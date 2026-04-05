Döbbenetes felvétel Kárpátaljáról: egy betegség miatt felmentett férfi kényszersorozás közben lett rosszul

Végre az Európa Tanácsnak is feltűnt: valami nincs rendben az ukrán sorozással
A szervezet emberi jogi biztosa szerint aggasztó a helyzet.
Újabb botrányos eset.
„A kárpátaljai Szernyén akartak az ukrán rendőrök kényszersorozni egy betegség miatt felmentett magyar testvérünket, aki rosszul is lett” – írja közösségi oldalán Szakács István, aki egy videót is megosztott az esetről.
A szervezet emberi jogi biztosa szerint aggasztó a helyzet.
A felvételen az látható, amint egy, az utcán fekvő, látszólag rosszul levő férfit többen körbeállnak és segíteni próbálnak neki. Közben a jelenlevők részéről válogatott szitkozódások hangoznak le a rendőrök felé, akik kényszersorozni akarták a férfit.
A sorozás közbeni halálesetek nem csupán egyéni tragédiák, hanem a kárpátaljai magyarság létét fenyegetik.
„Ez várna ránk is, ha bábkormány nyerne. Isten segítse meg a kárpátaljai testvéreinket!” – írja a posztoló.
Fotó: Facebook