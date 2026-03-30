Trump nem kertelt: kerek perec bevallotta, mi a valódi célja Iránnal

Trump lecsapott Venezuelában: mit lép Putyin? – Demkó Attila a Stratégában
Donald Trump beavatkozott Venezuelában: egy amerikai akció keretében elfogták Maduro elnököt.
Újabb Venezuela?
„Őszintén szólva a kedvenc elképzelésem az iráni olaj megszerzése, de néhány ostoba ember itthon azt kérdezgeti, miért csinálom ezt” – mondta Donald Trump a Financial Timesnak adott interjújában, majd párhuzamot vont Venezuelával, ahol az Egyesült Államok őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt, és elkezdte kiaknázni az ország olajkészleteit – írja a Portfólió.
Az elnök nem adott egyértelmű választ adni arra, hogy jóváhagyna-e egy katonai műveletet a Harg-sziget elfoglalására, ahol az ottani olajterminál Irán olajexportjának csaknem kilencven százalékát bonyolítja le. A terület elfoglalása kulcsfontosságú lépés lehetne a Hormuzi-szoros megnyitásában is.
Lehet, hogy elfoglaljuk a Harg-szigetet, de az is lehet, hogy nem. Számos lehetőségünk van”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy egy ilyen lépés tartósabb katonai jelenlétet tenne szükségessé a térségben.
Trump ugyanakkor az Irán elleni légicsapások eddigi eredményeiről is beszámolt. Elmondása szerint a mintegy tizenháromezres célpontlistából már csak nagyjából háromezer maradt hátra. Azt is elmondta, hogy reményei szerint „viszonylag gyorsan” meg fognak tudni állapodni Iránnal a háború lezárásáról.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP