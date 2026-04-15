Végre megszólalt Trump a magyar választásokról: elmondta, mit gondol Magyar Péterről

Az amerikai elnök is reagált a magyarországi politikai változásokra: Donald Trump egy friss interjúban beszélt Orbán Viktor vereségéről és a leendő kormányfőről, Magyar Péterről. Az Origo szerint az ABC Newsnak adott nyilatkozatában Trump nem mutatott különösebb aggodalmat a választási eredmények kapcsán, ugyanakkor meglepően elismerő hangnemben szólt az új magyar vezetőről.

Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember”

– fogalmazott. Az amerikai elnök kitért arra is, hogy nem tartja egyértelműnek, változtatott volna-e a választások kimenetelén, ha személyesen Magyarországra látogat. Mint mondta, nem volt mélyen érintett az ügyben, és helyette J. D. Vance alelnök utazott a térségbe.