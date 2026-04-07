„Imádom Viktort” – a budapesti telefonhívás, ami körbejárta a világsajtót (VIDEÓ)

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Több nemzetközi orgánum is kiemelte, hogy Donald Trump élő telefonhívásban biztosította támogatásáról a magyar kormányfőt.
„Egy különleges vendégtől kaptam egy telefonhívást” – mondta el JD Vance a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban, amit hatalmas üdvrivalgás fogadott a tömeg. Ezt követően kihangosítva kapcsolta Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét. Elárulta neki, hogy ötezer ember követi most a szavait, az elnök pedig dicsérni kezdte Orbán Viktort.
Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát. (...) Úgy tűnik, egy nagyon nagy tömeg van ott, olyanok, akiket én kedvelek. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy híve vagyok Orbán Viktornak. Egy olyan ember vezeti az országot, aki jól tartotta az országot. Csak miatta menekültek meg azoktól a problémáktól, amelyek más országokat sújtanak
– mutatott rá Donald Trump. Végül sok szerencsét és minden jót kívánt a jelenlévőknek.
A rendhagyó bejelentkezéssel több külföldi médium is foglalkozott.
Az Euractiv alapvetően kritikus, ironikus és kissé távolságtartó hangnemben számol be Trump telefonos bejelentkezéséről. A cikk hangsúlyozza, hogy ez egy szokatlan és erősen politikai gesztus, amely közvetlenül egy választási kampányeseményen történt, és „feltétel nélküli támogatást” emleget Trump részéről.
Emellett a cikk azt sugallja: szokatlan, hogy egy amerikai elnök ilyen direkt módon avatkozik bele egy európai választásba, ami szerintük természetesen problematikus.
A Deutsche Welle szintén kritikusan, a nyugati mainstream médiától megszokott hangnemben számol be a telefonhívásról és a támogató gesztusról.
A cikk indirekt módon „szélsőjobboldalinak” titulálja Orbán Viktort, és kiemeli, hogy az USA „általában távol tartja magát a külföldi választásoktól”, ezért szerintük is „szokatlan” lépés JD Vance látogatása. A német lap kiemeli, hogy Orbán Viktor korábban élesen kritizált más európai vezetőket hasonló „külföldi beavatkozások miatt”, de konkrét példát nem hoz a cikk.
A Guardian szintén beszámolt a telefonhívásról. A brit lap szerint az Egyesült Államok beavatkozik egy másik ország választásába a gesztussal. A tudósítás egyébként gunyoros, ironizáló hangvételben ír az MTK Sportparkban lezajlott eseményről.
A Washington Post és a Le Monde csak említés szintjén foglalkozott a Donald Trump támogató telefonjával, a Fox News viszont külön videót is szentelt a jelentenek az X-en:
Az egyik legfontosabb amerikai konzervatív médium is kiemelten kezelte az eseményt.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP