Erre lehet építeni: tanácsadó lett a kijevi túszdrámába belebukott ukrán rendőrfőnök

Terror Kijevben: gépfegyveres támadó nyitott tüzet egy szupermarketben, túszokat is ejtett – legalább öten meghaltak
Az elkövető a jelentések szerint egy 58 éves orosz állampolgár volt, egyelőre nem tudni, mi volt az indítéka.
A jelenlegi ukrán viszonyok között még ennek sincs valódi következménye.
A Kárpáthír beszámolója szerint tanácsadóként folytatja pályafutását Jevhenyij Zsukov, az ukrán járőrrendőrség korábbi vezetője, aki egy kijevi fegyveres támadás után mondott le. A kinevezést Ihor Klimenko belügyminiszter jelentette be.
Zsukov április 19-én távozott posztjáról, miután egy nappal korábban egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett és túszokat ejtett Kijev egyik szupermarketében.
Az esetet követően nyilvánosságra került felvételek szerint a helyszínre érkező rendőrök a lövések hallatán elmenekültek az üzlet közeléből.
Az ügy komoly felháborodást váltott ki, ezért a belügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményeit az Állami Nyomozó Iroda is megkapja.
A lövöldözés során heten meghaltak, és legalább 14-en megsérültek, köztük gyerekek is, akiket kórházba szállítottak.
***
Fotó: Jevhenyij Zsukov / X