Európa Marine Le Pen afd országgyűlési választás 2026 AfD Nemzeti Tömörülés Donald Trump Fidesz Orbán Viktor Egyesült Államok

Brüsszel szócsöve arról ír, hogy az európai jobboldal távolodik Donald Trumptól

2026. április 17. 21:54

A Politico szerint Orbán Viktor veresége után a patrióta pártok újragondolják a viszonyukat az amerikai elnökkel.

2026. április 17. 21:54

Egyre több európai jobboldali politikai szereplő látja úgy, hogy Donald Trump közelsége választási helyzetben inkább kockázatot jelent, mint előnyt. A Politico beszámolója szerint különösen a Fidesz választási veresége után erősödött fel ez a megközelítés, mivel Orbán Viktor kampányát jelentős amerikai támogatás övezte, ám ez egyesek szerint inkább hátrányként jelentkezhetett a választók szemében.

Eltérő stratégiák a kontinensen

A Politico szerint több európai jobboldali párt kénytelen szembesülni az Amerikához fűződő viszony ambivalenssé válásával. Az Alternatíva Németországért (AfD) egyik politikusa, Torben Braga úgy vélte, érdemes hátra lépni egyet a transzatlanti kapcsolatokban:

Választási kontextusban ez nem különösebben ígéretes megközelítés” a jelenlegi amerikai vezetéssel való szoros kapcsolat.

Egy másik AfD-s képviselő, Matthias Moosdorf pedig még élesebben fogalmazott, amikor azt írta a közösségi médiában:

A budapesti és a Trump-adminisztráció közötti látványos barátság malomkőként nehezedett Orbán nyakára.”

Eközben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök esetében a Politico szerint különösen érzékeny pont volt, amikor Trump a pápát támadta, ami politikailag is kényes helyzetet teremtett számára katolikus szavazói miatt.

A francia jobboldalon is óvatosabb irány rajzolódik ki: egy volt tisztségviselő szerint

Marine Le Pen már a Capitolium ostroma óta tudja, hogy nem jó ötlet túl közel kerülni hozzá”,

míg egy másik forrás úgy fogalmazott:

Szeretjük a washingtoni barátainkat, de nem akarjuk, hogy megmondják, mit tegyünk.”

Egy, a Nemzeti Tömörülés vezetéséhez közel álló forrás arról beszélt a lapnak, hogy

az Egyesült Államokhoz való közelség a jelenlegi helyzetben nem talált kedvező fogadtatásra a magyar választók körében”.

A párt vezetője, Marine Le Pen pedig belső egyeztetésen úgy fogalmazott a Trump-adminisztrációval kapcsolatban:

távolságot kell tartanunk”.

A magyar örökség és a jövő kérdése

A cikk ugyanakkor arra is rámutat, hogy Orbán Viktor politikai öröksége továbbra is hatással van az európai jobboldalra:

  • a konfrontatív uniós politika,
  • a szuverenitás hangsúlyozása és
  • a migrációs kérdések előtérbe helyezése

sok nemzeti párt stratégiájában visszaköszön.

A Politico elemzése kísértetiesen összecseng a Guardian európai jobboldal megtöréséről ábrándozó cikkével, amely szerint Orbán veresége „nem a teljes politikai irányvonal bukása”, hanem inkább konkrét belpolitikai tényezők – például korrupciós ügyek és gazdasági kérdések – következménye.

A francia politikai térben már a jövőre is tekintenek: egy, Le Penhez közel álló szereplő szerint

szükségünk van egy nagy országra, amely vezeti a lázadást; ha 2027-ben nyerünk, más országok is követni fognak”.

A Politico összképe alapján tehát nem ideológiai szakítás zajlik, inkább taktikai újrapozicionálás: az európai jobboldali pártok egy része igyekszik megtalálni az egyensúlyt a nemzetközi kapcsolatok és a saját választói elvárások között. És igyekeznek figyelembe venni, hogy hogy Donald Trump egyre inkább beigazolódó európai népszerűtlensége könnyen rájuk is átragadhat.

***

Fotó: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzso bacsi
2026. április 17. 23:40
Áprilisban 0rbán, novemberben Trump bukik meg.
123321
2026. április 17. 23:29 Szerkesztve
jól teszik. Trump konkrétan megőrült. kontrollálni akarja ki termelhet meg ki kinek adhat el olajat. "jointly controlled"!!! Kibaszott elmebeteg.
frankie-bunn
2026. április 17. 22:34
Politico, akkor biztosan így van..
Fireworks
2026. április 17. 22:12 Szerkesztve
Tehát a patkányok már kezdenek visszaszivárogni az USA-ba. Ezt láttam előre, nincs meglepetés. Nem "végezte ki" őket, most "törlesztenek" - a hír szerint, amennyiben igaz. De az sem kizárt, hogy a hír arról szól, amit szeretnének. Viszont tény, hogy kétesélyes - ami kétségre ad okot, hogy mi a hírforrás?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!