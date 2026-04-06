fehér ház pentagon pete hegseth f - 15e irán amerikai hadsereg trump

Elképesztő akció: így mentette ki az amerikai hadsereg Iránból a pilótáját!

2026. április 06. 12:02

A pilóta két napon át bújkált a hegyekben, miközben az iráni hadsereg vadászott rá. Az első rádióüzenete az volt: „Isten jó.”

2026. április 06. 12:02
null

Pénteken az irániak sikeresen lelőttek egy F-15E vadászgépet. A pilóták sikeresen katapultáltak, de több száz kilométer mélyen ellenséges iráni területen landoltak. 

Míg az amerikaiaknak sikerült gyorsan kimentenie a pilótát, a másik legénységi tag, aki fegyverzeti tisztként a vadászgép hátsó ülésén repült, eltűnt – számolt be a Wall Street Journal.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Az elsőt nem hoztuk nyilvánosságra, mert akkor rájöttek volna a másodikra is. Így, mivel nem beszéltünk az elsőről, másfél napba telt, mire rájöttek, hogy van egy második is” 

– nyilatkozta Trump vasárnap a Journalnak az eltűnt pilótáról.

A hírt először az iráni állami televízió hozta nyilvánosságra. Az iráni rezsim busás jutalmat ajánlott azoknak, akik átadják a hatóságoknak az amerikai tisztet. 

A pilóta két napig, megsebesülve és egyedül egy hegyi hasadékban rejtőzött, miközben az iráni erők és milíciák helikopterekkel és drónokkal vadásztak rá. 

„Isten jó” – jelentette rádión a pilóta, miután elért egy magasabb hegygerincet; ezt az üzenetet Washingtonban eleinte gyanakvással fogadták, mint lehetséges iráni csapdát.

A pilóta végül vasárnap kora reggel hallotta az amerikai repülőgépek dübörgését. Miközben biztonságba felvették őt, felrobbantották a földön rekedt repülőgépeket, hogy a kifinomult katonai felszerelés nehogy iráni kézbe kerüljön. 

Az akció részletei

Amerikai tisztviselők szerint röviddel a repülőgép lezuhanása után Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a vezérkar főnöke tájékoztatta Trumpot a helyzetről. Elmondták neki, hogy a Pentagon már régóta felkészült erre a forgatókönyvre, és képes megmenteni a pilótát. Trump azonnal jóváhagyta a tervet: „Meg kell mentenünk” – mondta Trump a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt szerint.

A tiszt kimentésére irányuló erőfeszítés egy hatalmas, kockázatos mentőakciót indított el, amelyben mintegy 100 különleges műveleti erő, tucatnyi amerikai harci repülőgép és helikopter vett részt, valamint egy utolsó pillanatban elindított Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által végrehajtott megtévesztő kampány, hogy több időt nyerjenek.

Az amerikai légierő több iráni csapatot kilőtt, akik megközelítették a tiszt búvóhelyét. 

Órákig tartó találgatások után Trump tette közzé a hírt. 

„Megvan!” 

– írta Trump a Truth Socialon. „Az amerikai hadsereg több tucat, a világ leghalálosabb fegyvereivel felszerelt repülőgépet küldött ki, hogy visszahozzák. Megsérült, de rendbe fog jönni.”

Nyitókép: CHRIS RADBURN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Unknown
2026. április 06. 19:36
Aki már látott harci repölőt az tudja, hogy F-15E két személyes. Megint a nem létező nyugati felsőbb rendűség.... Mindenki hülye, csak mi vagyunk a zsenik. Nagy baj lesz ha nyugati polgárok ráeszmélnek, hogy évtizeken átverték őket azért, elvegyék a pénzüket. Ukrajnában az életüket is elfogják. Igaz otthon is csak ott lassabban, ahhoz meg már hozzászoktak.
Galsó Atya
2026. április 06. 17:49
Annyi pénzt költöttek el csak ennek a két embernek a kimentésére, mint egy közepes afrikai ország teljes éves költségvetése.
borsos-2
2026. április 06. 16:43
Gyanakodtak Washingtonban... Lehet így hangzott az üzenet: - الله خير. / allah khayrun
akitiosz
2026. április 06. 15:01
Neki is állok imádkozni, biztos, ami biztos. Mortales te metuunt, In aeternum regnas. Pluto, Pluto, dominus inferorum, In regno mortis, invictus et potens. Pluto, Pluto, dominus tenebrarum, Aeternus rex, dominator inferorum. O, Pluto, iudex mortis, Regnum tuum, profundum et obscurum. In umbris tua gloria, Splendet aeternum dominator.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!