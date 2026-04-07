Kitiltották Kanye Westet az Egyesült Királyságból

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A rapper botrányos, antiszemita megnyilvánulásai miatt nem léphet fel a Wireless Fesztiválon.
Az Egyesült Királyság kormánya megtiltotta Kanye West – művésznevén Ye – beutazását, így a rapper nem léphet fel a londoni Wireless Fesztiválon. A döntésről a BBC számolt be. A brit belügyminisztérium elutasította West elektronikus beutazási engedélykérelmét arra hivatkozva, hogy jelenléte „nem szolgálná a közjót”.
A háttérben a rapper korábbi, széles körben antiszemitának minősített kijelentései és botrányai állnak.
West az elmúlt években többször tett zsidóellenes megjegyzéseket, illetve kiadott egy „Heil Hitler” című dalt is, ami komoly felháborodást váltott ki. Ezek miatt
politikusok és civil szervezetek is nyomást gyakoroltak a brit kormányra, hogy ne engedjék be az országba.
A rapper korábban igyekezett enyhíteni a helyzetet: közleményében azt írta, hogy „egységet, békét és szeretetet” szeretne közvetíteni, és felajánlotta, hogy személyesen találkozik a brit zsidó közösség képviselőivel. Januárban a The Wall Street Journal hasábjain bocsánatot is kért, viselkedését részben bipoláris zavarával magyarázva.
A botrány azonban így is komoly következményekkel járt: több nagyvállalat – köztük a Pepsi, a Diageo, a Rockstar Energy és a PayPal – visszalépett a Wireless Festival támogatásától.
A brit zsidó közösség képviselői szerint a bocsánatkérés nem volt elegendő. Phil Rosenberg úgy fogalmazott: a fesztivál szervezőinek magyarázata nem nyugtatja meg az érintetteket. A rendezvény igazgatója, Melvin Benn ugyanakkor a megbocsátás lehetőségét hangsúlyozta, amit több szervezet is bírált.
Az ügyben megszólalt David Schwimmer is, aki üdvözölte a szponzorok visszalépését.