irán giorgia meloni egyesült államok donald trump pápa

Trump beszólt Meloninak: Azt hittem bátor, de tévedtem

Az amerikai elnök keményen beleállt az olasz miniszterelnökbe az iráni háború kapcsán.

Az amerikai elnök a pápa után az olasz miniszterelnökkel is viszályba sodródott. Ahogy arról a Mandiner beszámolt, az amerikai származású XIV. Leó keményen kritizálta az iráni hadműveletet. Trump felháborodással reagált erre, kijelentette, hogy a vallási vezető nem ért a külpolitikához.

Donald Trump kedden pedig „elfogadhatatlannak” minősítette Giorgia Meloni olasz miniszterelnök viselkedését, és azt panaszolta, hogy „már nem ugyanaz az ember”– számolt be a Politico. Az olasz Corriere della Sera napilapnak adott telefonos interjúban Trump kijelentette:

„Megdöbbentett a viselkedése. Azt hittem, bátor, de tévedtem.”

Amikor Meloni hétfői megjegyzéseiről kérdezték – amelyekben elfogadhatatlannak minősítette Trump támadását XIV. Leó pápával szemben –, az amerikai elnök így vágott vissza: „Ő az, aki elfogadhatatlan, mert nem érdekli, hogy Iránnak van-e atomfegyvere, és hogy két perc alatt felrobbantaná Olaszországot, ha lenne rá lehetősége.”

Ezzel a legutóbbi szóváltással Trump az utolsó európai szövetségese ellen fordult – állítja a Politico. 

Az amerikai elnök még egy évvel ezelőtt „csodálatos nőnek” és „nagyszerű vezetőnek” nevezte Melonit és ő volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett Trump 2025. januári beiktatásán, és JD Vance alelnök szerint „hídként” működött Európa és az USA között a vámtárgyalások során.

A héten kialakult szakadás nyilvánosan megrontja kapcsolatát az Egyesült Államokkal – de belpolitikai szempontból előnyösnek bizonyulhat – állítja a Politico. 

A viszály onnan indult, hogy Meloni kormánya megtagadta az engedélyt az amerikai katonai repülőgépek számára, hogy leszálljanak a szicíliai Sigonella légitámaszponton, majd a miniszterelnök az olasz parlament előtt tartott beszédében felsorolta mindazokat az eseteket, amelyekben kormánya nem értett egyet a Fehér Házzal.

A feszültség hétfőn nőtt, miután Meloni kiállt XIV. Leó pápa védelmében. Ezek a lépések kiszámított politikai kockázatot jelentettek, mivel barátsága Trumppal egyre inkább politikai teherré vált, amit a közel-keleti háború által okozott energiaválság is felerősített.

A márciusban készült SWG-felmérések szerint tízből hat olasz ellenezte az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen végrehajtott bombázást, és tízből kilenc nagyon vagy meglehetősen aggódik a háború energiaárakra gyakorolt hatása miatt.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
HomoFisz
2026. április 15. 13:37
Novemberben vszeg Trump is megy.
ThunderDan
2026. április 15. 13:32
Hirtelen úgy olvastam a címet, Poloska szólt be...
falcatus-2
2026. április 15. 13:22
Én tudtam és nem tévedtem, és Trumpról is tudtam, hogy bedarálják, azt nem, hogy ilyen hamar,
nempolitizalok-0
2026. április 15. 13:17
Elég későn esett le neki.
