Hatalmas sereg gyűlt össze Ukrajnában – csak ez éppen Zelenszkijnek nem fog tetszeni

Döbbenetes felvétel Kárpátaljáról: egy betegség miatt felmentett férfi kényszersorozás közben lett rosszul
Újabb botrányos eset.
Körülbelül kétmillióan menekülnek a mozgósítás elől, több százezer katona pedig dezertált.
Hatalmas mozgósítási problémákkal küzd az ukrán hadsereg – nagyjából kétmillió mozgósítást kerülő személyt tartanak nyilván, és több százezer katona dezertált a hadseregből – idézte a The Independent Mihajlo Fedorov ukrán védelmi minisztert.
Újabb botrányos eset.
A Federov által megosztott adatok szerint
körülbelül 2 millió állampolgár kerüli a mozgósítást, továbbá 2022 óta mintegy 290 ezer ügyet regisztráltak katonai egység önkényes elhagyása miatt.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmét teljesen elvonta az iráni konfliktus, a lap szerint az ukrajnai háború tárgyalása pedig holtpontra futott. A fronton szolgáló katonák fáradtságról és túlterheltségről számolnak be, a katonai szolgálatot hosszú, rotáció nélküli rendszerként élik meg. Bár Olekszandr Merezsko szerint Ukrajna rendelkezik a szükséges emberi erőforrással a háború folytatásához, akár hosszú távon is, de ahhoz motiválni kell a harcképes lakosságot.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP