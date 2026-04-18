Terror Kijevben: gépfegyveres támadó nyitott tüzet egy szupermarketben, túszokat is ejtett – legalább öten meghaltak

Legalább öten meghaltak, többen megsérültek Kijev Holoszijivszkij nevű negyedében, ahol egy férfi gépfegyverből nyitott tüzet nyitott véletlenszerűen a járókelőkre és egy szupermarket vásárlóira.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadó egy szupermarketből lőtt rendőrökre, mielőtt végeztek vele. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint többen meghaltak és legalább 15-en megsérültek, köztük gyerekek is, akiket kórházba szállítottak.