A korábbi olasz államfő megfejtette Trump tervét, aminek az orosz gáz is szerves részét képezi

A nagy háború küszöbén állunk: Irán elutasította Donald Trump ultimátumát, pattanásig feszült a helyzet
Az orosz gáz vissza fog térni Európába, amint amerikai pénzügyi szereplők részesedést szereznek a vezetékekben. Így fog véget érni. Ez Donald Trump terve. Biztosíthatom – hangsúlyozta Romano Prodi, az Európai Bizottság korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke, egy az X-en közzétett videó részletben.
A korábbi miniszterelnök kiemelte, hogy szerinte az amerikai elnök Európát akadálynak tekinti és úgy gondolkodik: „majd én megegyezem Oroszországgal és Európa kénytelen lesz megvenni azt az árut, mert én is benne vagyok.”
Végül humorosan hozzátette: nem tudja, hogy ez a terve megvalósul-e vagy sem, és azt se, hogy még látni fogja-e, de szerinte biztosan ez Trump elképzelése.
