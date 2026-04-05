Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Philip Pilkington Tisza Párt országgyűlési választás 2026 tiszás kémbotrány Panyi Szabolcs Ukrajna Magyar Péter Fidesz merényletkísérlet Török Áramlat

A Török Áramlat elleni merényletkísérletről is hazudozik Panyi Szabolcs – a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa tette helyre

2026. április 05. 21:33

Philip Pilkington szerint „semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre”, a napnál is világosabb, hogy mi történt.

2026. április 05. 21:33
null

Az Tisza Párttal szoros kapcsolatban álló, a közelmúltban többször is dekonspirálódott Panyi Szabolcs a Török Áramlat gázvezeték elleni merényletkísérlet kapcsán is hazugságokat terjeszt a közösségi médiában. Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa azonban határozott hangvételű X-bejegyzésben jelezte a sajtómunkásnak: jobb lesz, ha a fékre lép.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a szerb hatóságok robbanóanyaggal teli táskákat, és a robbantáshoz szükséges berendezéseket találtak a Török Áramlat vajdasági szakaszán, Magyarkanizsa közelében. A Védelmi Tanács rendkívüli ülésén Orbán Viktor elrendelte a gázvezeték magyarországi szakaszának katonai őrizetét, a szerb rendőrség pedig nagy erőkkel nyomoz a potenciális terroristák után.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megszólal a nagy megfejtő

A tiszás kémbotrányban nyakig benne lévő Panyi Szabolcs nem állta meg, hogy ne kelthesse a mindent tudó bennfentes látszatát, illetve ne fontoskodhasson egy sort a merényletkísérlet kapcsán. Az X-en többek között a következőket írta, hasonló hitelességű „szakértő” elvbarátjára, Rácz Andrásra, illetve a szokásos, ellenőrizhetetlen „forrásaira” hivatkozva:

„Az történik, amitől mindannyian tartottunk: Rácz András magyar Oroszország-szakértő három nappal ezelőtt arról írt, hogy Szerbiában egy, az oroszok által támogatott, potenciális »hamis zászlós« támadás készülhet a Magyarországra vezető gázvezeték ellen. Ugyanez az információ hetekkel korábban több újságíróhoz – köztük hozzám is – eljutott, magyar kormányzati körökhöz köthető forrásokból.”

Természetesen megint előkerült az április 12-ei választás elhalasztásának abszurd ellenzéki narratívája, ezúttal egy újabb paranoid csavarral, a szükségállapot rémképével körítve:

„Nem világos, hogy a kormány milyen intézkedéseket tervezhet e feltételezett »hamis zászlós« műveletre hivatkozva. Ha azonban az általunk kapott információk második része is igaznak bizonyul, Orbán rendkívüli állapotot hirdethet, ami jelentősen befolyásolhatja a jelenleg általa elveszíteni látszó választási kampányt, és akár az április 12-i választás lebonyolítását is megzavarhatja.”

A Tisza Párt sem maradhat ki a képletből, amit Panyi állításaival szemben, nem holmi „kormánypropaganda”, hanem egyedül ő kevert az ügybe. Azt viszont már több szakértő is kifejtette, hogy a magyarországi energiablokád egyedül egy országnak áll érdekében, ez pedig Ukrajna. A világos összefüggések felismerése viszont nem igényel olyasfajta manipulációt, amit ő sejtet:

Az ellenzéki Tisza Párt előnye 15–20 százalékpont körülire nőtt, vagy akár még nagyobb is lehet. Orbán hónapok óta »ukrán ügynököknek« nevezi őket. Propagandája nagyon hamar össze fogja kapcsolni a szerbiai »hamis zászlós« akciót Ukrajnával és a Tisza Párttal is – efelől nincs kétségem.”

Eddig, és ne tovább

Philip Pilkington szintén az X-en reagált Panyi fejtegetéseire. Mint fogalmazott:

Az idézőjeles »újságíró«, aki érintett a magyar lehallgatási botrányban, egy bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a Török Áramlat elleni állítólagos »hamis zászlós« akcióról.”

Hozzátette:

„A probléma az, hogy az ukrán média már két nappal ezelőtt a Török Áramlat elleni rendszeres támadásokról számolt be. Semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre ebben az ügyben.”

***

Fotó: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. április 06. 03:40
A kommunista csürhe érzi a vesztét, tudják, hogy ez az újabb ukrán aljasság egy jó nagy méretes koporsószög a választási eredményükbe, a drogos pszichopata miniszterelnöki ambícióiba.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. április 06. 02:11
Na jó. nem "hamis zászlós", hanem "idegen zászlós" a hadművelet. A zászló nem hamis, hanem nem a "saját zászlót "használja. Hiába, az angol nyelvből sem a szavakat kell tűkörben fordítani, hanem magát a szókapcsolatot. Hogy aztán kinek mi zavarja meg a fejét, hogy egy ilyen terrorista próbálkozásnak/előkészületnek örvendez? Pártállástól, nemzetiségtől függetlenül kinek okozna örömet egy gázvezeték felrobbantása? legfeljebb annak, aki a pusztában, száraz gallyal tüzel, és a tóban "firedik". A józan ész kezd az áradás áldozatává vélni, és viszi a tiszai ár.
Válasz erre
0
0
Lakat1983
2026. április 06. 00:56
Öröm lesz feltörölni ezekkel a gazemberekkel a padlót jövő vasárnap. Ügynökök, hazaárulók, besúgók és provokátorok. Köpni kell.
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. április 05. 23:26
neszteklipschik 2026. április 05. 16:38 "Panyi Úr nem "újságíró", hanem újságírói fedésben dolgozó dekonspirálódott kém. Rácz Bandera "Oroszország szakértővel" együtt." Valóban... Ez a 'Rácz Bandera' is egy ritka holdkóros, zavaros fejű idióta. Tényleg olyan, mint a Panyi kém. Normális ember nem hiszi el a sok zagyvaságot, ami a szájukon kiömlik. Dehát a PeTiszar szekta hívei... Azok MÁS kategóriába tartoznak.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!