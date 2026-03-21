Válságülést hívott össze a kormány: összeomlóban az üzemanyag-ellátás Szlovéniában

Válságülést tart a szlovén kormány, miután az országban több helyen összeomlott az üzemanyag-ellátás – írja a vg.hu. Egyelőre azzal igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, hogy az ország ellátása nincs veszélyben: „Szlovéniának elegendő üzemanyagkészlete van, és a kőolajtermék-raktárak is teli vannak” – jelentették be a kormány ülését követően.

A szlovén miniszterelnök, Robert Golob még pénteken bejelentette, hogy a kormány már felszabadította a tartalékokat, de Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényelte azokat.