volodymyr zelenskyy vitalij klicsko ihor klimenko ukrán

Terror Kijevben: gépfegyveres támadó nyitott tüzet egy szupermarketben, túszokat is ejtett – legalább öten meghaltak

2026. április 18. 18:41

Az elkövető a jelentések szerint egy 58 éves orosz állampolgár volt, egyelőre nem tudni, mi volt az indítéka.

Legalább öten meghaltak, többen megsérültek Kijev Holoszijivszkij nevű negyedében, ahol egy férfi gépfegyverből nyitott tüzet nyitott véletlenszerűen a járókelőkre és egy szupermarket vásárlóira. 

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadó egy szupermarketből lőtt rendőrökre, mielőtt végeztek vele. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint többen meghaltak és legalább 15-en megsérültek, köztük gyerekek is, akiket kórházba szállítottak. 

Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész azt mondta, az öt áldozat közül négyen az utcán, egy ember pedig a szupermarketben halt meg. A hatóságok szerint a támadó egy automata fegyverrel lőtt az emberekre, bár a nevét nem hozták nyilvánosságra, annyit elárultak, hogy egy 58 éves, Moszkvából származó orosz férfiról van szó. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az üzletben rövid időre túszul is ejtett a fegyveres négy embert, akiket épségben ki tudtak szabadítani. 

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MiHazank2030
•••
2026. április 18. 19:30 Szerkesztve
Ukrán titkosszolgálatok által beszervezett művelet volt ez is. Remélem, emlékszünk még a 2024 március 22-én, moszkvai Crokus City Hall-ban elkövetett ukrán hátterű terrortámadásra, amiben ~ 165 ember meghalt, 600+ ember megsebesült a tádzsik fegyveresek által, UKRÁN BESZERVEZÉSSEL.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
•••
2026. április 18. 19:18 Szerkesztve
Az a lényeg hogy megállás nélkül lehessen hiszterizalni, riogatni a birkát. Akik még nem is értik hogyan nincsenek a fronton pedig vége a fidesznek;))))
Válasz erre
0
1
sanya55-2
2026. április 18. 19:18
Kábos ukrán szarjankó kiiiiijiiiiviiiii-i cigány sorozótiszt
Válasz erre
0
0
Pimpa
2026. április 18. 18:47
Jó lenne alkalmazni valakit, aki javítja a hibákat! Így vállalhatatlan egy magát valamire tartó portál számára.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!