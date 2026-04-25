Erre lehet építeni: tanácsadó lett a kijevi túszdrámába belebukott ukrán rendőrfőnök

A Kárpáthír beszámolója szerint tanácsadóként folytatja pályafutását Jevhenyij Zsukov, az ukrán járőrrendőrség korábbi vezetője, aki egy kijevi fegyveres támadás után mondott le. A kinevezést Ihor Klimenko belügyminiszter jelentette be.

Zsukov április 19-én távozott posztjáról, miután egy nappal korábban egy fegyveres férfi lövöldözni kezdett és túszokat ejtett Kijev egyik szupermarketében.