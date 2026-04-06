Elképesztő akció: így mentette ki az amerikai hadsereg Iránból a pilótáját!

Egy utolsó kísérletet tesznek az iráni tűzszünetre
„Ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent” – mondta az amerikai elnök.
A pilóta két napon át bújkált a hegyekben, miközben az iráni hadsereg vadászott rá. Az első rádióüzenete az volt: „Isten jó.”
Pénteken az irániak sikeresen lelőttek egy F-15E vadászgépet. A pilóták sikeresen katapultáltak, de több száz kilométer mélyen ellenséges iráni területen landoltak.
Míg az amerikaiaknak sikerült gyorsan kimentenie a pilótát, a másik legénységi tag, aki fegyverzeti tisztként a vadászgép hátsó ülésén repült, eltűnt – számolt be a Wall Street Journal.
Az elsőt nem hoztuk nyilvánosságra, mert akkor rájöttek volna a másodikra is. Így, mivel nem beszéltünk az elsőről, másfél napba telt, mire rájöttek, hogy van egy második is”
– nyilatkozta Trump vasárnap a Journalnak az eltűnt pilótáról.
A hírt először az iráni állami televízió hozta nyilvánosságra. Az iráni rezsim busás jutalmat ajánlott azoknak, akik átadják a hatóságoknak az amerikai tisztet.
A pilóta két napig, megsebesülve és egyedül egy hegyi hasadékban rejtőzött, miközben az iráni erők és milíciák helikopterekkel és drónokkal vadásztak rá.
„Isten jó” – jelentette rádión a pilóta, miután elért egy magasabb hegygerincet; ezt az üzenetet Washingtonban eleinte gyanakvással fogadták, mint lehetséges iráni csapdát.
A pilóta végül vasárnap kora reggel hallotta az amerikai repülőgépek dübörgését. Miközben biztonságba felvették őt, felrobbantották a földön rekedt repülőgépeket, hogy a kifinomult katonai felszerelés nehogy iráni kézbe kerüljön.
Amerikai tisztviselők szerint röviddel a repülőgép lezuhanása után Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a vezérkar főnöke tájékoztatta Trumpot a helyzetről. Elmondták neki, hogy a Pentagon már régóta felkészült erre a forgatókönyvre, és képes megmenteni a pilótát. Trump azonnal jóváhagyta a tervet: „Meg kell mentenünk” – mondta Trump a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt szerint.
A tiszt kimentésére irányuló erőfeszítés egy hatalmas, kockázatos mentőakciót indított el, amelyben mintegy 100 különleges műveleti erő, tucatnyi amerikai harci repülőgép és helikopter vett részt, valamint egy utolsó pillanatban elindított Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által végrehajtott megtévesztő kampány, hogy több időt nyerjenek.
Az amerikai légierő több iráni csapatot kilőtt, akik megközelítették a tiszt búvóhelyét.
Órákig tartó találgatások után Trump tette közzé a hírt.
„Megvan!”
– írta Trump a Truth Socialon. „Az amerikai hadsereg több tucat, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt repülőgépet küldött ki, hogy visszahozzák. Megsérült, de rendbe fog jönni.”
Ezt is ajánljuk a témában
