Trump beszólt Meloninak: Azt hittem bátor, de tévedtem

Ezért alakult ki viszály Trump és a pápa között
Éles szóváltás bontakozott ki Washington és a Szentszék között.
Az amerikai elnök keményen beleállt az olasz miniszterelnökbe az iráni háború kapcsán.
Az amerikai elnök a pápa után az olasz miniszterelnökkel is viszályba sodródott. Ahogy arról a Mandiner beszámolt, az amerikai származású XIV. Leó keményen kritizálta az iráni hadműveletet. Trump felháborodással reagált erre, kijelentette, hogy a vallási vezető nem ért a külpolitikához.
Éles szóváltás bontakozott ki Washington és a Szentszék között.
Donald Trump kedden pedig „elfogadhatatlannak” minősítette Giorgia Meloni olasz miniszterelnök viselkedését, és azt panaszolta, hogy „már nem ugyanaz az ember”– számolt be a Politico. Az olasz Corriere della Sera napilapnak adott telefonos interjúban Trump kijelentette:
„Megdöbbentett a viselkedése. Azt hittem, bátor, de tévedtem.”
Amikor Meloni hétfői megjegyzéseiről kérdezték – amelyekben elfogadhatatlannak minősítette Trump támadását XIV. Leó pápával szemben –, az amerikai elnök így vágott vissza: „Ő az, aki elfogadhatatlan, mert nem érdekli, hogy Iránnak van-e atomfegyvere, és hogy két perc alatt felrobbantaná Olaszországot, ha lenne rá lehetősége.”
Ezzel a legutóbbi szóváltással Trump az utolsó európai szövetségese ellen fordult – állítja a Politico.
Az amerikai elnök még egy évvel ezelőtt „csodálatos nőnek” és „nagyszerű vezetőnek” nevezte Melonit és ő volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett Trump 2025. januári beiktatásán, és JD Vance alelnök szerint „hídként” működött Európa és az USA között a vámtárgyalások során.
A héten kialakult szakadás nyilvánosan megrontja kapcsolatát az Egyesült Államokkal – de belpolitikai szempontból előnyösnek bizonyulhat – állítja a Politico.
A viszály onnan indult, hogy Meloni kormánya megtagadta az engedélyt az amerikai katonai repülőgépek számára, hogy leszálljanak a szicíliai Sigonella légitámaszponton, majd a miniszterelnök az olasz parlament előtt tartott beszédében felsorolta mindazokat az eseteket, amelyekben kormánya nem értett egyet a Fehér Házzal.
A feszültség hétfőn nőtt, miután Meloni kiállt XIV. Leó pápa védelmében. Ezek a lépések kiszámított politikai kockázatot jelentettek, mivel barátsága Trumppal egyre inkább politikai teherré vált, amit a közel-keleti háború által okozott energiaválság is felerősített.
A márciusban készült SWG-felmérések szerint tízből hat olasz ellenezte az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen végrehajtott bombázást, és tízből kilenc nagyon vagy meglehetősen aggódik a háború energiaárakra gyakorolt hatása miatt.
