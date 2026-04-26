Csehország már bejelentette, idén nem tudja teljesíteni a stratégiai fontosságú vállalását

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Andrej Babis kormányának növelnie kell az ország védelmi kiadásait.
A Petr Fiala vezette előző kormányt okolja Andrej Babits. Csehország kormányfője, amiért idén nem sikerült teljesítenie a NATO-nak tett kötelezettségvállalást, vagyis azt, hogy a védelemre fordított kiadások elérjék a GDP 2 százalékát.
A NATO korábban is csak mindössze a GDP 1,85 százalékának ismerte el a cseh védelmi kiadásokat, 2026-ban ez az arány várhatóan 1,78 százalék lesz
– írja a Portfolio.hu. A portál idézte Babitsot, aki kiemelte, „Csehország 2025-ben a NATO-nak a védelmi kiadások nagyságát 2,01 százalékban jelentette, de a NATO csak 1,85 százalékot ismert el. Mi 2026-ra 2,06 százalékot jelentettünk, de a NATO ezt 1,78 százaléknak ismeri el”.
Ígérete szerint a kormány folytatja tárgyalásait ez ügyben a NATO-val, s számol azzal, hogy a jövőben ezek a kiadások tovább emelkednek. A NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján a cseh kormány igyekezni fog meggyőzni partnereit, hogy az idei védelmi költségvetést a GDP 2,06 százalékában ismerjék el.
Ezek a kiadások tartalmazzák a cseh autópályák bővítését, illetve az ahhoz szükséges nehéz technika beszerzését. „Gondolom, hogy ezeket a kiadásokat elismerhetnék nekünk” – jegyezte meg Okamura.
A Babis-kormány védelmi kiadásainak nagyságát a cseh ellenzék, valamint több NATO-partner, köztük az Egyesült Államok is bírálta.
Andrej Babis a közelmúltban a témáról Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett és a tárgyalásai utáni sajtótájékoztatón azt mondta, Csehország mindent megtesz annak érdekében, hogy védelmi kiadásait a jövőben növelje.
Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / AFP