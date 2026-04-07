04. 07.
kedd
egyesült királyság Kanye West rapper

Kitiltották Kanye Westet az Egyesült Királyságból

2026. április 07. 16:09

A rapper botrányos, antiszemita megnyilvánulásai miatt nem léphet fel a Wireless Fesztiválon.

2026. április 07. 16:09
Az Egyesült Királyság kormánya megtiltotta Kanye West – művésznevén Ye – beutazását, így a rapper nem léphet fel a londoni Wireless Fesztiválon. A döntésről a BBC számolt be. A brit belügyminisztérium elutasította West elektronikus beutazási engedélykérelmét arra hivatkozva, hogy jelenléte „nem szolgálná a közjót”. 

A háttérben a rapper korábbi, széles körben antiszemitának minősített kijelentései és botrányai állnak.

Kiadott egy „Heil Hitler” című dalt

West az elmúlt években többször tett zsidóellenes megjegyzéseket, illetve kiadott egy „Heil Hitler” című dalt is, ami komoly felháborodást váltott ki. Ezek miatt 

politikusok és civil szervezetek is nyomást gyakoroltak a brit kormányra, hogy ne engedjék be az országba.

A rapper korábban igyekezett enyhíteni a helyzetet: közleményében azt írta, hogy „egységet, békét és szeretetet” szeretne közvetíteni, és felajánlotta, hogy személyesen találkozik a brit zsidó közösség képviselőivel. Januárban a The Wall Street Journal hasábjain bocsánatot is kért, viselkedését részben bipoláris zavarával magyarázva.

A botrány azonban így is komoly következményekkel járt: több nagyvállalat – köztük a Pepsi, a Diageo, a Rockstar Energy és a PayPal – visszalépett a Wireless Festival támogatásától.

David Schwimmer is megszólalt

A brit zsidó közösség képviselői szerint a bocsánatkérés nem volt elegendő. Phil Rosenberg úgy fogalmazott: a fesztivál szervezőinek magyarázata nem nyugtatja meg az érintetteket. A rendezvény igazgatója, Melvin Benn ugyanakkor a megbocsátás lehetőségét hangsúlyozta, amit több szervezet is bírált.

Az ügyben megszólalt David Schwimmer is, aki üdvözölte a szponzorok visszalépését.

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
eljolesz
2026. április 07. 19:53
Rasszisták!
Válasz erre
0
0
holger78
2026. április 07. 19:06
Ejnye-bejnye, ilyenkor hol marad a szólásszabadság? Az csak az Ilaria Salisoknak, és a többi antifa féregnek jár? Igaz, ők nem heil Hitlereznek, csak embereket vernek agyon a nyílt utcán.
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2026. április 07. 18:40
Amúgy ez ki ez ? A lónak a .... szervét sem érdekli, hogy az angolok beengedik vagy nem ezt a köcsögöt. Ez max. őt saját magát érdekli, elesik egy valag pénztől. Köszönje magának... Ettől azért sokkal komolyabb problémák vannak. Lapozzunk....
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. április 07. 18:12
Hááát, a világ egyre gyorsabban változik. Az első nagy durranás az volt, amikor kb 10 éve az egyik leghíresebb amerikai zsidó menedzser le fekázta a játékosait, ezért azonnal kitiltották mindenhonnan. Itt a következő lépés, amikor már egy feka a rasszista... Ha az óra valóban körbejár, akkor még akár vissza is térhetünk az eredeti felfogáshoz...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!