„Ne szórakozzatok velünk!” – JD Vance megüzente Iránnak, súlyos következményekkel számolhatnak, ha...

JD Vance pakisztáni útja előtt világossá tette: az Egyesült Államok nem hagyja magát kijátszani a közel-keleti konfliktus lezárását célzó tárgyalásokon. Az amerikai delegáció vezetője határozott álláspontot képvisel, miközben az amerikai gazdaságot egyre súlyosabban érinti az infláció.
Budapest után most Iszlámábádon a világ szeme: JD Vance amerikai alelnök elindult Pakisztánba, hogy közvetítsen az Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. Az alelnök Donald Trump elnök megbízásából vezeti az amerikai delegációt a pakisztáni fővárosba.
Indulása előtt Vance félreérthetetlen és kemény figyelmeztetést küldött a teheráni vezetésnek.
Kijelentette, hogy a tárgyalócsoport nem fogja eltűrni a tisztességtelen taktikákat, és nem hagyja, hogy Irán „játsszon velük” a tárgyalóasztalnál.
Az alelnök közvetlenül azelőtt nyilatkozott, hogy gépe felszállt volna a marylandi Andrews légitámaszpontról.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a tárgyalódelegáció szigorú elnöki iránymutatások alapján fog eljárni.
Bár a diplomáciai misszió tétje óriási, a Fehér Ház egyelőre rendkívül szűkmarkúan méri a részleteket. Nem hozták nyilvánosságra sem a tárgyalások pontos formátumát – vagyis azt, hogy közvetlen vagy közvetett megbeszélésekre kerül-e sor –, sem pedig azokat a konkrét elvárásokat, amelyeket Washington a találkozóval szemben támaszt.
Nem véletlen, hogy Vance ilyen magabiztosan vág bele a közel-keleti rendezésbe, hiszen az elmúlt időszakban jelentős nemzetközi tapasztalatokat szerzett, és szorosra fűzte szövetségesi kapcsolatait. Ennek egyik legfontosabb állomása a közelmúltban lebonyolított budapesti látogatása volt.
A magyar fővárosban tett látogatása során
az amerikai alelnök amellett, hogy kifejezte elismerését a magyar kormányzati politika iránt, fontos egyeztetéseket folytatott a globális biztonsági kérdésekről és a konzervatív erők összefogásáról.
A budapesti tárgyalások és a magyar vezetéssel kialakított jó viszony megerősítette Vance pozícióját mint a Trump-adminisztráció egyik legfőbb külpolitikai végrehajtója, aki most ezt a határozottságot igyekszik kamatoztatni az Iszlámábádban zajló feszült egyeztetéseken is.
