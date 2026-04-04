Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt európai unió magyarország Magyar Péter ellenzék győzelem orbán viktor

Előre örömködnek az Economistnál: megfejtették, hogy lehet térdre kényszeríteni Orbán Viktort

2026. április 04. 08:57

Magyarország kicsi, de a politikai súlya óriási. Miközben az amerikai jobboldal bálványként tiszteli Orbán Viktort, idehaza egy váratlan kihívó éppen most bonthatja le az illiberális mintaállamot – véli a liberális lap.

Hosszú véleménycikket közölt a brit liberális lap, amiben a szerző kifejti, hogy Magyarország lakossága és gazdasági ereje ugyan csekély az Európai Unión belül, 

politikai jelentősége mégis messze túlmutat a határain. 

Orbán Viktor ugyanis egy olyan globális „receptet” alkotott meg, amely megmutatja, hogyan lehet demokratikus keretek között, szisztematikusan leépíteni a jogállamot és a fékeket. Míg az amerikai MAGA-republikánusok a keresztény értékek és a határvédelem hősét látják benne, idehaza a rendszerét sokan elnyomónak és végletesen korruptnak tartják. Az április 12-i választás így nemcsak hazai ügy, hanem sorsdöntő pillanat a nemzetközi populizmus számára is – véli az Economist szerzője.

A 2010 óta hatalmon lévő kormány fokozatosan foglalta el a független intézményeket és a bürokráciát, miközben a közbeszerzéseket és az uniós forrásokat a saját köreihez csatornázta be. Magyarország mára az EU legkorruptabb és legkevésbé szabad országává vált, miközben külpolitikájában látványosan oroszbarát irányt képvisel. A közelgő választás azonban nem ígérkezik fairnek: a média nagy része állami vagy kormányközeli kézben van, a választókat pedig folyamatosan azzal riogatják, hogy az ellenzék győzelme esetén magyar katonákat küldenének Ukrajnába – fröcsögi a liberális lap.

A közvélemény-kutatások mégis azt mutatják, hogy az ellenzéknek – Magyar Péter vezetésével – valódi esélye van a győzelemre. A korábbi belső körökből érkező politikus képes volt megszólítani a bizonytalanokat és a vidéki választókat is, mivel nem csupán absztrakt eszmékről, hanem a mindennapi megélhetés nehézségeiről, a magas inflációról és a rendszerszintű lopásról beszél. A Tisza Párt felemelkedése azt bizonyítja, hogy a korlátlan hatalommal járó gátlástalan fosztogatás előbb-utóbb a választók jelentős részét elidegeníti – írja le vágyvezérelt álmait az Economist szerzője.

Ha az ellenzéknek sikerül győznie, az a világ liberális erői számára is fontos tanulságokkal szolgálhat a populizmus visszaszorításáról. 

Azonban Orbán távozása esetén sem lesz könnyű dolga az új kormánynak, hiszen a rendszer mélyen beágyazódott az állami struktúrákba és alapítványokba. Magyarország számára az első és legfontosabb lépés a választási győzelem, amely megmutathatja, hogy még a legszilárdabbnak tűnő tekintélyelvű rendszerek is megdönthetők, ha az ellenállás képes összefogni és a valódi problémákra koncentrálni – véli a globalista lap.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chiron
2026. április 05. 08:46
"hanem a mindennapi megélhetés nehézségeiről, a magas inflációról és a rendszerszintű lopásról beszél." Na, folytassuk, kedves bonobo szektások: 2. a magas inflációról: Igen, magas. No és hol voltatok a Horn-SZDSZ kormány idején, amikor ennek sokszorosa volt? Vagy mikor Simor András MNB elnökként csak olyan döntést hozott, szembe menve emberi logikával, s a szomszéd országok hasonló döntéseivel mely hogy, hogynem egyre mélyebbre vitte Magyarországot pénzügyileg? Simor vagy szándékosan gonosz volt, vagy parancsra cselekedett. Mert az hihetetlen, hogy valaki józan paraszti ésszel, minimális országa iránti jóindulattal ennyit ártson. Az aranytartalék eladását itt nem részletezném. Az infláció másik megújuló forrása Fekete (Swarcz) János MNB elnökhelyettes, aki tanácsaival (hiteleivel) KÉTSZER is padlóra vitte a gazdaságot. Ott voltunk, láttuk - a mai fiatalokkal szemben. Még a Covid, lmbtq és migráns - "büntetés", stb. előtt. Csoda, ha csak ennyi az infláció. Folyt. köv. mikor ráérek.
orokkuruc-2
2026. április 05. 04:22
Nem arról kéne minden cikkeknek szólni, hogy mit tegyünk az egyre biztosabb 13-i provokációk ellen?
sorostalanság
2026. április 04. 16:32
Ezt a név nélkül írt "véleménycikket" vajon ki írhatta? Csak nem egy "hazai" jól kiképzett ballibsi informátor...?
google-2
2026. április 04. 16:14
Miért rossz a populizmus? Mégis kinek kellene megfelelni, ha nem a népnek? Talán inkább a multiknak, a filantrópoknak, a globalista pénzembereknek?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!