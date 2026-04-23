A kommunisták vezetője riogat: forradalom jöhet Oroszországban

A nyilatkozatban még a Barátság kőolajvezeték ügye is szóba került.
A kommunisták utódpártja a második legnagyobb frakció az orosz parlamentben.
Az orosz kommunista párt veterán vezetője arra figyelmeztette a parlamentet, hogy az ország gyengélkedő gazdasága 1917-hez hasonló forradalmat válthat ki, és hogy a kormánynak sürgős intézkedéseket kell hoznia a helyzet javítása érdekében – írja a Reuters.
A 81 éves Gennady Zjuganov a Duma, a parlament alsóházának plenáris ülésén szólalt fel a szeptemberben esedékes parlamenti választások előtt
Mindent megteszünk, hogy támogassuk Putyin elnököt, stratégiáját és politikáját, de Önök (a kormány) nem hallgatnak ránk”
– mondta keddi beszédében. Szavai némi tapsot váltottak ki, és Vjacseszlav Volodin, a Duma elnöke és Putyin közeli szövetségese is figyelmesen hallgatta őket.
Zjuganov szerint a Putyin által összehívott legutóbbi kormányülés régóta a legsötétebb hangulatú volt.
„Ha ti nem fogadjátok el sürgősen a pénzügyi, gazdasági és egyéb intézkedéseket, őszre az 1917-ben történtek megismétlődése vár ránk. Nincs jogunk ezt megismételni. Hozzunk néhány döntést.”
Figyelmeztetése ellenére jelenleg nincs jele komoly zavargásoknak Oroszországban, a szigorú háborús cenzúra, a tüntetési tilalmak, a disszidensekre kiszabott hosszú börtönbüntetések és a Szovjet-kori KGB fő utódszervezetének, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a növekvő befolyása közepette.
Bár Zjuganov pártja, a parlament második legnagyobb pártja, a Szovjet Kommunista Párt fő utódja, régóta támogatja Putyint és politikáját, és a szigorúan ellenőrzött politikai rendszerből kiindulva óvatosan mérlegelt kritikát fogalmaz meg a kormányzó Egységes Oroszország párttal szemben.
A Reuters rámutat: Zjuganov ügyelt arra, hogy ne Putyint személyesen hibáztassa, hanem inkább a kormányt, a jegybankot és a kormánypártot vette célba.
Putyin a múlt héten leszidta saját legfőbb tisztviselőit, miután a gazdaság az év első két hónapjában 1,8%-kal zsugorodott, és arra kérte őket, hogy dolgozzanak ki új intézkedéseket a növekedés fellendítésére.
Oroszország 3,1 billió dolláros gazdasága, amely 2022-ben zsugorodott, de 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben növekedett, a várakozások többségét felülmúlta, és elkerülte az összeomlást, annak ellenére, hogy a Nyugat szankciókat vezetett be Moszkva Ukrajnában folytatott háborúja miatt.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP
