Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Borzas Uros Szerbia vb-selejtező világbajnoki selejtező kézilabda

Azzal büszkélkednek a szerbek, hogy meglopták a magyarokat – és ennyivel nem érnék be

2026. május 14. 11:05

Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Férfi kézilabda-válogatottunk a héten sorsdöntő világbajnoki selejtezőpárharcot vív Szerbia ellen, a sors fintora, hogy az ellenfél egyik legjobbja egy egykori magyar utánpótlás-válogatott lehet.

2026. május 14. 11:05
null

A magyar férfi kézilabda-válogatott csütörtök este Szerbia ellen vívja első világbajnoki selejtezőmérkőzését. A tét nagy, hiszen a párharc győztese kvalifikálja magát a januári vb-re, amelynek leendő 2–7. helyezettjei pedig az olimpiai selejtezőtorna biztos résztvevői lesznek. A Nisben sorra kerülő odavágó előtt ismét egy korábban a magyar utánpótlárendszerben nevelkedő szerb válogatott klasszis ügye fokozza a kedélyeket, a szerbiai sajtó hathatós közreműködésével. 

Uros Borzas szerb-magyar
Uros Borzas utánpótlás-játékosként még a magyar ifi- és junior-válogatottat képviselte, felnőttként már szülőhazáját, Szerbiát (Fotó: neka.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

Hálás a magyaroknak, de végtére mégiscsak szerb

Természetesen arról az Uros Borzasról van szó, aki a vajdasági Adán született, 13 évesen viszont Magyarországra költözött, s onnantól NEKA csapatában folytatta a kézilabdázást. Később játszott Veszprémben és Tatabányán is, miközben 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

rendszeres tagja volt a korosztályos magyar utánpótlás-válogatottaknak is, ennek ellenére később felnőttszinten a szerb nagyválogatottat választotta – ezzel kapcsolatban most a Mondo szerb lap úgy fogalmazott, „sikerült ellopniuk” a magyarok elől. 

Borzas akkori döntésével kapcsolatban egyébként úgy fogalmazott anno, hogy

nem vagyok rossz viszonyban a magyarokkal, és hálás vagyok nekik mindenért, amit adtak nekem. De szerb az apám, Milivoj, szerb az anyám, Biljana, nem lehettem magyar."

Emellett már korábban leszögezte azt is, gyerekkora óta a szerb válogatott az álma, így szörnyű érzés volt számára, amikor magyar utánpótlás-válogatottként Szerbia ellen kellett pályára lépnie. Mint mondta, élete egyik legrosszabb élményeként tartja számon, amikor

egy másik válogatott mezében Szerbia himnuszát kellett hallgatnia, ilyesmit soha többé nem akar megtapasztalni."

A sors fintora, hogy az azóta világklasszissá érő 26 éves balátlövő most akár a döntő faktort is jelentheti a magyarok elleni párharcban – már a két évvel ezelőtti, müncheni Európa-bajnokságon is a szerbek egyik legjobbja volt a mieink ellen.

Elütnék a mieinket a továbbjutástól

Borzas mellett a szerb szövetségi kapitány, Raúl González (nem az exfutballista...) is egyértelműen szerb továbbjutást vár, előbbi egyenesen így fogalmazott: „Amikor a hazádért játszol, a legjobbat várod el. Amikor nyersz, az a világ legjobb érzése: 

azért a pillanatért élek, amikor végre elérünk valami nagy sikert, és együtt örülhetünk a hazánk népével.

 Ez a csapat nagyszerű srácokból áll, sok játékos a legjobb éveiben van, a fénykorában, és ezt a potenciált ki kell használnunk!”

A csütörtöki, nisi első összecsapás 18 órakor kezdődik, a vasárnapi, veszprémi visszavágó pedig 17:30-kor, mindkét mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezker
2026. május 14. 11:14
A kurva anyját a címszerkesztőnek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!