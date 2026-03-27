„Ukrajna, hazatérünk!” – azonnal magyarázkodásba kezdett a Wizz Air a legújabb kampánya miatt

Itt a nagy bejelentés: a Wizz Air-vezér elárulta, mi lett az Ukrajnában ragadt gépek sorsa
„Nyilvánvalóan baromságokat beszél” – Váradi József üzent a Ryanair vezetőjének is.
Sokan félreértették a fapados légitársaság üzenetét, ám a Wizz Air nem indítja újra járatait Ukrajnába, csupán álláslehetőséget kínál az állampolgároknak.
A Wizz Air közleményben tisztázta, hogy az „Ukrajna, hazatérünk!” szlogennel indított kampánya nem a járatok újraindítására utalt, hanem ukrán állampolgároknak kínált karrierlehetőségeket – írja a Zerkalo Nyegyeli.
Az ukrán lap cikke szerint
a vállalat hangsúlyozta, hogy a légtérzár miatt továbbra sem tudják folytatni ukrajnai tevékenységüket, de várják a visszatérés lehetőségét.
Jurij Ihnat, az Ukrán Légierő kommunikációs vezetője szerint amíg tart a konfliktus, a civil repülés helyreállítása nem reális Ukrajnában.
Nyitókép: illusztráció, AFP/Ben Stansall
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.