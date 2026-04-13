Ezért alakult ki viszály Trump és a pápa között

Donald Trump és XIV. Leó pápa között nyílt szócsata alakult ki, amely tovább mélyíti a Washington és a Vatikán közötti feszültséget. A vita azután robbant ki, hogy az egyházfő bírálta az Egyesült Államok és Izrael iráni bombázási kampányát. A Politico beszámolója szerint az egyházfő határozottan reagált az amerikai elnök támadására. Mint fogalmazott:

Nincs félelmem a Trump-kormányzattól.

Ezt követően hozzátette, hogy a béke üzenetét képviseli, és attól nem fog eltérni.