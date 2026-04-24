egyesült királyság európai unió brexit

„Itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján” – meghúzhatják a váratlant az Egyesült Királyságban

2026. április 24. 16:32

Megbánták a Brexitet.

2026. április 24. 16:32


Egyre erősebben merül fel az a kérdés az Egyesült Királyságban, hogy érdemes lenne-e megfontolni az Európai Unióhoz való újracsatlakozást. Philip Rycroft, aki korábban a Brexit lebonyolításáért felelős minisztérium államtitkára volt, az erről szóló vita „megnyerhetőnek” nevezte, és jelezte, ideje lenne józanul felmérni, mi szolgálja az ország hosszú távú érdekeit – írja a Guardian.

 Itt az ideje, hogy beszéljünk az újracsatlakozásról. Talán itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján”

– fogalmazott a volt államtitkár.

Rycroft hangsúlyozta, hogy bár az újbóli csatlakozás folyamata várhatóan „hosszú és kanyargós” lenne, a gazdasági érvek egyre inkább ebbe az irányba mutatnak.

A legtöbb elemzés szerint ugyanis az Egyesült Királyság jelentős GDP-veszteséget szenvedett el azzal, hogy kilépett az Európai Unió egységes piacáról.

A Brexit kampány során tett ígéretek – legyen szó gazdasági növekedésről vagy bevándorlási kontrollról – Rycroft szerint ráadásul nagyrészt nem is teljesültek.

A volt tisztviselő a biztonságpolitikai helyzet romlására is felhívta a figyelmet. Az ukrajnai háború, valamint az Egyesült Államok ebből való fokozatos visszahúzódása szerinte azt jelzi, hogy Nagy-Britanniának szorosabb együttműködésre van szüksége európai partnereivel. Úgy fogalmazott: a közös védelem érdekében elengedhetetlen a kontinens országai közötti szolidaritás erősítése.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
picur66-2
2026. április 24. 18:14
inkább örülnének hogy kint vannak ebből a pöcegödör buzi euból
madre79
2026. április 24. 17:59
Hát ha már a király sem az anglikán egyházat képviseli, hanem áttért az abroszra, akkor mit lehet várni!
basti64
2026. április 24. 17:57
Szerintem Ukrajna sokkal felkészültebb és fejlettebb.
csulak
2026. április 24. 17:51
idiotak ezek a britek ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!