Itt a nagy bejelentés: a Wizz Air-vezér elárulta, mi lett az Ukrajnában ragadt gépek sorsa

A Lvivben rekedt gépet sikerült megmentenünk. A Kijevben lévő háromból kettő végleg elveszett, csak a hajtóműveket tudtuk átcsempészni Lengyelországba. Még egy maradt, ráadásul jó állapotban, de egyelőre nem tudjuk kihozni az országból

– árulta el Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a szomszédban dúló háború kitörésekor Ukrajnában ragadt repülőgépekkel kapcsolatban.

A magyar hátterű fapados légitársaság Lvivben állomásozó Airbus A320-asa fél évvel a harcok kezdete után landolt biztonságban a lengyelországi Katowicében, ám a három Kijevben parkoló gép esetében eddig csak arról lehetett tudni, hogy dolgoznak a kimentésükön, ám a háborús körülményeket figyelembe véve nincs a kezükben az irányítás.

Váradi József a Corriere Della Serának tehát megerősítette,

a négyből két A320-ast elveszített a légitársaság,

az egyik sorsa pedig még bizonytalan.

A vezérigazgató arról is beszélt az interjúban, hogy biztosan kártérítést kell fizetnie a Pratt & Whitneynek, miután a 2015 és 2021 között elkészült hajtóműveknél biztonsági kockázat vetődött fel, ezért mind az 1200 egységet külön-külön ellenőrizni kell. A folyamat darabonként akár 60 napig is eltarthat, így jövő szeptemberig időről időre kiesnek majd gépek a Wizz Air egyébként is feszített menetrendjéből.