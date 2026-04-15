Trump beszólt Meloninak: Azt hittem bátor, de tévedtem

Ezzel a legutóbbi szóváltással Trump az utolsó európai szövetségese ellen fordult – állítja a Politico.

Az amerikai elnök még egy évvel ezelőtt „csodálatos nőnek” és „nagyszerű vezetőnek” nevezte Melonit és ő volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett Trump 2025. januári beiktatásán, és JD Vance alelnök szerint „hídként” működött Európa és az USA között a vámtárgyalások során.

A héten kialakult szakadás nyilvánosan megrontja kapcsolatát az Egyesült Államokkal – de belpolitikai szempontból előnyösnek bizonyulhat – állítja a Politico.

A viszály onnan indult, hogy Meloni kormánya megtagadta az engedélyt az amerikai katonai repülőgépek számára, hogy leszálljanak a szicíliai Sigonella légitámaszponton, majd a miniszterelnök az olasz parlament előtt tartott beszédében felsorolta mindazokat az eseteket, amelyekben kormánya nem értett egyet a Fehér Házzal.

A feszültség hétfőn nőtt, miután Meloni kiállt XIV. Leó pápa védelmében. Ezek a lépések kiszámított politikai kockázatot jelentettek, mivel barátsága Trumppal egyre inkább politikai teherré vált, amit a közel-keleti háború által okozott energiaválság is felerősített.