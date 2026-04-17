Brüsszel szócsöve arról ír, hogy az európai jobboldal távolodik Donald Trumptól

Trump beszólt Meloninak: Azt hittem bátor, de tévedtem
Az amerikai elnök keményen beleállt az olasz miniszterelnökbe az iráni háború kapcsán.
A Politico szerint Orbán Viktor veresége után a patrióta pártok újragondolják a viszonyukat az amerikai elnökkel.
Egyre több európai jobboldali politikai szereplő látja úgy, hogy Donald Trump közelsége választási helyzetben inkább kockázatot jelent, mint előnyt. A Politico beszámolója szerint különösen a Fidesz választási veresége után erősödött fel ez a megközelítés, mivel Orbán Viktor kampányát jelentős amerikai támogatás övezte, ám ez egyesek szerint inkább hátrányként jelentkezhetett a választók szemében.
A Politico szerint több európai jobboldali párt kénytelen szembesülni az Amerikához fűződő viszony ambivalenssé válásával. Az Alternatíva Németországért (AfD) egyik politikusa, Torben Braga úgy vélte, érdemes hátra lépni egyet a transzatlanti kapcsolatokban:
Választási kontextusban ez nem különösebben ígéretes megközelítés” a jelenlegi amerikai vezetéssel való szoros kapcsolat.
Egy másik AfD-s képviselő, Matthias Moosdorf pedig még élesebben fogalmazott, amikor azt írta a közösségi médiában:
A budapesti és a Trump-adminisztráció közötti látványos barátság malomkőként nehezedett Orbán nyakára.”
Eközben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök esetében a Politico szerint különösen érzékeny pont volt, amikor Trump a pápát támadta, ami politikailag is kényes helyzetet teremtett számára katolikus szavazói miatt.
A francia jobboldalon is óvatosabb irány rajzolódik ki: egy volt tisztségviselő szerint
Marine Le Pen már a Capitolium ostroma óta tudja, hogy nem jó ötlet túl közel kerülni hozzá”,
míg egy másik forrás úgy fogalmazott:
Szeretjük a washingtoni barátainkat, de nem akarjuk, hogy megmondják, mit tegyünk.”
Egy, a Nemzeti Tömörülés vezetéséhez közel álló forrás arról beszélt a lapnak, hogy
az Egyesült Államokhoz való közelség a jelenlegi helyzetben nem talált kedvező fogadtatásra a magyar választók körében”.
A párt vezetője, Marine Le Pen pedig belső egyeztetésen úgy fogalmazott a Trump-adminisztrációval kapcsolatban:
távolságot kell tartanunk”.
A cikk ugyanakkor arra is rámutat, hogy Orbán Viktor politikai öröksége továbbra is hatással van az európai jobboldalra:
sok nemzeti párt stratégiájában visszaköszön.
A francia politikai térben már a jövőre is tekintenek: egy, Le Penhez közel álló szereplő szerint
szükségünk van egy nagy országra, amely vezeti a lázadást; ha 2027-ben nyerünk, más országok is követni fognak”.
A Politico összképe alapján tehát nem ideológiai szakítás zajlik, inkább taktikai újrapozicionálás: az európai jobboldali pártok egy része igyekszik megtalálni az egyensúlyt a nemzetközi kapcsolatok és a saját választói elvárások között. És igyekeznek figyelembe venni, hogy hogy Donald Trump egyre inkább beigazolódó európai népszerűtlensége könnyen rájuk is átragadhat.
Fotó: Jim WATSON / AFP