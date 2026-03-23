Ukrajna ott csapott le Oroszországra, ahol a legjobban fáj: Zelenszkijék támadását több ország is megérezheti

Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legfontosabb olajexport-központja, a Balti-tenger partján fekvő Primorszk kikötője ellen – írta meg a Kyiv Post a leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko bejelentésére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a csapás következtében egy üzemanyagtartály megsérült, ami tüzet okozott. A helyszínen jelenleg is zajlanak az oltási munkálatok, a személyzetet pedig evakuálták.