04. 25.
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Ukrajna Kijev lövöldözés túszejtés

Erre lehet építeni: tanácsadó lett a kijevi túszdrámába belebukott ukrán rendőrfőnök

2026. április 25. 20:58

A jelenlegi ukrán viszonyok között még ennek sincs valódi következménye.

A Kárpáthír beszámolója szerint tanácsadóként folytatja pályafutását Jevhenyij Zsukov, az ukrán járőrrendőrség korábbi vezetője, aki egy kijevi fegyveres támadás után mondott le. A kinevezést Ihor Klimenko belügyminiszter jelentette be.

Zsukov április 19-én távozott posztjáról, miután egy nappal korábban egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett és túszokat ejtett Kijev egyik szupermarketében.

Az esetet követően nyilvánosságra került felvételek szerint a helyszínre érkező rendőrök a lövések hallatán elmenekültek az üzlet közeléből.

Az ügy komoly felháborodást váltott ki, ezért a belügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményeit az Állami Nyomozó Iroda is megkapja.

A lövöldözés során heten meghaltak, és legalább 14-en megsérültek, köztük gyerekek is, akiket kórházba szállítottak.

Fotó: Jevhenyij Zsukov / X

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
duro_dorka
2026. április 25. 21:09
A kijevi lövöldözés ukrán titkosszolgálati terrorművelet volt, amit az oroszokra lehet kenni. Emlékszünk még a ugye moszkvai Crocus City Hall elleni terrortámadásra - 160+ halott, 600+ sebesült. A tádzsik fegyveseket az ukrán titkosszolgálat szervezte be, és segítette a tömegmerényletben.
Takagi
2026. április 25. 21:04
EU konform.
