A Török Áramlat elleni merényletkísérletről is hazudozik Panyi Szabolcs – a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa tette helyre

A tiszás kémbotrányban nyakig benne lévő Panyi Szabolcs nem állta meg, hogy ne kelthesse a mindent tudó bennfentes látszatát, illetve ne fontoskodhasson egy sort a merényletkísérlet kapcsán. Az X-en többek között a következőket írta, hasonló hitelességű „szakértő” elvbarátjára, Rácz Andrásra, illetve a szokásos, ellenőrizhetetlen „forrásaira” hivatkozva:

„Az történik, amitől mindannyian tartottunk: Rácz András magyar Oroszország-szakértő három nappal ezelőtt arról írt, hogy Szerbiában egy, az oroszok által támogatott, potenciális »hamis zászlós« támadás készülhet a Magyarországra vezető gázvezeték ellen. Ugyanez az információ hetekkel korábban több újságíróhoz – köztük hozzám is – eljutott, magyar kormányzati körökhöz köthető forrásokból.”