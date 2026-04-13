magyar választás Trump Orbán Viktor

A nyugati sajtó már Trumpot teszi meg Orbán Viktor vereségének fő felelősének

2026. április 13. 19:12

A választási eredmények után a nyugati sajtó gyorsan megtalálta a maga magyarázatát. Egyes értelmezések szerint Trump támogatása nemhogy segített volna, hanem kifejezetten ártott Orbán Viktornak, sőt egyesek már politikai teherről beszélnek.

A választási eredmények után a nemzetközi sajtó egy része nem sokat késlekedett: gyorsan megszületett az a narratíva, amely szerint Trump támogatása döntő szerepet játszott Orbán Viktor vereségében. Az Euractiv elemzése is ebbe az irányba mutat, felvetve, hogy a volt amerikai elnök kiállása inkább hátrányt jelenthetett.

Az Euractiv szerint Orbán veresége egyben Trump politikai kudarcaként is értelmezhető, hiszen az amerikai elnök civilizációs bástyaként mutatta be a magyar miniszterelnököt, és példaként állította más populista vezetők elé. A lap szerint azonban a magyar választók „nem voltak lenyűgözve”. A nyugati politikai reakciók sem maradtak el. Emmanuel Macron a választási eredményt a demokratikus részvétel sikerének értékelte, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:

Európa szíve ma este erősebben dobog Magyarországon.

Trump támogatása teherré vált?

A narratíva egyik legerősebb eleme azonban a belga védelmi miniszter, Theo Francken kijelentése, aki szerint az ilyen típusú, nyílt MAGA-támogatás a választások idején inkább hátrányt jelent, és érdemes lenne inkább távol tartani magukat tőle a politikai szereplőknek. A cikk szerint Trump támogatása példátlan volt, de illeszkedett abba a stratégiába, amely az európai politikai irányvonal megváltoztatását célozta. Ennek részeként az Egyesült Államok a hazafias európai pártok megerősítését támogatta.

Az Euractiv ugyanakkor arra is rámutat, hogy az utóbbi időszak fejleményei – például az iráni konfliktus és az ebből fakadó gazdasági hatások – több európai politikai szereplőt is eltávolítottak Trumptól. A lap szerint még olyan politikusok is, mint Giorgia Meloni vagy Marine Le Pen, igyekeztek távolságot tartani.

A végkövetkeztetés nem túl hízelgő: az Euractiv értelmezése szerint Trump támogatása inkább súlyos teherként nehezedhetett Orbánra. A nyugati narratívák így nem finomkodnak, egyértelműen azt sugallják, hogy a támogatás nemhogy nem segített, hanem kifejezetten árthatott.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. április 13. 20:23
Teljesen egyértelmű, hogy a globalisták erejüket Orbán Viktor megbuktatásán élesítették, ahhoz, hogy visszatérjenek az USA-ba, ahol a következő célpontjuk Trump lesz. Feléledtek dermedt állapotukból, és ezért sem anyagiakat, sem energiát nem kímélve vetik munkába magukat - célul kitűzve az elvesztett világhatalmi elsőbbség visszahódítását.
Csigorin
2026. április 13. 20:05
ja, mert ha egy vezetot, egy kis orszag vezetojet barmikor soron kivul fogadja a vilag harom nagy hatalmanak vezetoje, Trump, Hszi es Putyin, az nyilvan hatrany, bezzeg ursula valagabol integetni az az aduasz, annal mar csak zelenszki faszan logni jobb
akitiosz
2026. április 13. 20:05
Hát, Trump nem vált be annak a hiteles békepártinak, akinek Orbán őt lefestette a magyaroknak. Ezzel Orbán hitelessége is csorbát szenvedett.
cirmos
2026. április 13. 19:57
hát elég konkrétan szembe ment a szuverén dumával.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!