„Imádom Viktort” – a budapesti telefonhívás, ami körbejárta a világsajtót (VIDEÓ)

A rendhagyó bejelentkezéssel több külföldi médium is foglalkozott.

Az Euractiv alapvetően kritikus, ironikus és kissé távolságtartó hangnemben számol be Trump telefonos bejelentkezéséről. A cikk hangsúlyozza, hogy ez egy szokatlan és erősen politikai gesztus, amely közvetlenül egy választási kampányeseményen történt, és „feltétel nélküli támogatást” emleget Trump részéről.

Emellett a cikk azt sugallja: szokatlan, hogy egy amerikai elnök ilyen direkt módon avatkozik bele egy európai választásba, ami szerintük természetesen problematikus.

A Deutsche Welle szintén kritikusan, a nyugati mainstream médiától megszokott hangnemben számol be a telefonhívásról és a támogató gesztusról.

A cikk indirekt módon „szélsőjobboldalinak” titulálja Orbán Viktort, és kiemeli, hogy az USA „általában távol tartja magát a külföldi választásoktól”, ezért szerintük is „szokatlan” lépés JD Vance látogatása. A német lap kiemeli, hogy Orbán Viktor korábban élesen kritizált más európai vezetőket hasonló „külföldi beavatkozások miatt”, de konkrét példát nem hoz a cikk.