Megbánták a Brexitet.
Egyre erősebben merül fel az a kérdés az Egyesült Királyságban, hogy érdemes lenne-e megfontolni az Európai Unióhoz való újracsatlakozást. Philip Rycroft, aki korábban a Brexit lebonyolításáért felelős minisztérium államtitkára volt, az erről szóló vita „megnyerhetőnek” nevezte, és jelezte, ideje lenne józanul felmérni, mi szolgálja az ország hosszú távú érdekeit – írja a Guardian.
Itt az ideje, hogy beszéljünk az újracsatlakozásról. Talán itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján”
– fogalmazott a volt államtitkár.
Rycroft hangsúlyozta, hogy bár az újbóli csatlakozás folyamata várhatóan „hosszú és kanyargós” lenne, a gazdasági érvek egyre inkább ebbe az irányba mutatnak.
A legtöbb elemzés szerint ugyanis az Egyesült Királyság jelentős GDP-veszteséget szenvedett el azzal, hogy kilépett az Európai Unió egységes piacáról.
A Brexit kampány során tett ígéretek – legyen szó gazdasági növekedésről vagy bevándorlási kontrollról – Rycroft szerint ráadásul nagyrészt nem is teljesültek.
A volt tisztviselő a biztonságpolitikai helyzet romlására is felhívta a figyelmet. Az ukrajnai háború, valamint az Egyesült Államok ebből való fokozatos visszahúzódása szerinte azt jelzi, hogy Nagy-Britanniának szorosabb együttműködésre van szüksége európai partnereivel. Úgy fogalmazott: a közös védelem érdekében elengedhetetlen a kontinens országai közötti szolidaritás erősítése.
A brit herceg szerint az Egyesült Államoknak egyedülálló szerepe van a konfliktusban.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP
