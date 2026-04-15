nemzeti választási iroda országgyűlési választás 2026 levélszavazat

Még nincs vége: több százezer, eddig feldolgozatlan szavazat futott be az NVI-hez

2026. április 15. 10:04

Több olyan választókerület is van, ahol átbillenhet a mérleg nyelve – akár a Tisza, akár a Fidesz javára.

2026. április 15. 10:04
Több mint 347 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez, ebből több mint 326 ezret már felbontottak, és ezek közül csaknem 307 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda szerda reggeli adataiból.

Az NVI-hez postán több mint 51 ezer levélszavazat érkezett, a külképviseleteken több mint 287 ezret adtak le, míg a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján közel 9 ezret.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, az NVI 497 ezer választópolgárt vett fel a levélben szavazók névjegyzékébe. A szerda reggeli adatok szerint 347 658 levélszavazat érkezett vissza az NVI-hez, ennek közel 94 százalékát, 326 053-at már felbontották és ellenőrizték a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Az ellenőrzött levélszavazatok közül 307 711-ben találtak érvényes azonosító nyilatkozatot, 18 342-ben pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból.

A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma 302 070, ebből 301 362 érvényes – közölték.

(MTI)

Nyitókép: MTI/MTVA

 

venceremos
2026. április 15. 13:10
De igen, vege van
Zod___
2026. április 15. 11:11
A levélszavazatok miatt egész pontosan nulla (0) darab választókerület fordulhat át, mivel ők csak listára szavazhatnak.
véna
2026. április 15. 10:24
Úgyis lesz őszödi beszéd megint, ez az a fajta aki nem tudja magában tartani, csak dicsekedni fognak, mert látni akarják a tömegek reakcióját. Választások után mindent lehet. Megtudjuk, hogy csalták el, hogy mondta meg kisjóska bété közvéleménykutató, fél évvel előtte székszámra a végeredményt. Nem kell agyalni, mindent el fognak maguktól mondani az örök dicsekvő melldöngető megcsináltukok.
