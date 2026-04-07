JD Vance J D Vance országgyűlési választás 2026 Magyarország Donald Trump telefonhívás Orbán Viktor Egyesült Államok

„Imádom Viktort” – a budapesti telefonhívás, ami körbejárta a világsajtót (VIDEÓ)

2026. április 07. 20:29

Több nemzetközi orgánum is kiemelte, hogy Donald Trump élő telefonhívásban biztosította támogatásáról a magyar kormányfőt.

2026. április 07. 20:29
null

„Egy különleges vendégtől kaptam egy telefonhívást” – mondta el JD Vance a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, amit hatalmas üdvrivalgás fogadott a tömeg. Ezt követően kihangosítva kapcsolta Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét. Elárulta neki, hogy ötezer ember követi most a szavait, az elnök pedig dicsérni kezdte Orbán Viktort.

Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát. (...) Úgy tűnik, egy nagyon nagy tömeg van ott, olyanok, akiket én kedvelek. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak. Egy olyan ember vezeti az országot, aki jól tartotta az országot. Csak miatta menekültek meg azoktól a problémáktól, amelyek más országokat sújtanak

– mutatott rá Donald Trump. Végül sok szerencsét és minden jót kívánt a jelenlévőknek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A világsajtó felkapta a hírt

A rendhagyó bejelentkezéssel több külföldi médium is foglalkozott.

Az Euractiv alapvetően kritikus, ironikus és kissé távolságtartó hangnemben számol be Trump telefonos bejelentkezéséről. A cikk hangsúlyozza, hogy ez egy szokatlan és erősen politikai gesztus, amely közvetlenül egy választási kampányeseményen történt, és „feltétel nélküli támogatást” emleget Trump részéről.

Emellett a cikk azt sugallja: szokatlan, hogy egy amerikai elnök ilyen direkt módon avatkozik bele egy európai választásba, ami szerintük természetesen problematikus.

A Deutsche Welle szintén kritikusan, a nyugati mainstream médiától megszokott hangnemben számol be a telefonhívásról és a támogató gesztusról.

A cikk indirekt módon „szélsőjobboldalinak” titulálja Orbán Viktort, és kiemeli, hogy az USA „általában távol tartja magát a külföldi választásoktól”, ezért szerintük is „szokatlan” lépés JD Vance látogatása. A német lap kiemeli, hogy Orbán Viktor korábban élesen kritizált más európai vezetőket hasonló „külföldi beavatkozások miatt”, de konkrét példát nem hoz a cikk.

Ezt is ajánljuk a témában

A Guardian szintén beszámolt a telefonhívásról. A brit lap szerint az Egyesült Államok beavatkozik egy másik ország választásába a gesztussal. A tudósítás egyébként gunyoros, ironizáló hangvételben ír az MTK Sportparkban lezajlott eseményről.

A Washington Post és a Le Monde csak említés szintjén foglalkozott a Donald Trump támogató telefonjával, a Fox News viszont külön videót is szentelt a jelentenek az X-en:

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
istvanpeter
2026. április 08. 09:17
Nos, akkor mondjuk ki egyértelműen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, a magyar és a világtörténelem egyik legkiválóbb és legképzettebb politikusa. Ráadásul azt a politikát vallja, hogy az emberiség tartós fennmaradása csak és kizárólag egy szabad békés erőszakmentes nemzetközi kapcsolatrendszerben lehetséges, amely a nemzetek identitásnak és szuverenitásának a kiteljesedését is biztosítja. A Miniszterelnök úr mindezt a gyakorlatban is megvalósítja és a nemzetek vezetőinek a döntő hányadával beszélő viszonyban van, miközben rendíthetetlenül támogatja a békét.
balbako_
2026. április 08. 06:12
Ez nagyon amerikaiasan hangzik - de Donald Trump ilyen - ám mégis mély és igaz! Az igazi patrióták így gondolkodnak és elismerik a másik patrióta teljesítményét is. A világ vezető hatalmától pedig azt jelenti hogy Orbán Viktor a politikájával messze az országa nagysága, gazdasága, ereje fölé emelte Magyarországot pusztán politikai rátermettsége és ügyessége folytán. Nos ha belegondolunk, hogy visszafogottabban ugyan, a a kínaiak is - a világ második legnagyobb hatalma - hasonló elismerést tolmácsoltak Orbán felé akkor elmondhatjuk, hogy Országunk történelmében egyedülálló eset, hogy magyar vezető ekkora nemzetközi tekintélyt szerzett volna. ( És ami az itthoni hazaárulóknak a legjobban fáj Orbán nem a belpesti értelmiségi beltenyészet terméke, hanem egy felcsúti parasztgyerek, aki maga emberségéből vált világpolitikai tényezővé hasonló főleg vidéki születésű társaival alakított kormányai által.)
szimpibetti
2026. április 08. 05:32 Szerkesztve
Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát." Ja a politikusok biztos imádják egymást.😂😁Nagyon kevés volt ez most a fidesztől,az elvakult fideszhívők elaléltak ,maguk alá petéztek, és sírva csókolgatták orbán akt képét.😂😆De tipli van, a fidesz végnapjai és haláltusája elkerülhetetlen.👍😜
ördöngös pepecselés
2026. április 08. 05:05
úgy látom az európai FOS továbbra se érti, hogy vége van ezért hisztérikusan vergődik a fekáliában amibe belebújt
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!