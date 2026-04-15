Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
ellenpont tisza párt program Magyar Péter egészségügy

Szuperkórházak és pénzeső: íme Magyar Péter 25 legnagyobb ígérete

Nem is kell rá sokat várni, hogy kiderüljön, mennyire voltak reálisak.

Látványos és ambiciózus ígéretekkel állt elő a Tisza Párt az egészségügy átalakítását illetően, ám a korábbi kijelentések és a mostani vállalások között több ponton is feszültség érzékelhető. A Magyar Nemzet szerint a kérdés immár nem az, mit ígérnek, hanem az, mi valósul meg mindebből a gyakorlatban.

Ígéretek több ezer milliárdról

Mint ismert, tavaly ősszel kiszivárgott a párt gazdasági programja, amely – többek között – az ingyenes egészségügy megszüntetésének lehetőségét is felvetette. Ezt Magyar Péter később határozottan cáfolta, és hiteltelennek nevezte a dokumentumot. Ehhez képest februárban már egy egészen más hangvételű, hivatalos programmal álltak elő, amely 

több ezer milliárd forintos egészségügyi fejlesztéseket helyez kilátásba.

A vállalások között szerepel az orvosok és ápolók béremelése, a szakdolgozói létszám növelése, valamint új kórházak építése és a meglévő intézmények modernizálása. Emellett korszerű eszközök beszerzését és a várólisták jelentős csökkentését is ígérik.

Rendszerszintű változásokat akarnak

Magyar Péter a kampány során rendszeresen bírálta a hazai egészségügy állapotát, és több alkalommal látványos akciókkal is igyekezett felhívni a figyelmet a problémákra. A Tisza Párt kommunikációja szerint rendszerszintű változásokra van szükség, amelyek gyors és érzékelhető javulást hoznának a betegek számára.

Az Ellenpont most összegyűjtötte a legfontosabb ígéreteket, amelyek alapján a következő időszakban könnyebben megítélhető lesz, mennyire voltak megalapozottak a kampány során tett vállalások.

Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:

- Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.
- Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.
- Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg. 
- A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.  
- Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat.
- Minden régióban lesz egy szuperkórház.
- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni.
- Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg. 
- Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson. 
- Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak.
- Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.
- Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.
- 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
- A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak. 
- Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat.
- Új mentőhelikoptereket szereznek be.
- Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.
- Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.
- Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.
- Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.
- Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban.
- Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak. 
- Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
- Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.
- Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
sin-fej
2026. április 15. 09:57 Szerkesztve
Szerintem ez jobbaknál két g lenne szim-patikus 2026. április 15. 09:30 Figyelem, figyelem. Az Alkotás úton már évtizedek óta készen őriznek egyet
CirmoS
2026. április 15. 09:55
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Buta, idióta, ÁTVERT, büdöspofájú agyhalott tiszar LEPRACSŐCSELÉK! A valóság a következő lesz, ezt kapjátok rohadt állatok! - sok kórház bezárása ( ezzel értelemszerűen az eü. dolgozók munkanélkülivé válása ) - FIZETŐS alapellátás ( amolyan vizitdíj, kórházi napidíj stb.... ) Így hirtelen.... Lesz előnye, hiszen a proli fajtátok nem fog tudni semmit fizetni, így hamar kipusztultok! Egyébként pedig a mocskos, drogos buzipöti kap max. 1-2 HÓNAPOT, hogy rendbetegye az eü- t! ( nem kell meglepődni ugyanis a hazaáruló liberálnáci csürhe is kb. ennyi idő alatt várta el, hogy Orbán rendbetegye! ) Mert ha nem akkor napi szinten lesz pedopöti fejére ordítva, hogy NEM CSINÁL SEMMIT, ROHAD AZ EÜ! Pontosan ugyanazt kell csinálni amit a rohadvány csürhe művelt ellenzékből! Ennyike!
szemlelo-2
2026. április 15. 09:52
Az adatok alapján az orvosok és nővérek számának felvázolt, drasztikus növelése csak migránsok tömeges munkába állításával lehetséges.
europész
2026. április 15. 09:44
Nesze orvosok kaptok ketto es egy felbevagott novert.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.