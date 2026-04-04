Előre örömködnek az Economistnál: megfejtették, hogy lehet térdre kényszeríteni Orbán Viktort

Hosszú véleménycikket közölt a brit liberális lap, amiben a szerző kifejti, hogy Magyarország lakossága és gazdasági ereje ugyan csekély az Európai Unión belül,

politikai jelentősége mégis messze túlmutat a határain.

Orbán Viktor ugyanis egy olyan globális „receptet” alkotott meg, amely megmutatja, hogyan lehet demokratikus keretek között, szisztematikusan leépíteni a jogállamot és a fékeket. Míg az amerikai MAGA-republikánusok a keresztény értékek és a határvédelem hősét látják benne, idehaza a rendszerét sokan elnyomónak és végletesen korruptnak tartják. Az április 12-i választás így nemcsak hazai ügy, hanem sorsdöntő pillanat a nemzetközi populizmus számára is – véli az Economist szerzője.