04. 26.
vasárnap
andrej babits nato GDP csehország védelem

Csehország már bejelentette, idén nem tudja teljesíteni a stratégiai fontosságú vállalását

2026. április 26. 18:59

Andrej Babis kormányának növelnie kell az ország védelmi kiadásait.

2026. április 26. 18:59
A Petr Fiala vezette előző kormányt okolja Andrej Babits. Csehország kormányfője, amiért idén nem sikerült teljesítenie a NATO-nak tett kötelezettségvállalást, vagyis azt, hogy a védelemre fordított kiadások elérjék a GDP 2 százalékát.

A NATO korábban is csak mindössze a GDP 1,85 százalékának ismerte el a cseh védelmi kiadásokat, 2026-ban ez az arány várhatóan 1,78 százalék lesz 

– írja a Portfolio.hu. A portál idézte Babitsot, aki kiemelte, „Csehország 2025-ben a NATO-nak a védelmi kiadások nagyságát 2,01 százalékban jelentette, de a NATO csak 1,85 százalékot ismert el. Mi 2026-ra 2,06 százalékot jelentettünk, de a NATO ezt 1,78 százaléknak ismeri el”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ígérete szerint a kormány folytatja tárgyalásait ez ügyben a NATO-val, s számol azzal, hogy a jövőben ezek a kiadások tovább emelkednek. A NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján a cseh kormány igyekezni fog meggyőzni partnereit, hogy az idei védelmi költségvetést a GDP 2,06 százalékában ismerjék el.

Ezek a kiadások tartalmazzák a cseh autópályák bővítését, illetve az ahhoz szükséges nehéz technika beszerzését. „Gondolom, hogy ezeket a kiadásokat elismerhetnék nekünk” – jegyezte meg Okamura.

A Babis-kormány védelmi kiadásainak nagyságát a cseh ellenzék, valamint több NATO-partner, köztük az Egyesült Államok is bírálta. 

Andrej Babis a közelmúltban a témáról Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett és a tárgyalásai utáni sajtótájékoztatón azt mondta, Csehország mindent megtesz annak érdekében, hogy védelmi kiadásait a jövőben növelje.

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasalo
2026. április 26. 19:46
Emberek a szerkesztösegben. Ti valoban keptelenek vagytok megtanulni a környezö országok fontosabb politikusainak a neveit.. Mi a 🫏🌲szt csinàltok egész nap. Irjatok mar egy primitiv telefonkönyvet nevekkel minden munkatársnak, hogy kell a neveket irni. , mert elképesztö butasàgrol vallanak az ilyen hibák. Ráadásul Babis beszél egy kicsit magyarul is.
Posttenebraslux24
2026. április 26. 19:37
Poloska, Márki klotyó szint, mely fécesszel teli. Az egész országot elöntötte a bűdös hányadék. Beteg,nihilisták a a porondon. Szép új világ!! Az elfajzott emberek térhódítása.
akitiosz
2026. április 26. 19:35
Na és miért van különbség a cseh kormány és a NATO elismert számai között? Ez valahogyan kimaradt a cikkből.
akitiosz
2026. április 26. 19:33
A miniszterelnök fizetésére persze mindig van pénz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!