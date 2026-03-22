Sorsdöntő csapást helyeztek kilátásba Trumpék: már csak órái vannak hátra Iránnak

Kőkemény feltételek: Donald Trump felfedte az irániak elleni ütőkártyáját
Előálltak követeléseikkel a szemben álló felek.
Tovább fokozódik a feszültség a Közel-Keleten.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros megnyitására – írja a Portfolio a Financial Times beszámolója alapján.
Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy amennyiben Teherán nem teljesíti a követelést, az Egyesült Államok csapást mérhet az ország legnagyobb energetikai létesítményeire.
A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú tengeri útvonal, amelyen a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át. A szoros lezárása az elmúlt napokban jelentősen megemelte az energiaárakat, miközben a térségben zajló konfliktus egyre nagyobb kockázatot jelent a világgazdaság számára. A globális viszonyítási alapnak számító Brent típusú kőolaj ára a konfliktus kezdete óta közel 54 százalékkal emelkedett – írja a lap.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver