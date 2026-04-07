Nem kis dolog: a Fox News is élőben adta Orbán és Vance sajtótájékoztatóját

Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)
A Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.
Az egyik legfontosabb amerikai konzervatív médium is kiemelten kezelte az eseményt.
„JD Vance amerikai alelnök Budapesten mondott beszédet a magyar–amerikai barátság napja alkalmából, amelyben kiemelte egy 500 millió dolláros energetikai megállapodást, valamint a nemzeti szuverenitás közös vízióját a globális konfliktusok közepette” – írta a műsorhoz fűzött bevezetőjében a csatorna.
Az amerikai konzervatív politikában a Fox News évtizedek óta meghatározó platform: műsorvezetői és kommentátorai – például Sean Hannity vagy régebben Tucker Carlson – jelentős hatással voltak a republikánus szavazók véleményére és a politikai irányvonalra. A csatorna különösen fontos szerepet játszott Donald Trump előző elnöksége idején, amikor a hagyományokhoz híven, a konzervatív tábor egyik fő médiabázisának számított, erősítve az olyan témákat, mint
Emiatt egyszerre tekintik a jobboldali politikai kommunikáció kulcsintézményének és egy erősen polarizáló médiaplatformnak.
A csatorna 1996-ban indult Rupert Murdoch médiavállalkozó és Roger Ailes vezetésével, a Fox Corporation részeként. Gyorsan az amerikai kábelhírcsatornák élvonalába került, részben azzal, hogy a hagyományos hírszolgáltatást véleményműsorokkal kombinálta.
Kezdettől sajátos, markáns szerkesztési irányt képviselt, és a 2000-es évektől tartósan a legnézettebb kábelhírcsatornává vált az Egyesült Államokban, különösen főműsoridőben.
A JD Vance és Orbán Viktor sajtótájékoztatóját bemutató élő adás itt tekinthető meg:
Fotó: Jonathan Ernst / POOL / AFP