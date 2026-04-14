04. 14.
kedd
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 nemzetközi támogatás Orbán Viktor

Felemelt fejjel, világpolitikai szereplők között: így álltak ki Orbán Viktor mellett a választás után

2026. április 14. 11:56

A magyar választások nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki, számos vezető és közéleti szereplő reagált az eredményekre. Orbán Viktor munkáját több befolyásos politikus és véleményformáló is méltatta, kiemelve szerepét Európa politikai irányvonalában és a nemzeti szuverenitás védelmében.

A választási eredmények nyomán nemzetközi politikai reakciók sora érkezett, és több meghatározó szereplő is megszólalt Orbán Viktor kapcsán, értékelve az elmúlt évek politikáját és annak jelentőségét. Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a Fox News-nak adott interjújában egyértelműen elismerően beszélt Orbán Viktorról. Mint mondta:

Szerintem Orbán Viktor nagyszerű ember, aki nagyon jó munkát végzett… 16 év alatt alapjaiban változtatta meg az országot…

Vance külön kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők közé tartozott, akik szembeszálltak a brüsszeli intézményrendszerrel. Szavai szerint az amerikai érdekeket egyedül Orbán Viktor védte meg, majd hozzátette:

 Szomorú vagyok, hogy vesztett.

Orbán Viktor mellett érkeztek támogatások

Az európai politikai térben is több vezető reagált. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök köszönetet mondott az együttműködésért, és jelezte, hogy a kapcsolat a jövőben is fennmaradhat:

Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és biztos vagyok benne, hogy ellenzékből is tovább szolgálja hazáját.

Jordan Bardella francia politikus szintén méltatta Orbánt, akit nagy hazafinak nevezett. Értékelése szerint a magyar kormányfő gazdasági felzárkóztatást hajtott végre, megerősítette a családpolitikát, és következetesen védte az ország határait a migrációs nyomással szemben. Bardella arra is utalt, hogy az elmúlt években Magyarországot érő demokratikus kritikák szerinte alaptalanok voltak. Izrael részéről Benjamin Netanjahu különösen személyes hangvételű üzenetet tett közzé:

Szeretném kifejezni mély hálámat kedves barátomnak, Orbán Viktornak, Izrael igaz barátjának, aki határozottan kiállt Izrael mellett.

Az izraeli miniszterelnök kiemelte, hogy Orbán a nemzetközi bírálatokkal szemben is támogatta Izraelt, és ezt az izraeli nép nem fogja elfelejteni.

Konzervatív értékelések és politikai örökség

A konzervatív politikai térfélen is több értékelés született. Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök Orbán Viktort Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb vezetőjeként jellemezte. Kiemelte, hogy kormányzása alatt megerősödött a gazdaság, Budapest jelentős átalakuláson ment keresztül, és a magyar családpolitika nemzetközi figyelmet kapott. Hangsúlyozta azt is, hogy bár Ukrajna kérdésében volt köztük nézetkülönbség, az illegális bevándorlás ügyében Orbán álláspontját helyesnek tartotta. Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor a választási eredményt veszteségként értékelte a konzervatív oldal számára. 

Megfogalmazása szerint Orbán Viktor a konzervatív oldal egyik legmeghatározóbb alakja, aki olyan politikai és gazdasági eredményeket ért el, amelyek más európai országok számára is iránymutatóként szolgáltak.

A Patrióták Európáért politikai csoport szintén kiállt Orbán Viktor mellett. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a Fidesz és Orbán szerepe kulcsfontosságú volt a nemzeti önrendelkezés és a hagyományos európai értékek képviseletében. Egyúttal aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság befolyása miatt, amely szerintük veszélyeztetheti a demokratikus döntéshozatalba vetett bizalmat.

A nemzetközi reakciók között megjelentek kritikus hangok is, amelyekre reflektálva több konzervatív megszólaló igyekezett kontextusba helyezni a történteket. 

Michael Knowles amerikai publicista rámutatott, hogy a baloldali politikusok ünneplése szerinte önmagában jelzi a politikai változás irányát, és felvetette a kérdést, hogy ha egy bevándorlásellenes jelölt győzött, miért örül ennek a globális baloldal. Elon Musk egy rövid bejegyzésben úgy fogalmazott:

A Soros-szervezet átvette Magyarországot.

A megszólalásokból kirajzolódik, hogy Orbán Viktor politikai szerepe messze túlmutat Magyarország határain. Több vezető szerint nem csupán egy ország kormányzásáról volt szó, hanem egy olyan politikai irány képviseletéről, amely a nemzeti szuverenitást, a családpolitikát és a bevándorlás kérdését helyezte középpontba.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. április 14. 13:53
A külföldi méltatások szokatlanul nagy száma és súlya jelzi: Orbán Viktor nem átlagos politikus. Többen hasonlítgatják múltunk nagy vezetőihez. Az idő múltán jobban lehet tudni talán, valójában ki is ő. A fiatalok kedvéért kultfilmmel, a Star Wars-sal hoznék hasonlóságot: 1. EGY ÚJ REMÉNY - Feltűnik egy harcos, aki a galaxist elnyomó Császár és Sötét lovag elleni harc egyetlen reményévé válik. 2010-ben az országot tönkrevágó MSZP-SZDSZ kormánypárti szövetséget váltja a 2. Orbán kormány. Államcsődből kimentik az országot, a páratlan természeti katasztrófákat hárítják, rendszerszintű stratégiai gazdasági, társadalmi változásokat vezetnek be. Addig nem látott, másutt irigyelt kedvezmények, támogatások jönnek létre. A jót hamar megszokjuk. Magyarországot a globális geopolitika szintjére, a nagy játékosok szintjére dolgozza fel. Nemcsak szembeszegül akár egyetlenként a mainstreammel, hanem követhető mintákat is ad a világnak. Folyt.
polárüveg
2026. április 14. 13:52
II. 2. A BIRODALOM VISSZAVÁG - 2024-ben külföldi titkosszolgálati munka+belső fideszes árulás folytán feltűnik az igazságminiszter asszonybántalmazó férje új közszereplőként és pártot alapít gigantikus külföldi támogatással. Mindezt a 3 gyengeség teszi lehetővé: a túlszubjektív személyzeti munka és két nem elvártaknak megfelelően vezetett szakpolitikai terület a Fidesz csúcsain. 2026-ban a technohipnoszuggesztio és médiák agyturkászati kommunikációs nehéztüzérsége hatására azok a szavazók, akik nem álltak szilárdan a nekik előnyöket biztosító Orbán kormány mellé, azok elzavarták az Orbán-rendszert, amely középpártságba hullott. Ahogy Luke kizuhant a felhővárosból a segítség nélkül. A mainstream látványosan ünnepel, a Császár elégedett, a Sötét Nagyúr kardját elteszi, sereget visszarendel, szétlövés elmarad. A mainstream pezsgő után kávézik. Folyt.
polárüveg
2026. április 14. 13:51
III. 3. A JEDI VISSZATÉR - Lesz-e 3. rész? Lesz-e folytatás? Visszatér-e a galaxis reménye, a nagy harcos, hogy megszabadítsa a galaxist az elnyomó Császártól, Sötét Nagyúrtól, seregeiktől, ami feladatra kiválasztották őt? Beteljesíti-e a tömegek reményének várakozását a megerősödve visszatérő jedi? Visszatér-e a politika nagyszínpadára Orbán Viktor beteljesíteni a küldetését? A filmet tudjuk. Visszatér. „Luke! Az erő benned van!”
falcatus-2
2026. április 14. 13:29 Szerkesztve
Gubbio Nem kiállni kellene - különösen nem most, a katasztrófa után -, hanem megfelelő eszközökkel SEGÍTENI, a katasztrófa bekövetkezése előtt..." De igen is! Különösen most a katasztrófa után van szükség a kiállásra. Milyen eszközökkel kellett volna a kiálláson kívül, külföldről segíteni, Talán egy aranykonvojjal? "És ezek az eszközök MEGVANNAK, megvoltak, kezdve Trump kezétől még sok más vezetőnek is..." Tévedés azt hinni, hogy Trump "keze" hozott vagy vitt voksot. A szavazó lehet, hogy meghallgatja, de nem befolyásolja hová teszi az ikszet. A szavazót a belső közéleti események, vélemények esetleg elenyésző mértékben az x-ért kapott pénz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!