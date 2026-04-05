A Török Áramlat elleni merényletkísérletről is hazudozik Panyi Szabolcs – a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa tette helyre

BREAKING! Terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Philip Pilkington szerint „semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre”, a napnál is világosabb, hogy mi történt.
Az Tisza Párttal szoros kapcsolatban álló, a közelmúltban többször is dekonspirálódott Panyi Szabolcs a Török Áramlat gázvezeték elleni merényletkísérlet kapcsán is hazugságokat terjeszt a közösségi médiában. Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa azonban határozott hangvételű X-bejegyzésben jelezte a sajtómunkásnak: jobb lesz, ha a fékre lép.
Robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a szerb hatóságok robbanóanyaggal teli táskákat, és a robbantáshoz szükséges berendezéseket találtak a Török Áramlat vajdasági szakaszán, Magyarkanizsa közelében. A Védelmi Tanács rendkívüli ülésén Orbán Viktor elrendelte a gázvezeték magyarországi szakaszának katonai őrizetét, a szerb rendőrség pedig nagy erőkkel nyomoz a potenciális terroristák után.
A tiszás kémbotrányban nyakig benne lévő Panyi Szabolcs nem állta meg, hogy ne kelthesse a mindent tudó bennfentes látszatát, illetve ne fontoskodhasson egy sort a merényletkísérlet kapcsán. Az X-en többek között a következőket írta, hasonló hitelességű „szakértő” elvbarátjára, Rácz Andrásra, illetve a szokásos, ellenőrizhetetlen „forrásaira” hivatkozva:
„Az történik, amitől mindannyian tartottunk: Rácz András magyar Oroszország-szakértő három nappal ezelőtt arról írt, hogy Szerbiában egy, az oroszok által támogatott, potenciális »hamis zászlós« támadás készülhet a Magyarországra vezető gázvezeték ellen. Ugyanez az információ hetekkel korábban több újságíróhoz – köztük hozzám is – eljutott, magyar kormányzati körökhöz köthető forrásokból.”
Két táska robbanószert találtak, emberi életek forogtak kockán, Magyarország lenullázása és Orbán Viktor megbuktatása lehetett a cél.
Természetesen megint előkerült az április 12-ei választás elhalasztásának abszurd ellenzéki narratívája, ezúttal egy újabb paranoid csavarral, a szükségállapot rémképével körítve:
„Nem világos, hogy a kormány milyen intézkedéseket tervezhet e feltételezett »hamis zászlós« műveletre hivatkozva. Ha azonban az általunk kapott információk második része is igaznak bizonyul, Orbán rendkívüli állapotot hirdethet, ami jelentősen befolyásolhatja a jelenleg általa elveszíteni látszó választási kampányt, és akár az április 12-i választás lebonyolítását is megzavarhatja.”
Az intézkedéssel a kormány Magyarország energiafüggetlenségét védi a vajdasági merényletkísérlet után.
A Tisza Párt sem maradhat ki a képletből, amit Panyi állításaival szemben, nem holmi „kormánypropaganda”, hanem egyedül ő kevert az ügybe. Azt viszont már több szakértő is kifejtette, hogy a magyarországi energiablokád egyedül egy országnak áll érdekében, ez pedig Ukrajna. A világos összefüggések felismerése viszont nem igényel olyasfajta manipulációt, amit ő sejtet:
Az ellenzéki Tisza Párt előnye 15–20 százalékpont körülire nőtt, vagy akár még nagyobb is lehet. Orbán hónapok óta »ukrán ügynököknek« nevezi őket. Propagandája nagyon hamar össze fogja kapcsolni a szerbiai »hamis zászlós« akciót Ukrajnával és a Tisza Párttal is – efelől nincs kétségem.”
Összegyűjtöttünk mindent, amit Kijev és Magyar Péterék kapcsolatáról tudni kell. Április 12-én eldől, hogy Ukrajna jelöltjei vagy a magyar nemzeti oldal alakíthat-e kormányt.
Philip Pilkington szintén az X-en reagált Panyi fejtegetéseire. Mint fogalmazott:
Az idézőjeles »újságíró«, aki érintett a magyar lehallgatási botrányban, egy bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a Török Áramlat elleni állítólagos »hamis zászlós« akcióról.”
Hozzátette:
„A probléma az, hogy az ukrán média már két nappal ezelőtt a Török Áramlat elleni rendszeres támadásokról számolt be. Semmi szükség vad összeesküvés-elméletekre ebben az ügyben.”
