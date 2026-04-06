Elképesztő akció: így mentette ki az amerikai hadsereg Iránból a pilótáját!

A hírt először az iráni állami televízió hozta nyilvánosságra. Az iráni rezsim busás jutalmat ajánlott azoknak, akik átadják a hatóságoknak az amerikai tisztet.

A pilóta két napig, megsebesülve és egyedül egy hegyi hasadékban rejtőzött, miközben az iráni erők és milíciák helikopterekkel és drónokkal vadásztak rá.

„Isten jó” – jelentette rádión a pilóta, miután elért egy magasabb hegygerincet; ezt az üzenetet Washingtonban eleinte gyanakvással fogadták, mint lehetséges iráni csapdát.

A pilóta végül vasárnap kora reggel hallotta az amerikai repülőgépek dübörgését. Miközben biztonságba felvették őt, felrobbantották a földön rekedt repülőgépeket, hogy a kifinomult katonai felszerelés nehogy iráni kézbe kerüljön.

Az akció részletei