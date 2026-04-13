Ezért alakult ki viszály Trump és a pápa között

Egyre élesebb vita bontakozik ki Washington és a Vatikán között az iráni események kapcsán. A konfliktus középpontjában Donald Trump amerikai elnök áll, aki kemény kritikával illette az egyházfőt. A pápa azonban világossá tette, nem hátrál meg és folytatja küldetését.
Donald Trump és XIV. Leó pápa között nyílt szócsata alakult ki, amely tovább mélyíti a Washington és a Vatikán közötti feszültséget. A vita azután robbant ki, hogy az egyházfő bírálta az Egyesült Államok és Izrael iráni bombázási kampányát. A Politico beszámolója szerint az egyházfő határozottan reagált az amerikai elnök támadására. Mint fogalmazott:
Nincs félelmem a Trump-kormányzattól.
Ezt követően hozzátette, hogy a béke üzenetét képviseli, és attól nem fog eltérni.
Trump a közösségi médiában keményen bírálta az egyházfőt, gyengének nevezve őt a bűnözés kérdésében, valamint alkalmatlannak a külpolitikai ügyekben. A pápa erre reagálva hangsúlyozta, hogy nem kíván személyes vitába bocsátkozni az amerikai elnökkel.
Nem áll szándékomban vitát folytatni vele
– mondta, ugyanakkor kiemelte, hogy az evangélium üzenetét béketeremtőként képviseli. Hozzátette:
Nem fogok visszariadni attól, hogy kimondjam ezt az üzenetet.
Az egyházfő szerint az elnök álláspontja és az egyház küldetése nem helyezhető egy szintre. Mint fogalmazott,
az én üzenetemet egy szintre helyezni azzal, amit az elnök próbál tenni, azt jelenti, hogy nem értjük az evangélium üzenetét.
A kialakult diplomáciai feszültség közepette olasz politikai vezetők is megszólaltak, akik inkább az egyházfő békét sürgető álláspontját támogatták. A vita azonban ezzel nem zárult le, és tovább élezheti a Fehér Ház és a Vatikán kapcsolatát.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP