Még nincs vége: több százezer, eddig feldolgozatlan szavazat futott be az NVI-hez

Több mint 347 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez, ebből több mint 326 ezret már felbontottak, és ezek közül csaknem 307 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda szerda reggeli adataiból.

Az NVI-hez postán több mint 51 ezer levélszavazat érkezett, a külképviseleteken több mint 287 ezret adtak le, míg a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján közel 9 ezret.