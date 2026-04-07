mihajlo fedorov orosz-ukrán háború hadsereg donald trump katona ukrajna

Hatalmas sereg gyűlt össze Ukrajnában – csak ez éppen Zelenszkijnek nem fog tetszeni

2026. április 07. 08:51

Körülbelül kétmillióan menekülnek a mozgósítás elől, több százezer katona pedig dezertált.

null

Hatalmas mozgósítási problémákkal küzd az ukrán hadsereg – nagyjából kétmillió mozgósítást kerülő személyt tartanak nyilván, és több százezer katona dezertált a hadseregből – idézte a The Independent Mihajlo Fedorov ukrán védelmi minisztert.

A Federov által megosztott adatok szerint

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

 körülbelül 2 millió állampolgár kerüli a mozgósítást, továbbá 2022 óta mintegy 290 ezer ügyet regisztráltak katonai egység önkényes elhagyása miatt.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmét teljesen elvonta az iráni konfliktus, a lap szerint az ukrajnai háború tárgyalása pedig holtpontra futott. A fronton szolgáló katonák fáradtságról és túlterheltségről számolnak be, a katonai szolgálatot hosszú, rotáció nélküli rendszerként élik meg. Bár Olekszandr Merezsko szerint Ukrajna rendelkezik a szükséges emberi erőforrással a háború folytatásához, akár hosszú távon is, de ahhoz motiválni kell a harcképes lakosságot.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 07. 11:48
Ukrajna rendelkezik a szükséges emberi erőforrással a háború folytatásához, akár hosszú távon is, de ahhoz motiválni kell a harcképes lakosságot. Szóval a patkány férgekért a nép az istenadta nem óhajt megdögleni... Majd akkor szóljatok mikor futni kell ezeknek......
Galsó Atya
2026. április 07. 10:57
Az jó motiváció, hogy a szerveiket majd eladják nyugatra, az ukrán oligarchák meg még gazdagabbak lesznek?
kbexxx
2026. április 07. 10:22
Mi más motivalná, jobban mint hogy néz ki magadnak egy sírhelyet és az àllam biztosítani fogja ,ha nem marad a holtested frontvonalban ahol eltűntként ,még a hozzá tartozóidnak sem juttatnak semmit .
orokkuruc-2
2026. április 07. 10:09
Azért azt ne feledjük hogy Putyin max 150 km-t jön a határtól, több neki nem kell. Területe van Vlagyivossztokig . Szóval nekünk fogja szorítani ezt a fegyveres és akkor már éhes hordát. Nagy örömünk nem lesz benne.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!