Trump bizalmas információkról rántotta el a leplet: Irán könyörög Amerikának, hogy fejezzék be a háborút

Donald Trump az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában osztotta meg álláspontját a közel-keleti helyzetről. A Truth Social felületén az iráni béketárgyalásokról írva azt állította, hogy az iráni tárgyalófelek „nagyon furcsán” viselkednek.

Trump felfedte, a teheráni rezsim „könyörög” Amerikának, hogy tegyen békeajánlatot, holott a harctéri helyzet realitásából fakadóan éppen Iránnak kellene kezdeményezőnek lennie. Hozzátette, téves az az állítás, hogy Teherán még csak „vizsgálja” a Washington által tett javaslatokat.