Elképesztő bejelentéseket tett a FighterBomber Telegram-csatorna, amely arról számolt be, az ukránok egymás után szedik le drónjaikkal az oroszok méregdrága harci helikoptereit. Legutóbb egy Mi-8-as katonai gépet veszítettek az oroszok, ez már ráadásul a második komoly veszteség két napon belül.

Az ukrán erők előbb a Donyeck megyei Pokrovszknál lőttek le FPV-drónnal egy orosz Ka-52-es típusú helikoptert, majd ezt követte az Mi-8-as megsemmisítése. Moszkvában érthetően egyre inkább tapintható a feszültség az esetek miatt, az orosz elnök Vlagyimir Putyin kénytelen elkönyvelni az óriási veszteségeket.