszeres tagja volt a korosztályos magyar utánpótlás-válogatottaknak is, ennek ellenére később felnőttszinten a szerb nagyválogatottat választotta – ezzel kapcsolatban most a Mondo szerb lap úgy fogalmazott, „sikerült ellopniuk” a magyarok elől.
Borzas akkori döntésével kapcsolatban egyébként úgy fogalmazott anno, hogy
nem vagyok rossz viszonyban a magyarokkal, és hálás vagyok nekik mindenért, amit adtak nekem. De szerb az apám, Milivoj, szerb az anyám, Biljana, nem lehettem magyar."
Emellett már korábban leszögezte azt is, gyerekkora óta a szerb válogatott az álma, így szörnyű érzés volt számára, amikor magyar utánpótlás-válogatottként Szerbia ellen kellett pályára lépnie. Mint mondta, élete egyik legrosszabb élményeként tartja számon, amikor
egy másik válogatott mezében Szerbia himnuszát kellett hallgatnia, ilyesmit soha többé nem akar megtapasztalni."
A sors fintora, hogy az azóta világklasszissá érő 26 éves balátlövő most akár a döntő faktort is jelentheti a magyarok elleni párharcban – már a két évvel ezelőtti, müncheni Európa-bajnokságon is a szerbek egyik legjobbja volt a mieink ellen.
Borzas mellett a szerb szövetségi kapitány, Raúl González (nem az exfutballista...) is egyértelműen szerb továbbjutást vár, előbbi egyenesen így fogalmazott: „Amikor a hazádért játszol, a legjobbat várod el. Amikor nyersz, az a világ legjobb érzése:
azért a pillanatért élek, amikor végre elérünk valami nagy sikert, és együtt örülhetünk a hazánk népével.
Ez a csapat nagyszerű srácokból áll, sok játékos a legjobb éveiben van, a fénykorában, és ezt a potenciált ki kell használnunk!”
A csütörtöki, nisi első összecsapás 18 órakor kezdődik, a vasárnapi, veszprémi visszavágó pedig 17:30-kor, mindkét mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt