olaj kőolaj NATO Donald Trump Irán Hormuzi-szoros Egyesült Államok

Nagyon nagy a baj: újra leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, azonnal megugrott a kőolaj ára

2026. április 13. 11:34

Már csak ez hiányzott.

2026. április 13. 11:34
null

Életbe lép hétfőn az iráni kikötők amerikai blokádja, miközben további országok dolgoznak azon, hogy Irán ne legyen képes olajat értékesíteni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök washingtoni idő szerint a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg a kikötőzárlatra vonatkozó szándékát,

valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem lesz szükségük arra, hogy igénybe vegyék a Hormuzi-szorost.

Donald Trump megerősítette, hogy kitűzött célja nem változott, és Irán nem juthat atomfegyverhez.

Egyben kilátásba helyezte, hogy Washington felülvizsgálja a NATO-nak kifizetett pénzeket, és ismét csalódottságát hangoztatta a NATO-val kapcsolatban. Azt mondta: az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá.

Donald Trump ugyanakkor elismerte, hogy a NATO országai most már hajlandóak csatlakozni az Egyesült Államokhoz, amivel kapcsolatban jelezte: ezzel már nem vállalnak kockázatot.

A következmények

A regisztrált hajóforgalom órákkal a bejelentést követően leállt a szorosban – számolt be róla a CNBC.

A kőolaj ára azonnal megugrott, mivel a befektetők a Perzsa-öbölből érkező kínálat további szűkülését kezdték beárazni.

Az amerikai WTI májusi határidős jegyzése több mint 8 százalékkal, hordónként 104,40 dollárra emelkedett, míg a Brent nyersolaj ára több mint 7 százalékkal, 101,86 dollárra nőtt.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

(MTI / CNBC)

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
esvany-0
2026. április 13. 12:51
"az Egyesült Államok több ezer milliárd dollárral járul hozzá a katonai szervezet működéséhez, ami nem volt ott akkor, amikor az Egyesült Államoknak szükség volt rá." Kispofám, eddig azt hazudtátok, hogy a NATO védelmi szövetség, nem pedig a világhatalmista zsidók agresszív politikájának kiszolgálója.
figyellek-4
2026. április 13. 12:49
A messiás tud olajat választani,mi baj?
bekeev-2025
2026. április 13. 12:33
Ezt jól elcseszte a bukott Orbán demens amerikai haverja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!