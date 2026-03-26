irán béketárgyalás amerika donald trump

Trump bizalmas információkról rántotta el a leplet: Irán könyörög Amerikának, hogy fejezzék be a háborút

2026. március 26. 16:58

Az elnök felszólította a közel-keleti országot, hogy mielőbb kössön békét, különben eszkalálódhat az ország invázója.

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában osztotta meg álláspontját a közel-keleti helyzetről. A Truth Social felületén az iráni béketárgyalásokról írva azt állította, hogy az iráni tárgyalófelek „nagyon furcsán” viselkednek. 

Trump felfedte, a teheráni rezsim „könyörög” Amerikának, hogy tegyen békeajánlatot, holott a harctéri helyzet realitásából fakadóan éppen Iránnak kellene kezdeményezőnek lennie. Hozzátette, téves az az állítás, hogy Teherán még csak „vizsgálja” a Washington által tett javaslatokat.

Ezt követően figyelmeztette az iráni vezetést, hogy mielőbb lépjenek:

Jobb, ha hamarosan komolyan veszik a dolgot, mielőtt túl késő lenne, mert ha egyszer eldurvulnak a dolgok, akkor nem lesz visszaút, és az nem lesz szép látvány!”

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yohodo
2026. március 26. 18:27
Ukrajnát már több, mint négy éve lövik az oroszok minden egyes nap, és meg tudták vele törni?
yohodo
2026. március 26. 18:13 Szerkesztve
A harctéri realitás az, hogy légicsapásokkal semmit sem tud elérni. A szárazföldi hadművelet pedig végzetes lenne az USA számára és személyesen az ő elnökségére is. Abba belebukna. Az USA pedig összeomlana. Ezt a konfliktust el sem kellett volna kezdenie. Teljesen értelmetlen és őrültség volt. Ne tetézze még azzal, hogy még jobban belemegy. A realitás az, hogy nem Irán támadta meg az USA-t vagy Izraelt, ölte meg a vezetőit és rombolta le az országot. Az USA-nak kell jóvátennie. Hogy Irán megbékélhessen, ő pedig kiszállhasson.
yohodo
2026. március 26. 18:01 Szerkesztve
Izmozással itt semmire sem megy. Ahogy eddig sem ment. Csak egy óriási hibát követett el vele, mikor erővel akarta megoldani és megtámadta Iránt, amiből most nem tud kimászni. Ha pedig most nem kifelé, hanem befelé megy bele, akkor csak még nagyobb slamasztikában lesz. Irán ezt nagyon jól tudja. Mindenki tudja, aki ért egy kicsit a stratégiához. Ennek ellenére egérutat kínál, hogy könnyedén lezárhassa. Ragadja meg, amíg nem késő.
Hobby024
2026. március 26. 17:59
Soha egyetlen ország államfője, elnöke nem kapott még annyi pozitív megítélést, pozitív véleményt, mint Trump. Magyarországon a jobboldali sajtó a nemzetben, hazában gondolkodó világ emberét látta és láttatta benne. Ő volt a béke apostola, aki 24 óra alatt békét teremt, a politika Chuck Norrisa és közel 2 év alatt sikerült az egekből a béka picsája alá süllyednie. Nem kis bravúr. Csak a kommenteket kell nézni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!