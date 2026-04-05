A korábbi olasz államfő megfejtette Trump tervét, aminek az orosz gáz is szerves részét képezi

Az orosz gáz vissza fog térni Európába, amint amerikai pénzügyi szereplők részesedést szereznek a vezetékekben. Így fog véget érni. Ez Donald Trump terve. Biztosíthatom – hangsúlyozta Romano Prodi, az Európai Bizottság korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke, egy az X-en közzétett videó részletben.

A korábbi miniszterelnök kiemelte, hogy szerinte az amerikai elnök Európát akadálynak tekinti és úgy gondolkodik: „majd én megegyezem Oroszországgal és Európa kénytelen lesz megvenni azt az árut, mert én is benne vagyok.”