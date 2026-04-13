Nagyon nagy a baj: újra leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, azonnal megugrott a kőolaj ára

Életbe lép hétfőn az iráni kikötők amerikai blokádja, miközben további országok dolgoznak azon, hogy Irán ne legyen képes olajat értékesíteni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát,

valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.