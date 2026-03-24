kupjanszk artur martiroszján támadás orosz-ukrán háború offenzíva

Ukrán tiszt: Amikor a természet kizöldül, az oroszok megindulnak Kupjanszkba

2026. március 24. 06:09

Hamarosan jöhet a mindent eldöntő orosz offenzíva.

Az Unian arról ír, hogy az orosz hadsereg fokozza a Kupjanszk irányába indított rohamokat. „A fronton ezen a szakaszon már 

érzékelhető a rohamok fokozódása. 

Ismét megjelentek a motorkerékpárok és a quadok. Ezen a héten már másodszor kíséreltek meg rohamot Kupjanszk irányába. Korábban ezen a területen nem volt ilyen aktív rohamtevékenység, a terv nyilvánvalóan az, hogy az ellenség fokozza a nyomást a terület ellen” – ezt Artur Martiroszján mondta, a 43. különálló gépesített dandár parancsnokságának tisztje, aki valóban a tűz közelében van.

Hozzátette: az oroszok célja Kupjanszk elfoglalása, bár jelenleg csak egy maroknyi orosz katona tartózkodik a városban, akik pincékben bujkálnak és semmilyen aktivitást nem mutatnak.

A tiszt úgy tudja, a támadások intenzitásának növekedése

 várhatóan akkor következik be, „amikor a természet kizöldül”, addig a terep átlátható marad.

 „Tudomásunk van arról, hogy az ellenség a hátsó vonalakon erőket halmoz fel rohamokhoz, nem csak a mi irányunkban, hanem más szakaszokon is” – mondta.

Mint kiderült, a nagy támadás előszele lehet, hogy a területen hosszú ideje nem volt gépesített roham, ugyanakkor növekszik az „ellenséges drónok” száma. Artur Martiroszján szerint az oroszok célja az előretolt arcvonal kimerítése, vagyis az ukrán egységek logisztikájának elvágása.

„Azt az információt kaptuk, hogy az ellenség több FPV–pilótát vezényel erre az irányra, és »távolsági képességeiket fejlesztik«, hiszen sok FPV–drón már 40–50 kilométer frontmélységből érkezik, rádiós irányítással” – tudjuk meg a katonától. 

Nyitókép: MTI/EPA/65. önálló gépesített dandár

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. március 24. 08:50
"Hamarosan jöhet a mindent eldöntő orosz offenzíva." 4 éve várjuk...
nemecsekerno-007-01
2026. március 24. 08:45
Majd a libbsik elmagyarázzák az ukránoknak, hogy kell kicsinek lenni. Rajtunk már eleget gyakorolták.
Obsitos Technikus
2026. március 24. 08:23
Az hagyján, de Kramatorszkba és Szlovjanszkba. Az az utolsó erődítmény, utána a sík mező Kijevig.
gyzoltan-2
2026. március 24. 07:36
A helyzetértékelésnél el nem felejthető az alapállás, az alapkövetelmény: "Az oroszok nem győzhetnek!" A zsidó maffia ukrajnai helyzete stabil, szilárdnak tekinthető..! Ráadásul a zsidóság a világháborúját kiterjesztette a drónokat szállító Iránra is, olyan támadás alá helyezve, amely kizárja, hogy a továbbiakban együttműködhessen, segíthesse bármiben is Oroszországot! -nem valószínű, hogy közelebb lennénk a háború szüneteltetéséhez... Az a minimális némi kockázat, hogy a nagyon várt Messiás eljön a világunk végével, szót sem érdemel! -vélem, hogy nem értékelési szempont világunk domináns, meghatározó urainál... Netanjahu nem marad el Angela Merkeltől, Golda Meirtől, stb, stb... A zsidóság célkövetése következetes, megbízható! -csak idő kérdése, és Oroszország, Szibéria természeti erőforrásai felprédálhatóak lesznek, a megfelelő kezekbe kerülnek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!