03. 21.
szombat
Szlovénia robert golob petrol üzemanyag mol

Válságülést hívott össze a kormány: összeomlóban az üzemanyag-ellátás Szlovéniában

2026. március 21. 18:04

Ezen a hétvégén rendkívüli ülést tart a kormány Szlovéniában, miután az elmúlt órákban az ország több pontján is akadozott az üzemanyag-ellátás. A Petrol kútjain komoly ellátási nehézségek adódtak, sok helyen nem is kapható gázolaj – eddig a Mol még tartja magát.

Válságülést tart a szlovén kormány, miután az országban több helyen összeomlott az üzemanyag-ellátás – írja a vg.hu. Egyelőre azzal igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, hogy az ország ellátása nincs veszélyben: „Szlovéniának elegendő üzemanyagkészlete van, és a kőolajtermék-raktárak is teli vannak” – jelentették be a kormány ülését követően. 

A szlovén miniszterelnök, Robert Golob még pénteken bejelentette, hogy a kormány már felszabadította a tartalékokat, de Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényelte azokat. 

A kormány csütörtökön feloldotta az üzemanyagár-szabályozást az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál; a benzin ára az első napon kissé, a Molé jelentősebben emelkedett.

(Az autópályákon kívüli benzinkutaknál egyelőre nem változtak az árak.)

Egyes társaságok már korlátozzák az üzemanyag-kiadást:

  • a Mol 30 literben határozta meg a limitet magánszemélyek, és 200 literben jogi személyek vagy teherautók számára,
  • a Shell-benzinkutak is hasonló lépés mellett döntöttek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szlovéniában egy liter 95-ös oktánszámú benzin jelenleg 1,466 euróba, egy liter gázolaj pedig 1,528 euróba kerül. A kormány nem árplafont alkalmaz, hanem az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentette – vagyis egyáltalán nem zárhatók ki a további áremelkedések.

Nyitókép: Petrol.eu

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gyzoltan-2
2026. március 21. 18:24
"Válságülést hívott össze a kormány: összeomlóban az üzemanyag-ellátás Szlovéniában" Pánikkeltési kísérlet?! -minek tekintsük?! -majd többszörösen tárgyaljátok ki, hogy hasson..! Magunktól is tudjuk, hogy hasonló gond, helyzet, nálunk is előfordulhat! -előbb vagy utóbb...
Palmoilfree
2026. március 21. 18:22
Nem kell a véres orosz olaj! Fogtok meg kilincselni Putyinnál! Balfékek!
