Előre örömködnek az Economistnál: megfejtették, hogy lehet térdre kényszeríteni Orbán Viktort

A közvélemény-kutatások mégis azt mutatják, hogy az ellenzéknek – Magyar Péter vezetésével – valódi esélye van a győzelemre. A korábbi belső körökből érkező politikus képes volt megszólítani a bizonytalanokat és a vidéki választókat is, mivel nem csupán absztrakt eszmékről, hanem a mindennapi megélhetés nehézségeiről, a magas inflációról és a rendszerszintű lopásról beszél. A Tisza Párt felemelkedése azt bizonyítja, hogy a korlátlan hatalommal járó gátlástalan fosztogatás előbb-utóbb a választók jelentős részét elidegeníti – írja le vágyvezérelt álmait az Economist szerzője.
Ha az ellenzéknek sikerül győznie, az a világ liberális erői számára is fontos tanulságokkal szolgálhat a populizmus visszaszorításáról.
Azonban Orbán távozása esetén sem lesz könnyű dolga az új kormánynak, hiszen a rendszer mélyen beágyazódott az állami struktúrákba és alapítványokba. Magyarország számára az első és legfontosabb lépés a választási győzelem, amely megmutathatja, hogy még a legszilárdabbnak tűnő tekintélyelvű rendszerek is megdönthetők, ha az ellenállás képes összefogni és a valódi problémákra koncentrálni – véli a globalista lap.