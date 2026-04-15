Szuperkórházak és pénzeső: íme Magyar Péter 25 legnagyobb ígérete

Rendszerszintű változásokat akarnak

Magyar Péter a kampány során rendszeresen bírálta a hazai egészségügy állapotát, és több alkalommal látványos akciókkal is igyekezett felhívni a figyelmet a problémákra. A Tisza Párt kommunikációja szerint rendszerszintű változásokra van szükség, amelyek gyors és érzékelhető javulást hoznának a betegek számára.

Az Ellenpont most összegyűjtötte a legfontosabb ígéreteket, amelyek alapján a következő időszakban könnyebben megítélhető lesz, mennyire voltak megalapozottak a kampány során tett vállalások.

Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:

- Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.

- Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.

- Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg.

- A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.

- Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat.

- Minden régióban lesz egy szuperkórház.

- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni.

- Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg.

- Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson.

- Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak.

- Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.

- Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.

- 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.

- A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak.

- Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat.

- Új mentőhelikoptereket szereznek be.

- Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.

- Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.

- Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.

- Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.

- Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban.

- Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak.

- Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.

- Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.

- Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.