Csehország már bejelentette, idén nem tudja teljesíteni a stratégiai fontosságú vállalását

A Petr Fiala vezette előző kormányt okolja Andrej Babits. Csehország kormányfője, amiért idén nem sikerült teljesítenie a NATO-nak tett kötelezettségvállalást, vagyis azt, hogy a védelemre fordított kiadások elérjék a GDP 2 százalékát.

A NATO korábban is csak mindössze a GDP 1,85 százalékának ismerte el a cseh védelmi kiadásokat, 2026-ban ez az arány várhatóan 1,78 százalék lesz

– írja a Portfolio.hu. A portál idézte Babitsot, aki kiemelte, „Csehország 2025-ben a NATO-nak a védelmi kiadások nagyságát 2,01 százalékban jelentette, de a NATO csak 1,85 százalékot ismert el. Mi 2026-ra 2,06 százalékot jelentettünk, de a NATO ezt 1,78 százaléknak ismeri el”.