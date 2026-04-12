Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború JD Vance amerikai egyesült államok irán donald trump pakisztán

A háborúk kora folytatódik: Irán nem mond le az atomfegyverről, nincs béke az Egyesült Államokkal

2026. április 12. 07:22

Az atom a kulcs.

Az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén – jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, aki visszatér az Egyesült Államokba, miután saját szavai szerint 

„végső és a lehető legjobb ajánlatot” tette Iránnak

 „Megállapodás nélkül térünk vissza az Egyesült Államokba” – jelentette ki Vance egy rövid sajtótájékoztatón Iszlámábádban, ahol az amerikaiak és az irániak szombat óta tárgyaltak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

„Úgy gondolom, ez sokkal inkább rossz hír Irán számára, mint az Amerikai Egyesült Államok számára”

 – vélekedett.

Az amerikai alelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teherán nem tett „határozott ígéretet” nukleáris fegyverkezési programjának feladására, amely Donald Trump amerikai elnök kulcsfontosságú követelése volt a február 28-án kirobbant háború kezdete óta.

„Egy nagyon egyszerű javaslattal távozunk innen, 

egy olyan megközelítéssel, amely végső ajánlatunkat képezi, és a legjobb, amit tehetünk. Meglátjuk, elfogadják-e az irániak” – tette hozzá az alelnök, mielőtt felszállt repülőgépére és elhagyta Pakisztánt.

Az Egyesült Államok „ésszerűtlen követelései” miatt meghiúsultak az iszlámábádi tárgyalások az iráni és az amerikai fél között a közel-keleti háború befejezéséről – jelentette vasárnap az iráni állami televízió (IRIB).

„Az iráni delegáció 21 órán át szünet nélkül és intenzíven tárgyalt az iráni nép nemzeti érdekeinek védelme érdekében. Az iráni fél számos kezdeményezése ellenére az amerikai fél ésszerűtlen követelései megakadályozták a tárgyalások előrehaladását. A tárgyalások ezért véget értek” – írta az Irib a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A szerdán elfogadott kéthetes tűzszünetet követően

 a tárgyalások célja egy tartós fegyverszüneti megállapodás megkötése volt.

A tárgyalások kudarcának bejelentése előtt az iráni diplomácia szóvivője, Eszmáil Bagai az X közösségi oldalon jelezte, hogy a megbeszélések „a Hormuzi-szorosról, a nukleáris kérdésre, a háborús kártérítésre, a szankciók feloldására és az Irán elleni háború, valamint a régióban folyó háború teljes befejezésére” vonatkoztak.

Az amerikai alelnök utalt arra, hogy még ad egy kis időt Iránnak az Egyesült Államok ajánlatának megvizsgálására. „A helyzet egyszerűen az, hogy 

szükségünk van egy hivatalos kötelezettségvállalásra részükről, amelyben kijelentik, hogy nem törekednek atomfegyver megszerzésére,

 és nem törekednek olyan eszközök megszerzésére, amelyek lehetővé tennék számukra egy ilyen fegyver gyors előállítását” – nyilatkozta Vance.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. április 12. 07:41
Az allahuákbározás nem fog segíteni, ez volt kaftánék utolsó baklövése...
Válasz erre
2
0
franciscofranco
2026. április 12. 07:37
Hol vagy békegalamb felcsúti?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!