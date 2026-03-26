Trump bizalmas információkról rántotta el a leplet: Irán könyörög Amerikának, hogy fejezzék be a háborút

Trump kész lezárni az iráni háborút, szerinte Teherán kapva kapna a tárgyalás lehetőségén
Washington szerint közelebb lehet a fordulat, mint látszik.
Az elnök felszólította a közel-keleti országot, hogy mielőbb kössön békét, különben eszkalálódhat az ország invázója.
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában osztotta meg álláspontját a közel-keleti helyzetről. A Truth Social felületén az iráni béketárgyalásokról írva azt állította, hogy az iráni tárgyalófelek „nagyon furcsán” viselkednek.
Trump felfedte, a teheráni rezsim „könyörög” Amerikának, hogy tegyen békeajánlatot, holott a harctéri helyzet realitásából fakadóan éppen Iránnak kellene kezdeményezőnek lennie. Hozzátette, téves az az állítás, hogy Teherán még csak „vizsgálja” a Washington által tett javaslatokat.
Ezt követően figyelmeztette az iráni vezetést, hogy mielőbb lépjenek:
Jobb, ha hamarosan komolyan veszik a dolgot, mielőtt túl késő lenne, mert ha egyszer eldurvulnak a dolgok, akkor nem lesz visszaút, és az nem lesz szép látvány!”
