A nyugati sajtó már Trumpot teszi meg Orbán Viktor vereségének fő felelősének

Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A választási eredmények után a nyugati sajtó gyorsan megtalálta a maga magyarázatát. Egyes értelmezések szerint Trump támogatása nemhogy segített volna, hanem kifejezetten ártott Orbán Viktornak, sőt egyesek már politikai teherről beszélnek.
A választási eredmények után a nemzetközi sajtó egy része nem sokat késlekedett: gyorsan megszületett az a narratíva, amely szerint Trump támogatása döntő szerepet játszott Orbán Viktor vereségében. Az Euractiv elemzése is ebbe az irányba mutat, felvetve, hogy a volt amerikai elnök kiállása inkább hátrányt jelenthetett.
Az Euractiv szerint Orbán veresége egyben Trump politikai kudarcaként is értelmezhető, hiszen az amerikai elnök civilizációs bástyaként mutatta be a magyar miniszterelnököt, és példaként állította más populista vezetők elé. A lap szerint azonban a magyar választók „nem voltak lenyűgözve”. A nyugati politikai reakciók sem maradtak el. Emmanuel Macron a választási eredményt a demokratikus részvétel sikerének értékelte, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:
Európa szíve ma este erősebben dobog Magyarországon.
A narratíva egyik legerősebb eleme azonban a belga védelmi miniszter, Theo Francken kijelentése, aki szerint az ilyen típusú, nyílt MAGA-támogatás a választások idején inkább hátrányt jelent, és érdemes lenne inkább távol tartani magukat tőle a politikai szereplőknek. A cikk szerint Trump támogatása példátlan volt, de illeszkedett abba a stratégiába, amely az európai politikai irányvonal megváltoztatását célozta. Ennek részeként az Egyesült Államok a hazafias európai pártok megerősítését támogatta.
Az Euractiv ugyanakkor arra is rámutat, hogy az utóbbi időszak fejleményei – például az iráni konfliktus és az ebből fakadó gazdasági hatások – több európai politikai szereplőt is eltávolítottak Trumptól. A lap szerint még olyan politikusok is, mint Giorgia Meloni vagy Marine Le Pen, igyekeztek távolságot tartani.
A végkövetkeztetés nem túl hízelgő: az Euractiv értelmezése szerint Trump támogatása inkább súlyos teherként nehezedhetett Orbánra. A nyugati narratívák így nem finomkodnak, egyértelműen azt sugallják, hogy a támogatás nemhogy nem segített, hanem kifejezetten árthatott.
