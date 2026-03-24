Ukrán tiszt: Amikor a természet kizöldül, az oroszok megindulnak Kupjanszkba

Megkezdődött! Oroszország elindította döntőnek szánt offenzíváját, elsöprő támadásra készülhetnek Ukrajna ellen
A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.
Hamarosan jöhet a mindent eldöntő orosz offenzíva.
Az Unian arról ír, hogy az orosz hadsereg fokozza a Kupjanszk irányába indított rohamokat. „A fronton ezen a szakaszon már
érzékelhető a rohamok fokozódása.
Ismét megjelentek a motorkerékpárok és a quadok. Ezen a héten már másodszor kíséreltek meg rohamot Kupjanszk irányába. Korábban ezen a területen nem volt ilyen aktív rohamtevékenység, a terv nyilvánvalóan az, hogy az ellenség fokozza a nyomást a terület ellen” – ezt Artur Martiroszján mondta, a 43. különálló gépesített dandár parancsnokságának tisztje, aki valóban a tűz közelében van.
Hozzátette: az oroszok célja Kupjanszk elfoglalása, bár jelenleg csak egy maroknyi orosz katona tartózkodik a városban, akik pincékben bujkálnak és semmilyen aktivitást nem mutatnak.
A tiszt úgy tudja, a támadások intenzitásának növekedése
várhatóan akkor következik be, „amikor a természet kizöldül”, addig a terep átlátható marad.
„Tudomásunk van arról, hogy az ellenség a hátsó vonalakon erőket halmoz fel rohamokhoz, nem csak a mi irányunkban, hanem más szakaszokon is” – mondta.
Mint kiderült, a nagy támadás előszele lehet, hogy a területen hosszú ideje nem volt gépesített roham, ugyanakkor növekszik az „ellenséges drónok” száma. Artur Martiroszján szerint az oroszok célja az előretolt arcvonal kimerítése, vagyis az ukrán egységek logisztikájának elvágása.
„Azt az információt kaptuk, hogy az ellenség több FPV–pilótát vezényel erre az irányra, és »távolsági képességeiket fejlesztik«, hiszen sok FPV–drón már 40–50 kilométer frontmélységből érkezik, rádiós irányítással” – tudjuk meg a katonától.
A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.
Nyitókép: MTI/EPA/65. önálló gépesített dandár
