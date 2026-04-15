Szuperkórházak és pénzeső: íme Magyar Péter 25 legnagyobb ígérete

Látványos és ambiciózus ígéretekkel állt elő a Tisza Párt az egészségügy átalakítását illetően, ám a korábbi kijelentések és a mostani vállalások között több ponton is feszültség érzékelhető. A Magyar Nemzet szerint a kérdés immár nem az, mit ígérnek, hanem az, mi valósul meg mindebből a gyakorlatban.
Mint ismert, tavaly ősszel kiszivárgott a párt gazdasági programja, amely – többek között – az ingyenes egészségügy megszüntetésének lehetőségét is felvetette. Ezt Magyar Péter később határozottan cáfolta, és hiteltelennek nevezte a dokumentumot. Ehhez képest februárban már egy egészen más hangvételű, hivatalos programmal álltak elő, amely
több ezer milliárd forintos egészségügyi fejlesztéseket helyez kilátásba.
A vállalások között szerepel az orvosok és ápolók béremelése, a szakdolgozói létszám növelése, valamint új kórházak építése és a meglévő intézmények modernizálása. Emellett korszerű eszközök beszerzését és a várólisták jelentős csökkentését is ígérik.
Magyar Péter a kampány során rendszeresen bírálta a hazai egészségügy állapotát, és több alkalommal látványos akciókkal is igyekezett felhívni a figyelmet a problémákra. A Tisza Párt kommunikációja szerint rendszerszintű változásokra van szükség, amelyek gyors és érzékelhető javulást hoznának a betegek számára.
Az Ellenpont most összegyűjtötte a legfontosabb ígéreteket, amelyek alapján a következő időszakban könnyebben megítélhető lesz, mennyire voltak megalapozottak a kampány során tett vállalások.
Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:
- Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.
- Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.
- Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg.
- A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.
- Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat.
- Minden régióban lesz egy szuperkórház.
- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni.
- Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg.
- Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson.
- Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak.
- Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.
- Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.
- 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
- A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak.
- Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat.
- Új mentőhelikoptereket szereznek be.
- Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.
- Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.
- Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.
- Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.
- Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban.
- Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak.
- Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
- Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.
- Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.
