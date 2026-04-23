Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
04. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kgb putyin orosz kommunista gennady zyuganov kommunista oroszország

A kommunisták vezetője riogat: forradalom jöhet Oroszországban

2026. április 23. 15:54

A kommunisták utódpártja a második legnagyobb frakció az orosz parlamentben.

2026. április 23. 15:54
Az orosz kommunista párt veterán vezetője arra figyelmeztette a parlamentet, hogy az ország gyengélkedő gazdasága 1917-hez hasonló forradalmat válthat ki, és hogy a kormánynak sürgős intézkedéseket kell hoznia a helyzet javítása érdekében – írja a Reuters. 

A 81 éves Gennady Zjuganov a Duma, a parlament alsóházának plenáris ülésén szólalt fel a szeptemberben esedékes parlamenti választások előtt

Mindent megteszünk, hogy támogassuk Putyin elnököt, stratégiáját és politikáját, de Önök (a kormány) nem hallgatnak ránk”

 – mondta keddi beszédében. Szavai némi tapsot váltottak ki, és Vjacseszlav Volodin, a Duma elnöke és Putyin közeli szövetségese is figyelmesen hallgatta őket.

Zjuganov szerint a Putyin által összehívott legutóbbi kormányülés régóta a legsötétebb hangulatú volt.

„Ha ti nem fogadjátok el sürgősen a pénzügyi, gazdasági és egyéb intézkedéseket, őszre az 1917-ben történtek megismétlődése vár ránk. Nincs jogunk ezt megismételni. Hozzunk néhány döntést.”

Figyelmeztetése ellenére jelenleg nincs jele komoly zavargásoknak Oroszországban, a szigorú háborús cenzúra, a tüntetési tilalmak, a disszidensekre kiszabott hosszú börtönbüntetések és a Szovjet-kori KGB fő utódszervezetének, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak a növekvő befolyása közepette.

Bár Zjuganov pártja, a parlament második legnagyobb pártja, a Szovjet Kommunista Párt fő utódja, régóta támogatja Putyint és politikáját, és a szigorúan ellenőrzött politikai rendszerből kiindulva óvatosan mérlegelt kritikát fogalmaz meg a kormányzó Egységes Oroszország párttal szemben.

A Reuters rámutat: Zjuganov ügyelt arra, hogy ne Putyint személyesen hibáztassa, hanem inkább a kormányt, a jegybankot és a kormánypártot vette célba.

Putyin a múlt héten leszidta saját legfőbb tisztviselőit, miután a gazdaság az év első két hónapjában 1,8%-kal zsugorodott, és arra kérte őket, hogy dolgozzanak ki új intézkedéseket a növekedés fellendítésére.

Oroszország 3,1 billió dolláros gazdasága, amely 2022-ben zsugorodott, de 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben növekedett, a várakozások többségét felülmúlta, és elkerülte az összeomlást, annak ellenére, hogy a Nyugat szankciókat vezetett be Moszkva Ukrajnában folytatott háborúja miatt. 

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. április 23. 16:14
“ Reuters rámutat: Zjuganov ügyelt arra, hogy ne Putyint személyesen hibáztassa, hanem inkább a kormányt, a jegybankot “ Mint Magyaroszágon. Minden orbanista figyel arra, nehogy a gecit hibáztassa. Hiába, sehol sem szeretnek kiesni a huszadikról.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2026. április 23. 16:10
Ez most mi? Az orosz boltokban csak négyféle narancs van???
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. április 23. 16:05
van ez az orosz vicc: a kommunista, a monarchista, a pravoszlav, az ateista, a nacionalista es az internacionalista bemegy a kocsmaba, koszon neki a pultos: Jo estet Gennagyij Andrejevics, a szokasosat?
Válasz erre
3
0
martens
2026. április 23. 15:56
Milyen magasról tud az ablakon kiugrani?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!