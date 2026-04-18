Terror Kijevben: gépfegyveres támadó nyitott tüzet egy szupermarketben, túszokat is ejtett – legalább öten meghaltak

Az elkövető a jelentések szerint egy 58 éves orosz állampolgár volt, egyelőre nem tudni, mi volt az indítéka.
Legalább öten meghaltak, többen megsérültek Kijev Holoszijivszkij nevű negyedében, ahol egy férfi gépfegyverből nyitott tüzet nyitott véletlenszerűen a járókelőkre és egy szupermarket vásárlóira.
Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadó egy szupermarketből lőtt rendőrökre, mielőtt végeztek vele. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint többen meghaltak és legalább 15-en megsérültek, köztük gyerekek is, akiket kórházba szállítottak.
Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész azt mondta, az öt áldozat közül négyen az utcán, egy ember pedig a szupermarketben halt meg. A hatóságok szerint a támadó egy automata fegyverrel lőtt az emberekre, bár a nevét nem hozták nyilvánosságra, annyit elárultak, hogy egy 58 éves, Moszkvából származó orosz férfiról van szó. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az üzletben rövid időre túszul is ejtett a fegyveres négy embert, akiket épségben ki tudtak szabadítani.
