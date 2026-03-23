Ukrajna ott csapott le Oroszországra, ahol a legjobban fáj: Zelenszkijék támadását több ország is megérezheti

Megkezdődött! Oroszország elindította döntőnek szánt offenzíváját, elsöprő támadásra készülhetnek Ukrajna ellen
A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.
Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legfontosabb olajexport-központja ellen.
Ukrajna dróntámadást hajtott végre Oroszország egyik legfontosabb olajexport-központja, a Balti-tenger partján fekvő Primorszk kikötője ellen – írta meg a Kyiv Post a leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko bejelentésére hivatkozva.
A tájékoztatás szerint a csapás következtében egy üzemanyagtartály megsérült, ami tüzet okozott. A helyszínen jelenleg is zajlanak az oltási munkálatok, a személyzetet pedig evakuálták.
A primorszki kikötő kiemelt szerepet tölt be az orosz energiaszektorban:
napi szinten mintegy 1 millió hordó kőolaj és 300 ezer hordó alacsony kéntartalmú dízel rakodására képes. Szakértői értékelések szerint az itt keletkező károk közvetlen hatással lehetnek az orosz olajexport logisztikájára és az ország bevételeire.
Ukrán források szerint a mostani tűz nemcsak nyersolaj-tárolókat, hanem finomított kőolajtermékek – például benzin, dízel és repülőgép-üzemanyag – kezelésére szolgáló infrastruktúrát is érinthet.
Később az ukrán vezérkar is megerősítette, célzott csapást mértek a Transznyefty–Port Primorszk olajterminálra. Előzetes információik szerint mind a tartálypark, mind az olajrakodó infrastruktúra károsodott, és a helyszínen tüzet észleltek.
Nyitókép: Pelagia Tikhonova / POOL / AFP
