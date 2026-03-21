Válságülést hívott össze a kormány: összeomlóban az üzemanyag-ellátás Szlovéniában

Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül
Mostantól – a védett ár nélkül – irgalmatlan összegeket kellene kifizetni a benzinkutaknál.
Ezen a hétvégén rendkívüli ülést tart a kormány Szlovéniában, miután az elmúlt órákban az ország több pontján is akadozott az üzemanyag-ellátás. A Petrol kútjain komoly ellátási nehézségek adódtak, sok helyen nem is kapható gázolaj – eddig a Mol még tartja magát.
Válságülést tart a szlovén kormány, miután az országban több helyen összeomlott az üzemanyag-ellátás – írja a vg.hu. Egyelőre azzal igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, hogy az ország ellátása nincs veszélyben: „Szlovéniának elegendő üzemanyagkészlete van, és a kőolajtermék-raktárak is teli vannak” – jelentették be a kormány ülését követően.
A szlovén miniszterelnök, Robert Golob még pénteken bejelentette, hogy a kormány már felszabadította a tartalékokat, de Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényelte azokat.
A kormány csütörtökön feloldotta az üzemanyagár-szabályozást az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál; a benzin ára az első napon kissé, a Molé jelentősebben emelkedett.
(Az autópályákon kívüli benzinkutaknál egyelőre nem változtak az árak.)
Egyes társaságok már korlátozzák az üzemanyag-kiadást:
Szlovéniában egy liter 95-ös oktánszámú benzin jelenleg 1,466 euróba, egy liter gázolaj pedig 1,528 euróba kerül. A kormány nem árplafont alkalmaz, hanem az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentette – vagyis egyáltalán nem zárhatók ki a további áremelkedések.
Nyitókép: Petrol.eu