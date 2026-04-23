A Tisza-győzelem megosztotta a külhoni közbeszédet: egyesek leszámolásba torkolló felülvizsgálattól tartanak

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai alapján csaknem félmillió külhoni magyar regisztrált az országgyűlési választásra, közülük 356 ezren szavaztak, 336 ezren érvényesen. A voksok oroszlánrésze az érvényes szavazási iratok alapján erdélyi és vajdasági magyaroktól érkezett, de valamennyi a kettős állampolgárságot tiltó Ukrajnából és Szlovákiából is jött, a maradék pedig a diaszpórából. Az erőviszonyok egyértelműek:

a Fidesz–KDNP csaknem 283 ezer szavazatot kapott (84 százalék),

a Tisza Párt 46 ezret (14 százalék), a többi a Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a külhoniak választójogát ellenző Demokratikus Koalíció között oszlott meg.