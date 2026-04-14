Felemelt fejjel, világpolitikai szereplők között: így álltak ki Orbán Viktor mellett a választás után

A magyar választások nagy nemzetközi visszhangot váltottak ki, számos vezető és közéleti szereplő reagált az eredményekre. Orbán Viktor munkáját több befolyásos politikus és véleményformáló is méltatta, kiemelve szerepét Európa politikai irányvonalában és a nemzeti szuverenitás védelmében.
A választási eredmények nyomán nemzetközi politikai reakciók sora érkezett, és több meghatározó szereplő is megszólalt Orbán Viktor kapcsán, értékelve az elmúlt évek politikáját és annak jelentőségét. Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a Fox News-nak adott interjújában egyértelműen elismerően beszélt Orbán Viktorról. Mint mondta:
Szerintem Orbán Viktor nagyszerű ember, aki nagyon jó munkát végzett… 16 év alatt alapjaiban változtatta meg az országot…
Vance külön kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők közé tartozott, akik szembeszálltak a brüsszeli intézményrendszerrel. Szavai szerint az amerikai érdekeket egyedül Orbán Viktor védte meg, majd hozzátette:
Szomorú vagyok, hogy vesztett.
Az európai politikai térben is több vezető reagált. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök köszönetet mondott az együttműködésért, és jelezte, hogy a kapcsolat a jövőben is fennmaradhat:
Köszönöm barátomnak, Orbán Viktornak az elmúlt évek intenzív együttműködését, és biztos vagyok benne, hogy ellenzékből is tovább szolgálja hazáját.
Jordan Bardella francia politikus szintén méltatta Orbánt, akit nagy hazafinak nevezett. Értékelése szerint a magyar kormányfő gazdasági felzárkóztatást hajtott végre, megerősítette a családpolitikát, és következetesen védte az ország határait a migrációs nyomással szemben. Bardella arra is utalt, hogy az elmúlt években Magyarországot érő demokratikus kritikák szerinte alaptalanok voltak. Izrael részéről Benjamin Netanjahu különösen személyes hangvételű üzenetet tett közzé:
Szeretném kifejezni mély hálámat kedves barátomnak, Orbán Viktornak, Izrael igaz barátjának, aki határozottan kiállt Izrael mellett.
Az izraeli miniszterelnök kiemelte, hogy Orbán a nemzetközi bírálatokkal szemben is támogatta Izraelt, és ezt az izraeli nép nem fogja elfelejteni.
A konzervatív politikai térfélen is több értékelés született. Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök Orbán Viktort Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb vezetőjeként jellemezte. Kiemelte, hogy kormányzása alatt megerősödött a gazdaság, Budapest jelentős átalakuláson ment keresztül, és a magyar családpolitika nemzetközi figyelmet kapott. Hangsúlyozta azt is, hogy bár Ukrajna kérdésében volt köztük nézetkülönbség, az illegális bevándorlás ügyében Orbán álláspontját helyesnek tartotta. Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor a választási eredményt veszteségként értékelte a konzervatív oldal számára.
Megfogalmazása szerint Orbán Viktor a konzervatív oldal egyik legmeghatározóbb alakja, aki olyan politikai és gazdasági eredményeket ért el, amelyek más európai országok számára is iránymutatóként szolgáltak.
A Patrióták Európáért politikai csoport szintén kiállt Orbán Viktor mellett. Közleményükben hangsúlyozták, hogy a Fidesz és Orbán szerepe kulcsfontosságú volt a nemzeti önrendelkezés és a hagyományos európai értékek képviseletében. Egyúttal aggodalmukat fejezték ki az Európai Bizottság befolyása miatt, amely szerintük veszélyeztetheti a demokratikus döntéshozatalba vetett bizalmat.
A nemzetközi reakciók között megjelentek kritikus hangok is, amelyekre reflektálva több konzervatív megszólaló igyekezett kontextusba helyezni a történteket.
Michael Knowles amerikai publicista rámutatott, hogy a baloldali politikusok ünneplése szerinte önmagában jelzi a politikai változás irányát, és felvetette a kérdést, hogy ha egy bevándorlásellenes jelölt győzött, miért örül ennek a globális baloldal. Elon Musk egy rövid bejegyzésben úgy fogalmazott:
A Soros-szervezet átvette Magyarországot.
A megszólalásokból kirajzolódik, hogy Orbán Viktor politikai szerepe messze túlmutat Magyarország határain. Több vezető szerint nem csupán egy ország kormányzásáról volt szó, hanem egy olyan politikai irány képviseletéről, amely a nemzeti szuverenitást, a családpolitikát és a bevándorlás kérdését helyezte középpontba.
