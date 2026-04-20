Oroszország célba vette Donyeck szívét: hiába a propaganda, a háború kimenetele egyirányúvá vált
Az oroszok mozgósíthatnak egy utolsó nagy roham előtt.
Rohamosan nő az elégedetlenség Ukrajnában, robbanásig feszült a hangulat.
A TASZSZ hírügynökség arról ír, hogy nincsenek megelégedve az ukrán nacionalista csoportok a parancsnokság döntésével, miszerint a Szumi régióban aknázást kezdjenek a frontvonal mentén.
Egy forrásuk szerint „az ukrán nacionalisták körében egyre nő az elégedetlenség az ukrán fegyveres erők parancsnokságának intézkedéseivel szemben.
Felháborodást váltott ki az aknázás, amelyet az ukrán hadsereg egységei végeznek Szumi megyében.
Konkrétan a 38. tengerészgyalogos dandár mérnöki zászlóaljának egységeit Yunakovkától délre ellenséges állásokba telepítették, ahol aknásítják a területet a jelenlegi harci vonal mentén.”
A forrás hangsúlyozza: az ukrán nacionalistákat felháborítja, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnokságának nincs terve az úgynevezett államhatár elérésére,
az ukrán fegyveres erők műszaki egységeinek akciói az ukrán terület egy részének feladására irányulnak”
– magyarázta a biztonsági ügynökség képviselője.
Nyitóképen: Azovos fegyveres felvonulók. Fotó: Jevgenyija Makszimova / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Erőt demonstrált az ukrán külügyminiszter.
Azonnal intézkedett a cseh külügyminiszter.