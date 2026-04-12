A háborúk kora folytatódik: Irán nem mond le az atomfegyverről, nincs béke az Egyesült Államokkal

Az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén – jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, aki visszatér az Egyesült Államokba, miután saját szavai szerint

„végső és a lehető legjobb ajánlatot” tette Iránnak

„Megállapodás nélkül térünk vissza az Egyesült Államokba” – jelentette ki Vance egy rövid sajtótájékoztatón Iszlámábádban, ahol az amerikaiak és az irániak szombat óta tárgyaltak.